Amber Bracken, ganadora del World Press Photo 2022: “la fotografía es fundamental para entender la realidad”

Ciudad de México, julio 14, 2022. Amber Bracken, fotoperiodista canadiense, ganadora del premio Foto del Año del concurso de fotografía internacional World Press Photo, exposición que estará abierta al público del 15 e julio al 2 de octubre en el museo Franz Mayer. Foto: Karina Hernández

El contexto, la calidad y la historia que cuenta una fotografía es necesaria para que pueda transportar al ojo humano y pueda generarle emociones al cuerpo y alma, es así como la exposición, ya tradicional, de la World Press Photo 2022 (WPP), que está ya disponible para todos, llega a mover las emociones del público.

En el recorrido se van a poder admirar momentos de las regiones del mundo, desastres y estas se dividen en diferentes secciones, entre ellos se pueden apreciar desastres naturales, sociedad, problemáticas, guerras, entre otros.

Es así como el ojo de Amber Bracken no solo llega a proyectar una de las escenas que transcurren en el ambiente que se encuentra, sino que se atreve a contar una historia y con ello transporta a los lectores que leen sus reportajes a la problemática.

Bracken desarrolla temas sobre pueblos indígenas de América del Norte, su preocupación hacia ellos y el trato de lo que les sucede la ha llevado a obtener dos veces el galardón del World Press Photo: uno en el año 2017 (en la categoría temas contemporáneos) y el otro este 2022 como la foto del año.

El primer galardón desarrolló su reportaje sobre las protestas del oleoducto “Dakota Acces” y en 2022 trabajó sus fotos sobre el tema “Kamloops Residential School”, cuya fotografía se publicó en The New York Times el cual se muestra el problema que todavía está vigente de la colonización hacia los pueblos originarios de los países de Norteamérica.

Ante esta denuncia, Bracken capturó ese momento con su cámara, trabajó la imagen y por esa razón está ahora en México como la ganadora de la “foto del año”.

La fotoperiodista pudo visitar México con el fin de no solo estar en la inauguración, sino que también estará presente en un taller el cual dará algunos consejos.

Es aquí en donde Infobae México se acercó con la ganadora del WPP en la exposición que se encuentra en el Museo Franz Mayer, para conocer algunos detalles de la fotografía que la llevó a ser la ganadora de este año.

Foto: Karina Hernández / Infobae

Mientras caminábamos entre las fotografías que se exponían, Amber contó a Infobae México lo que sintió en el momento justo que tomó su cámara y capturó el momento, la ganadora respondió “sinceramente estaba demasiado ocupada intentando que fuera como ´el momento´ con la puesta de sol, el arcoíris, la lluvia y el tráfico”.

“Sabía que el momento era especial, pero estaba muy ocupada tratando de no arruinarlo, básicamente solo para obtener la mejor versión de lo que había allí. No es tanto una sensación de logro es como, ´oh, esto es todo, este es el momento, no lo arruines´”, confesó.

De igual forma, la canadiense recordó que incluso fue hasta milagroso el momento por “la forma en que las nubes se abrieron y obtuvimos ese arcoíris después de días de floración, justo como en el momento en que llegamos”.

“Fue una especie de momento milagroso, pero no lo aprecié completamente hasta que lo reflexioné más tarde”.

Esta fue la fotografía por la que ganó Amber Bracken el World Press Photo 2022

Otro de los puntos que retomó Amber fue la falta de financiación y precarización hacia los fotoperiodistas el cual dijo que es una crisis y “todos nos estamos casi quebrando en cada momento”.

“Creo que requiere que hablemos del tema porque el negocio de las noticias está luchando, pero la fotografía es fundamental y creo que tenemos que hacerlo mejor para representar nuestra importancia”.

“Tenemos que hacernos notar de nuestra existencia y creo profundamente en el fotoperiodismo. Es una parte fundamental de la narración y la recopilación de noticias y creo que los fotoperiodistas deben ser mucho más explícitos sobre sus necesidades. No podemos aceptar tarifas que estén por debajo de nuestro salario digno”, confesó.

La canadiense no deja atrás que el fotoperiodismo se pueda reconocer ya que dice que si todos los que se dedican a valorar el periodismo y el fotoperiodismo “perderemos a los fotoperiodistas por completo”.

“Si no resolvemos los problemas financieros como el problema de la seguridad sostenible del fotoperiodismo, ¿cómo vamos a pedir a los grupos marginados como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas de diferentes partes del mundo que podrían no tener tantos recursos?, ¿cómo les vamos a pedir que se incorporen a un trabajo o una profesión que no les va a sostener?”, cuestionó, mientras caminábamos por la exposición fotográfica.

“Necesitamos esas voces. Necesitamos su inclusión en esta práctica, pero también necesitamos que tengan un salario sostenible para que puedan permitirse hacer este importante trabajo. Así que es importante que todos lidiemos con este problema financiero”.

