En Querétaro denunciaron violencia e intimidaciones contra defensores del agua

Activistas, estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y habitantes de Santiago, manifestándose con una marcha pacífica en contra de la Ley de Aguas el 17 de junio de 2022 (FOTO: CUARTOSCURO)

La Red en Defensa del Agua y la Vida, denunció este miércoles violaciones hacia los derechos humanos de defensores de los recursos hídricos en el estado de Querétaro.

A través de una conferencia de prensa y un pronunciamiento, acusaron al gobierno de Mauricio Kuri de criminalizar intimidar y reprender a activistas que se han manifestado en contra de la Ley de Aguas, la cual señalaron, tiene un corte abiertamente “mercantilista” al ceder, mediante concesiones, el agua a empresas particulares, sacrificando de esta forma el bienestar de la sociedad y el medio ambiente.

Los integrantes de la Red, recordaron que el pasado 10 de junio, indígenas de la comunidad de Santiago Mexquititlán y Chitejé de Garabato fueron reprimidos por la policía estatal mientras se encontraban en una concentración afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), en el municipio de Santiago.

En los actos detuvieron violenta y arbitrariamente a tres manifestantes que estuvieron desaparecidos por varias horas, y, afirmaron, sufrieron tortura psicológica e incomunicación intermitente.

Además, reclamaron el intento de detención arbitraria de un integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito, así como la presunta persecución emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de un consejero ciudadano a causa de haber denunciado la negativa de dicha institución a interponer acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Kuri”.

Habitantes de Santiago Mexquititlán y activistas de la Red en Defensa del Agua y la Vida se manifestaron el 10 de junio en las instalaciones de la CEA en contra de la ley que regula los servicios de agua potable del estado. Al final hubo enfrentamiento entre manifestantes y el grupo antimotines (FOTO: CUARTOSCURO)

Lo anterior, dijeron, resulta preocupante teniendo en cuenta el contexto sistemático de violencia en la entidad al que las autoridades han respondido con políticas igualmente brutales, como la Ley Garrote, la Ley Mordaza y el entrenamiento de policías a manos de agentes investigados actualmente por violaciones a derechos humanos.

Ante todo este panorama, la Red en Defensa del Agua y la Vida, pidió que no se estigmatizara su protesta, que se dejara de perseguir a quienes defienden del agua y que se retiraran los cargos por los que algunos activistas habían sido detenidos injustamente.

Ley de Aguas en Querétaro

El pasado 19 de mayo, el Congreso del estado aprobó con 16 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillados y saneamiento del estado de Querétaro, presentada por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones.

Según informó el Congreso, la ley tiene como objetivo regular en la entidad la prestación de los servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de las aguas residuales , incluyendo la recirculación y reutilización del agua, mecanismos para su distribución y porteo.

Lo anterior ha sido traducido por expertos, activistas y colectivos, como una “privatización del agua” en la que se privilegia a empresas privadas, con el riesgo de que los recursos hídricos se agoten por explotación y se dañe el medio ambiente así como a los habitantes de territorios que posen este recursos en abundancia.

Una niña bebe agua de un bebedero recién inaugurado durante la firma del convenio de Colaboración entre Sedesol y Coca Cola en Querétaro, 2016 (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO)

Kuri y AMLO en defensa de la Ley

El gobernador queretano, Mauricio Kuri González, ha asegurado que la aprobación de esta Ley es una “buena noticia para Querétaro” y pidió no politizar este tema.

“La Ley de Aguas la quieren politizar. No nos dejemos que se politicen cosas que son buenas noticias para Querétaro. Una Ley de Aguas, que no había Ley de Aguas en Querétaro, era el único estado que no tenía una Ley de Aguas, si no había Ley de Aguas podíamos hacer lo que quisiéramos. Nada nos detenía. Esta Ley lo que hace es regularizar lo que ya está”, ha dicho.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha opinado que no es malo que las empresas privadas administren la distribución del agua en las entidades federativas, “siempre y cuando no exista la corrupción”.

“Mi recomendación pues es que se tenga mucho cuidado. No, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administré la distribución del agua, lo que sucede por lo general es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que lo echa a perder todo”

