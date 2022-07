“Hasta cuándo voy a vivir con miedo”: el llamado de auxilio que Luz Raquel hizo meses antes de la tragedia

(Foto: Captura de pantalla)

Luz Raquel Padilla falleció la mañana del pasado martes 19 de julio en el Hospital Civil de Jalisco, luego de que en múltiples ocasiones denunciara que estaba siendo amenazada de muerte y que había sido víctima de ataques con ácido.

Tenía 35 años de edad y era madre de un pequeño de 11 años diagnosticado con autismo. El ataque que la llevó a la muerte ocurrió el sábado 16 de julio, cuando ella se encontraba en un parque de la colonia Arcos de Zapopan.

Mientras estaba en el mencionado lugar fue sorprendida por alguien que le roció alcohol y posteriormente le prendió fuego. Según testigos, la habrían escuchado gritar y ver a policías tratando de auxiliarla.

“La quemaron ahí donde están los policías, si nos tocó ver y escuchar ya cuando salimos la muchacha ya estaba prendida ya nada más estaban tratando de apagarla”, dijeron para Milenio.

Sin embargo, el ataque que pudo ser evitado si autoridades hubieran hecho caso a las denuncias que Luz hizo meses atrás en las que aseguró que estaba viviendo con miedo y se preguntaba hasta cuándo estaría bajo esa situación.

“Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño #justicia #nomasviolencia #noquieromorir #auxilio @AlertaGDL @FiscaliaJal @GobiernoJalisco @CJMJalisco”, dijo a través de su Twitter el pasado 17 de mayo.

A pesar de que etiquetó a las autoridades competentes ninguna le hizo caso a su llamado de auxilio y protección.

Supuestamente, como ha trascendido en medios de comunicación como Milenio y Proceso, así como en publicaciones o comentarios de la fallecida en redes sociales, el posible culpable sería Ismael Quintero.

El sujeto, quien se presume es DJ, era ex pareja de Luz Raquel y tras conflictos habría comenzado a elevar sus agresiones a amenazas y posteriormente el asesinato, sin embargo, la Fiscalía General del Estado o cualquier otra autoridad competente no ha hecho ningún señalamiento o afirmación respecto al tema.

“Si te pasa algo fue Ismael Quintero, se le responsabiliza de todas las acciones que atente contra tu persona”, dijo la usuaria “xaac” a Luz Raquel en una de las publicaciones de denuncia en mayo pasado.

Además, el 10 de mayo, en el grupo de Facebook “Los quemados de Guadalajara”, la víctima hizo otra publicación de alerta en contra del presunto agresor, añadiendo una captura de pantalla de su perfil.

“Este tipo es mi agresor, me amenaza de muerte etc etc pónganse trucas!!! Porque aparte es cricoso! [drogadicto]”, sentenció.

Sumado a ello, subió a su TikTok videos de una de las amenazas, la cual fue pintada con aerosol en una pared en donde se leen las siguientes leyendas: “Te voy a quemar viva”, “Te vaz a morir machorra”; “Te vas a morir Lus”; “Te voy a matar Luz”.

Al haber denunciado los amagos y no recibir atención, parecía ya haber augurado que el algún momento le pasaría lo peor, pues dijo que le preocupaba el destino de su hijo cuando ella muriera.

“Si algún día desaparezco, que quede el antecedente que pedí ayuda y NADIE ME PROTEGIÓ, No tengo miedo solo me preocupa mi hijo”

Luego del fallecimiento, la Fiscalía del Estado y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al lugar de la ataque para levantar las pesquisas correspondientes, incluyendo la obtención de una videograbación de una cámara de seguridad que se encuentra para esclarecer el caso, el cual se está tratando bajo el protocolo de feminicidio.

