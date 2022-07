Terror en Acapulco: aparecieron dos cadáveres colgados de un puente

Los muertos eran dos hombres que estaban atados de manos y pies (Foto: Especial)

Los habitantes de la colonia Las Quintas, en la cabecera municipal de San Marcos, Guerrero, amanecieron con una escena de terror: dos cadáveres colgaban desde un puente vehicular, cerca de la cabecera municipal, la mañana de este viernes 15 de julio.

Los muertos eran dos hombres que estaban atados de manos y pies. Sus cabezas estaban cubiertas. En otro punto del puente, conocido como “Las Quintas”, fue localizada una manta con un mensaje firmado por la delincuencia organizada. La práctica de colgar cadáveres es común entre las bandas de narcotraficantes.

Reportes proporcionados a Infobae México precisaron que los agentes policiales, tanto municipales como estatales, descubrieron los cuerpos a las 3:50 de la madrugada. Según la descripción del reporte policial, las personas sin vida presentaban impactos por arma de fuego.

“A toda la ciudadanía una disculpa por este tipo de actos pero no hay otra opción pero porque ustedes mismos saben que estos lacrosos roban, extorsionan y matan por unos pesos sin pensar en ¡¡nadie!! gobierno siempre hay respeto hacia ustedes pero al estar ustedes “trabajando " permiten que estas ratas se aprovechen. A la gente le pedimos únicamente respeto, ustedes saben que nosotros respetamos a los que no se meten problemas”, rezaba el mensaje en la “narcomanta”.

En otro punto del puente, conocido como “Las Quintas”, fue localizada una manta con un narcomensaje (Foto: Especial)

“Y a los que anden de borregas anden con cuidado ya tenemos varios nombres, no es amenaza es una advertencia. GÜERO CALICHE Y EL TITO, faltan ustedes por más que corran y donde se vayan los vamos a alcanzar. A todos los que quieran seguir soñando que nos acabamos esto apenas está empezando, dejen de aprovecharse de la gente que si trabaja!! P.D. La familia es sagrada y no se toca. Cabron contra cabron ATTE: 18 EL COMANDANTE P.D. El original no como los que firman porque no saben trabajar.. (sic)”, concluyó.

La misma firma, “Comandante 18″, apareció el pasado 7 de julio junto a una cabeza humana con un mensaje con advertencias para el gobierno. El “narcomensaje” que acompañaba la extremidad fue firmada por un supuesto “Comadante 18″ en respaldo a “Los Rusos”.

“Los Rusos” fueron identificados con nexos Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)a través del Comandante Calleja. Ellos son el brazo armado al servicio de José Gil Caro Quintero, conocido como “Don José”, “Jogil”, o “El Pelo Chino”, lugarteniente del Cártel de Sinaloa y sobrino de Rafael Caro Quintero, el “Narco de Narcos”.

La supuesta célula de Caro Quintero disputa la venta de drogas y extorsiones en Acapulco. Para ello, son apoyados por la UPOEG, que despliega su base social ante operativos contra otros cabecillas.

Apenas este 8 de julio fue localizada una cabeza humana con advertencias al gobierno (Foto: Especial)

Pero también someten a los pobladores para operaciones de narcomenudeo, extorsiones, así como ajustes de cuentas contra rivales de los Rusos.

Si bien Guerrero se caracterizaba por sus puertos y destinos turísticos, la violencia e inseguridad han opacado el atractivo que una vez gozó. Balaceras, quema de locales, asesinatos, abandono de restos humanos y enfrentamientos se han agudizado en Acapulco.

A pesar de que aun hoy en día se realizan actividades y eventos deportivos internacionales, los secuestros, extorsiones y ejecuciones pasaron a formar parte de la vida cotidiana en la entidad.

Antes de 2010, la ciudad era dominada por el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, pero tras la fragmentación de este último grupo criminal se desencadenaron diversas células criminales.

El puerto es codiciado por ser ruta de paso en el trasiego de cargamentos de cocaína provenientes de Centro y Sudamérica.

SEGUIR LEYENDO: