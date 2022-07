Epigmenio Ibarra aseguró que reunión de AMLO con Joe Biden “hizo estragos a la derecha mexicana”

Epigmenio Ibarra salió en defensa del presidente López Obrador ante las críticas que recibió tras su reunión con Joe Biden (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante las críticas que recibió tras su reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en Washington.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante de la llamada Cuarta Transformación (4T) recordó que el bloque opositor a la actual administración aseguró que la ausencia del mandatario federal en la Cumbre de las Américas dañaría la relación entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, el productor declaró que esto no pasó, ya que por primera vez el presidente estadounidense trata como su igual a un mandatario mexicano.

Ibarra indicó que por primera vez el presidente estadounidense trata como su igual a un mandatario mexicano (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

”Y pasaron días las y los de la comentocracia diciendo que al no asistir a la cumbre (de las Américas) AMLO dañaría su relación con (Joe) Biden y la de México con Estados Unidos. De (Vicente) Fox se burlaban, a (Felipe) Calderón le daban órdenes, a (Enrique) Peña (Nieto) lo despreciaban. Por primera vez tratan de igual a igual a un presidente mexicano”

En una segunda publicación, Epigmenio Ibarra destacó que el presidente López Obrador no fue a Washington a “pedir nada”, pues los que lo hacían eran el “bufón” de Fox, el “sirviente urgido de legitimidad” de Calderón y “el empleado impresentable” que era Peña Nieto.

“Hoy en el salón oval por primera vez un presidente mexicano digno y firme tendió la mano, de igual a igual, a un presidente de EEUU”, reiteró el fundador de Argos Comunicación.

Ibarra indicó que la otra realidad es que la reunión entre los presidentes “hizo estragos en la derecha mexicana (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“Sin dejar de mencionar los agravios, imperdonables y difíciles de olvidar, que México ha sufrido, AMLO tendió la mano a Biden, lo llamó a ‘reconocer la realidad’ y pese a los conservadores, abrir la frontera a migrantes y regularizar a los que llevan años contribuyendo al progreso de EEUU”, manifestó en otra publicación.

Finalmente, el fiel aliado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) indicó que la otra realidad es que la reunión entre los presidentes “hizo estragos en la derecha mexicana, que sólo ha podido reaccionar con su ridículo: lenguaje sin palabras, que más bien es escozor sin argumentos”.

Y es que a su llegada a Estados Unidos, el presidente López Obrador informó que abordaría asuntos de cooperación bilateral y migración como temas prioritarios en su reunión con Joe Biden.

AMLO presentó cinco medidas de cooperación para hacer frente a la inflación y al fenómeno migratorio (Foto: AFP)

“Mañana, en la Casa Blanca los defenderé como siempre y recordaré que los migrantes —de cualquier lugar del mundo— son seres excepcionales que con arrojo se abren paso y trabajan dura y honradamente para mantener a sus familias aquí y allá”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Mientras que este 12 de julio, en su reunión con su homólogo estadounidense, AMLO presentó cinco medidas de cooperación para hacer frente a la inflación y al fenómeno migratorio e impulsar el desarrollo de ambas naciones.

“Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo sino en la transformación. Actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo”, expresó el jefe del Ejecutivo al exponer su propuesta en la Casa Blanca.

Asimismo, durante su visita, el presidente López Obrador afirmó que las circunstancias actuales, resultado de la pandemia de COVID-19, demandan cerrar filas de cara a los desafíos globales.

