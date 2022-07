“Ni todo tu dinero te va ayudar”: la supuesta amenaza del CJNG contra “Fofo” Márquez

Captura de pantalla TikTok: @fofomarquezofficial

“Fofo” Márquez, el polémico influencer y tiktoker que “cerró” la circulación del Puente Matute Remus, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, presuntamente fue amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de la cuenta de facebook “Gente con la gente NG”, presuntos integrantes del cártel de las cuatro letras expresaron su disgusto por el accionar del tiktoker y amenazaron con “levantarlo” si vuelve a poner un pie en Guadalajara.

“Qué tal a toda la gente de Guadalajara, somos del CJNG, como muchos saben o están enterados el influencer o escoria llamado Fofo Márquez se atrevió a cerrar la circulación del Puente Matute Remus, lo cual es un acto que nosotros no toleraremos, mucho menos dejaremos que cualquier pendejo como este venga hacer este tipo de cosas. Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y todo México”, se refirió en una parte del mensaje.

Y a ti Fofo solo te diremos que te andes con cuidado porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras, aquí en Jalisco manda el señor ‘Mencho’, si te volvemos a ver por Guadalajara te vamos a levantar y ahí sí ni todo tu dinero que tiene te va ayudar”, concluyó el texto.

La presunta amenaza del CJNG contra "Fofo" Márquez (Foto: Facebook/ Gente con la gente NG)

“Fofo” Márquez es un heredero millonario de México que se volvió popular en redes sociales por exhibir su excéntrica vida, derrochando dinero entre autos lujosos, viajes, antros y mujeres.

Sin embargo, como nunca antes provocó el enojo de otros usuarios cuando presumió a través de su cuenta de TikTok cómo “cerró” la circulación del Puente Matute Remus, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y todo para poder grabar contenido especial.

Y es que en el videoclip, donde se le observa de copiloto en un auto de lujo mientras otros vehículos de la misma gama lo acompañan en su acción, se jactó de tener el dinero y poder para hacerlo.

“Pues vamos a cerrar. Me voy a poner a bailar, a hacer tik toks; entonces, pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”

TikTok: @fofomarquezofficial Fofo" Márquez Guadalajara Captura de pantalla

Por si fuera poco, en otra toma ya fuera del auto y en medio del puente, explicó que lo estaban grabando las personas que estaban molestas por su acción:

“La gente bien molesta ahí grabándome. señor no me grabe soy figura pública [...] Deben de entender que llegó el rey de México. No es prepotencia”, expresó sonriente y orgulloso de sí.

Como era de esperarse, los reclamos en su contra no se hicieron esperar. Uno de ellos fue del ex presidente panista Felipe Calderón (2006-2012), quien se refirió así en su cuenta de Twitter: “¿Qué es esto? La ley debe aplicarse parejo a ricos y pobres. Su falta de aplicación rompe el Estado de Derecho y lleva al país al caos y a su destrucción”.

“Cuando no funcionas en ciertos niveles de la vida tienes que hacer lo que sea para sentir que existes en el mundo”, “Afectar a cientos... o miles, solo por demostrar que tiene dinero... Y en redes acciones de estás lo hacen ser influencer”, “¿Y si dejamos de hacer famosos a gente p*ndej*?”, “Mucho dinero poco cerebro”, se leyó en otros comentarios de la misma plataforma.

SEGUIR LEYENDO: