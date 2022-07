“Delincuente electoral”: PRD pidió que se inhabilite a Claudia Sheinbaum

Para el PRD, las "corcholatas" de AMLO han desafiado en repetidas ocasiones a las autoridades electorales (Fotos: Cuartoscuro)

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, despotricó contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al acusarla de ser una presunta delincuente en temas electorales, por lo que pidió que sea inhabilitada de su cargo.

A través de un comunicado de prensa, el exdiputado federal explicó que, desde su perspectiva, la mandataria local se ha olvidado de velar por los derechos y la vida digna de los habitantes de la capital del país, mientras que sigue recorriendo algunas entidades federativas para presuntamente promocionarse de cara a las elecciones del 2024.

Aunando a lo anterior, recordó que diversas semanas atrás, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han impuesto medidas cautelares contra la exjefa delegacional de Tlalpan por haber violado la ley electoral.

“La regenta Claudia Sheinbaum es una delincuente electoral confesa que reitera su conducta delictiva con las actividades que tuvo el fin de semana en Hidalgo y Colima, dominada y arropada por la delincuencia que caracteriza a Morena”

Claudia Sheinbaum se presentó en Colima para ser parte del Foro Estatal en Defensa de la Reforma Electoral (Foto: Twitter/@CEEmorenacolima)

Y es que para Zambrano Grijalva, la conducta que denunció no sólo es propia de Sheinbaum Pardo, sino que ha sido replicada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, así como del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández .

“Si la jefa de Gobierno, al igual que el resto de las corcholatas, incluido el canciller Ebrard no acatan las medidas determinadas por el INE y el Tribunal, que haya sanciones severas, que no permitan que nada ni nadie burle la ley”

Sin embargo, para Jesús Zambrano, la jefa de Gobierno no sólo viola la ley al promocionarse para un posible candidatura al Presidencia de la República, sino que también sale a incidir en la opinión de “una retrógrada” reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y a las normas electorales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Captura: Twitter @Jesus_ZambranoG

“Y nosotros en el PRD, lo reiteramos y lo decimos claro, reformas dañinas y regresivas no van a pasar, no lo vamos a pasar, no lo vamos a permitir, la vamos a echar para atrás como ocurrió con la reforma energética en la Cámara de Diputados”, explicó.

Finalmente, el líder del Sol Azteca instó a las autoridades electorales para que impongan las sanciones correspondientes a los responsables, así como acciones apegadas a derecho de quienes violen la ley con actos anticipados de campaña.

Por otra parte, durante su viaje a Colima, la mandataria capitalina argumentó que uno de sus valores es el de avanzar a la democracia participativa, donde sean las y los mexicanos quienes decidan a dónde tenemos que caminar; puso por ejemplo el principio de “el pueblo pone, el pueblo quita”, en referencia a la revocación de mandato presidencial.

Aseguró que el Presidente de la República planteó una reforma Electoral porque el Instituto Nacional Electoral está en manos de un grupo de personas y la democracia depende enteramente de su institución. “Se agenciaron la democracia”, afirmó, al tiempo que recordó las supuestas múltiples denuncias de fraude en los recientes procesos electorales.

Finalmente aplaudió que las modificaciones de ley que busca AMLO tienen el objetivo de ahorrar alrededor de 24 mil millones de pesos al deshacer el financiamiento para los partidos políticos cuando no sean periodos de campañas electorales; además, se dijo de acuerdo en que los Consejeros Electorales tengan que ser sometidos al voto popular.

