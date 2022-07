Cuáles son los supuestos privilegios que posee Jesús “N”, presunto feminicida de Yrma Lydya, en el reclusorio norte

(Foto: FGJ-CMDX)

Tras el asesinato de la cantante Yrma Lydya en un lujoso restaurante de la colonia Del Valle de la Ciudad de México, Jesús “N”, presunto feminicida, posee una serie de privilegios pese a estar preso en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con el periodista Mario Maldonado, el presunto asesino de la joven cantante tiene acceso a comida de restaurantes, acceso a medicamentos, telefonía, televisión y hasta visitas conyugales.

En su más reciente columna para el diario El Universal, el periodista reveló que no sólo Jesús “N” es quien cuenta con dichos privilegios, puesto que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz; Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto; el empresario Alonso Ancira, y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex); también son acreedores a dichos beneficios.

(Foto: Redes sociales de Yrma Lydya)

Jesús “N” y Bejamín “N”, chofer del presunto feminicida, fueron vinculados a proceso a inicios de mes luego de una audiencia de más de seis horas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Coordinación general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas fueron considerados por el juez para la vinculación a proceso de ambos hombres.

Aunado a ello, dio a conocer que Jesús “N” fue imputado como el autor material del crimen, mientras que a Benjamín “N” se le acusó de copartícipe en el feminicidio de Yrma Lydya.

Durante la audiencia, Jesús “N” manifestó, en diversas ocasiones, sentirse débil de salud, pues dijo ser víctima de males crónico degenerativos, por lo que le proporcionaron un refresco para mantenerlo estable.

(Foto: Cuartoscuro)

Jesús “N” y Benjamín “N” fueron arrestados el pasado 23 de junio luego de que elementos de la Policía Bancaria Industrial fueron alertados de disparos de arma de fuego al interior del restaurante ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

En el lugar, los uniformados se encontraron con el cuerpo sin vida de la joven cantante, quien era pareja sentimental de Jesús “N”. Los elementos de seguridad que atendieron el hechos no encontraron el arma con la que se efectuaron los tres disparos, fue hasta dos días después que el la pistola fue hallada al interior de una camioneta abandonada en la alcaldía Álvaro Obregón.

El arma habría sido transportada por un tercer implicado, mismo que fue captado por las cámara de seguridad del C5, sin embargo, hasta el momento, se desconoce su identidad y su paradero.

Sin impunidad en el caso de Yrma Lydya

Ernestina Godoy, titular de la FGJCDMX, se comprometió que en el caso de la joven cantante no habrá impunidad y se impondrá un castigo ejemplar a los responsables.

(Foto: Especial)

Si bien ya se han realizado investigaciones y se han recabado datos, testimonios, imagenes, dictámenes en balística e incluso se han vinculado a proceso a dos presuntos implicados en el feminicidio, la fiscal indicó que se fortalecerá aún más la indagatoria que será llevada a cabo con perspectiva de género.

Bajo a ese tenor, la fiscal aseguró que se usará todo el andamiaje institucional para que la ciudadanía tenga la certeza que no se permitirán ningún tipo de influencias en el asesinato de Yrma Lydya, ocurrido el pasado de junio en el restaurante Suntory.

“Lo he dicho y lo reitero: ni compadrazgos ni influyentísimos permitirán que el caso quede impune”, sentenció la fiscal.

