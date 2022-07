CDMX: bloqueo en Circuito Interior y Chapultepec por manifestantes de Guanajuato

Manifestación Circuito Interior Chapultepec CDMX

Un grupo de manifestantes bloquearon el Circuito Interior en el entronque con Chapultepec, lo que provocó afectaciones viales y largas filas de automóviles.

Se trata de una manifestación integrada por trabajadores de la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, exigiendo mejores condiciones laborales, por que lo se trasladaron a la Ciudad de México para hacerse escuchar.

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó en punto de las 14:16 que el Circuito Interior fue bloqueado a la altura de Paseo de la Reforma en ambos sentidos por un grupo de manifestantes, por lo que las alternativas viales son Avenida Insurgentes y General Mariano Escobedo.

Anteriormente el grupo de no más de 30 personas se encontraba sobre Mariano Escobedo, enfrente de la Organización Internacional del Trabajo. No obstante, pese a no ser atendidos por la organización, decidieron trasladarse al Circuito Interior y Paseos de la Reforma, afectando una de las principales avenidas de la capital.

