Noroña se burló de Jorge Ramos por quedarse fuera de la Casa Blanca: “Qué feos son”

Noroña se burló de Jorge Ramos (Fotos: CUARTOSCURO)

Gerardo Fernández Noroña volvió a hacer de la suyas y en esta ocasión de burló del periodista mexicano radicado en Estados Unidos, Jorge Ramos, luego de que en redes sociales circularon imágenes donde se ve cómo se le prohibió la entrada a la Casa Blanca, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Washington.

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) compartió a través de su cuenta de Twitter uno de los videos de la red social, acompañado de un comentario burlesco contra el presentador de noticias, quien ha fungido en los últimos años como opositor al gobierno de la denominada “Cuarta Transformación”.

¡Sáquese para allá Georgie boy @jorgeramosnews! Qué feos son en la Casa Blanca con su servidumbre”, fueron las palabras que el legislador colgó en la red social.

Y es que en las últimas horas, el ciberespacio se llenó de videos y fotografías del autodenominado “migrante y periodista”, donde se le ve retirarse de las inmediaciones de la residencia oficial del mandatario estadounidense pues, se afirmó, el servicio secreto le negó la entrada.

Tuit de Fernández Noroña sobre Jorge Ramos (Captura de pantalla)

Del mismo modo, circuló otro videoclip en donde se observa cómo la audiencia mexicana frente al complejo de la Casa Blanca arremetió contra Ramos Ávalos, y entre gritos e insultos, el periodista se alejó. “Chayotero”, “vende patrias”, “vendido”, traidor” y “nadie te quiere” fueron algunas de las frases que le gritaron.

También, afirmó que Ramos tenía la intención de entrar a cubrir la reunión del presidente López Obrador y Joe Biden, pero “tuvo que irse triste y derrotado” tras haber sido rechazado, comentó uno de los internautas.

El pasado 12 de julio el mandatario mexicano arribó a la capital de Estados Unidos como parte de una visita de trabajo en la que se trataron temas de migración, seguridad, economía y asuntos energéticos.

Dentro de la Sala Oval de la Casa Blanca, el ejecutivo mexicano brindó un discurso en el que presentó cinco propuestas de cooperación entre las naciones vecinas. A grandes rasgos, los tópicos fueron: combatir el alza de precios de las gasolinas, la oferta de México a EEUU de miles de kilómetros de gasoductos, eliminación de aranceles, incentivo a la autoproducción y el orden del flujo migratorio.

El periodista mexicano Jorge Ramos (Foto: REUTERS - Maria Alejandra Cardona)

No obstante, uno de los principales temas que el tabasqueño ha mantenido en el ojo público tras su visita al país del norte, ha sido su promesa de asegurar un flujo migratorio ordenado. “Lo que vamos a proponer son dos cosas: una, que se ordene el flujo migratorio para que nuestros paisanos no sufran y no se violen los derechos humanos (...) Y lo segundo, es que los que ya están aquí y llevan años trabajando honradamente, se les reconozca su derecho”.

Así lo reafirmó el mandatario mexicano desde un balcón del Hotel Lombardy, en donde se hospedó a su llegada a Washington.

Sin embargo, la visita ha sido criticada en distintos niveles y por diversos factores. Los principales detractores se encuentra en la oposición mexicana, entre los que se resaltan legisladores de Acción Nacional, exfuncionarios y periodistas, como Raymundo Riva Palacio quien calificó el encuentro como “terrible de principio a fin”. En tanto, Javier Lozano aseguró que AMLO “llegó con varias e ingenuas propuestas”.

Encuentro de trabajo entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden (Foto: Twitter/GobiernoMX)

El PAN reprochó al mandatario no haber abordado el tema del tráfico ilegal de armas, mientras que senadores demócratas aprovecharon la visita del mexicano para condenar la violencia en contra de los periodistas que se vive en el país.

