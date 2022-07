Miguel Barbosa aseguró que en Morena no se enojan por su amistad con el panista Eduardo Rivera

El gobernador de Puebla aseguró que en Morena no se enojan por su amistad con el panista Eduardo Rivera, alcalde de la ciudad de Puebla (Foto: Twitter/@MBarbosaMX)

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que en su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no se enojan por su amistad con el alcalde de la ciudad de Puebla, el panista Eduardo Rivera.

Al acudir a la entrega de nuevas patrullas en la zona de los estadios, Miguel Barbosa felicitó al gobierno de la capital poblana.

“Estoy aquí muy gustoso saludando a mi amigo de muchos años Eduardo Rivera, porque dice él que en Morena se enojan de que yo digo que es mi amigo; no, te juro que no y si alguien se enoja pues se equivoca”, dijo Barbosa Huerta.

De acuerdo con Milenio, el presidente municipal agradeció el apoyo, disposición y trabajo conjunto para mantener una ciudad con paz.

“Agradezco al gobernador del estado, en particular a mi amigo Miguel Barbosa Huerta; usted y yo estamos comprometidos en combatir de frente al delito, reconozco su lucha frontal contra la delincuencia. Usted y yo gobernador, trabajamos con mano firme y sin medias tintas, usted y yo compartimos el mismo objetivo que los delincuentes no se adueñen de nuestra ciudad y de nuestro estado, agradezco, gobernador, contar siempre con tu disposición, con tu apoyo y respaldo”, resaltó Eduardo Rivera.

El gobernador poblano se encuentra en medio de una fuerte polémica debido a que sostiene una pelea con el actual coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, quien aspira a gobernar esa entidad, lo que ha causado el disgusto de Barbosa.

Y es que -de acuerdo con el periodista Mario Maldonado- Miguel Barbosa preferiría entregar el gobierno a la oposición que a Ignacio Mier.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa sostiene un fuerte enfrentamiento con el actual coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, quien busca gobernar la entidad. (Foto: especial)

En su columna de este miércoles que publica en El Universal, el comunicador señaló que se sabe que un grupo de panistas que tiene mucha injerencia en el estado, ya preparan el terreno para lo que sería una eventual victoria del actual alcalde e la capital poblana, Eduardo Rivera.

“No es un secreto la buena relación del gobernador de Morena y el alcalde del PAN, la cual contrasta en extremo con la confrontación que existía entre Barbosa y la expresidenta municipal de Puebla, la morenista Claudia Rivera”, resaltó Mario Maldonado.

El periodista señaló que Ignacio Mier decidió llevar al terreno judicial la guerra, tras denunciar ante la FGR al gobernador Barbosa, al extitular de la UIF, Santiago Nieto, y al diputado de Morena, Alejandro Armenta, por presunto tráfico de influencias y revelación de secretos. Incluso también ha arremetido contra el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera.

Mier Velazco es sujeto de una investigación financiera por parte de la Fiscalía de Puebla, derivada de una investigación que inició la UIF en 2021. El diputado federal es indagado por su posible intervención en el entramado conocido como Operación Angelópolis, que sirvió presuntamente como lavado de dinero.

(Foto: Cuartoscuro)

A Mier se le relaciona con la razón social Multisistema de Noticias Cambio, cuyo director José Arturo “N” fue vinculado a proceso. No obstante, su participación en la misma parece ser muy escasa: del 2015 al 2021 el coordinador de los diputados morenistas recibió sólo un cheque por 100 mil pesos.

Ante la investigación de Ignacio Mier, Miguel Barbosa negó que se trate de un conflicto personal con el diputado federal.

“No es un asunto de conflictos personales. Son materia de investigaciones que están a cargo de autoridades, con eso digo todo. Respecto a la opinión que dio el presidente nacional (Mario Delgado), que lo califiquen como el imparcial y el veraz, son investigaciones que están a cargo de autoridades, no son cosas de grilla, ahí están hechos objetivos, que se investiguen y se determinen responsabilidades, sino parecen cortinas de humo que se lanzan para que no se investigue lo de fondo”, enfatizó.

Insistió que su gobierno no dará protección a ningún político ya que en Puebla “se vive un Estado de derecho”.

