El papá de Debanhi sigue en busca de la verdad: “En la lucha de saber qué le pasó”

El padre de Debanhi Escobar, Mario Escobar, declaró que se encuentra satisfecho con las conclusiones lanzadas por la Fiscalía de Nuevo León

Después de que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León diera a conocer que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue asesinada por asfixia por sofocación al menos de tres días a cinco días antes de que hallaran su cadáver, este 18 de julio su padre, Mario Escobar, afirmó que a pesar del gran avance que se tuvo en el caso sigue buscando la verdad sobre lo que le pasó a su hija.

“Queremos decirles mi esposa y yo que seguimos buscando la verdad como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Debanhi. Y agradecerles a los peritos que ya dieron sus conclusiones”, comentó Mario Escobar. Asimismo, señaló que está conforme con las conclusiones presentadas.

De igual manera, comentó en entrevista para medios: “Voy a analizar la versión que se dio hace unos momentos, hasta hace un rato me dijeron las conclusiones y sí estoy conforme con las conclusiones, voy a hacer un comunicado de prensa en un rato más para analizarlo con mi esposa”.

La conferencia de prensa se atrasó alrededor de una hora y media (Captura. Facebook Mario Escobar)

Por otro lado compartió que la seguridad de lugar en el que se llevó a cabo la conferencia de pensa le recomendó salir por otro lado para evitar a los medios de comunicación; sin embargo, por respeto a aquellos que han estado al tanto del caso prefirió salir a dar unas palabras.

A pesar de las conclusiones a las que se llegó, Mario Escobar declaró que sigue trabajando con que se encuentre al presunto culpable, además destacó que no le han comentado nada respecto a esto.

“Faltan unos peritajes que mandaron a hacer a Inglaterra como lo comentó el fiscal”, destacó. Además de que afirmó que para él se trató de un feminicidio y que buscará saber qué pasó con el cuerpo de su hija los primeros días hasta que la encontraron. “No puedo aventurarme para decir que tengo sospechosos, todo lo que he tenido y cuando se comprueba lo he aportado a la Fiscalía y a la carpeta”, destacó.

Mario Escobar agradeció a las autoridades por las conclusiones (Captura. Facebook Mario Escobar)

Cabe destacar que para la rueda de prensa, Mario Escobar llegó usando unos tenis Converse negros como los que utilizó por última vez Debanhi: “Es en honor a mi hija que ese día falleció y traía unos Converse que tenía yo pocos días de habérselos comprado; mi hermana me regala estos y me pareció viable ponérmelos, aparte de que son muy cómodos, son antiderrapantes y es muy dificil que me resbale y difíciles de quitar”, declaró.

Y es que uno de los primeros puntos cruciales fue que cuando se encontró el cuerpo de la joven de 18 años, no tenía puestos los tenis y en los primeros resultados que mostró la Fiscalía supuestamente Debanhi se habría caído por cuenta propia a una de las cisternas del motel Nueva Castilla.

El calzado de Debanhi sería clave para la investigación (Facebook: Mario Escobar Salazar Papá de Debanhi)

El Doctor Felipe Edmundo Takashi Medina fue el responsable de dar los resultados: “Se pueden llegar a las siguientes conclusiones: la primera de ella es que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”.

Además de que con base en los hallazgos, el intervalo post mortem es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima, como tercera conclusión se descartó un abuso sexual, por último se descartó por completo la asfixia por sumersión.

