Raymundo Riva Palacio tundió a AMLO por investigación contra EPN: “La mañanera es un circo”

Raymundo Riva Palacio arremetió contra AMLO tras el anuncio de investigaciones a EPN (Foto: Twitter @rivapa / Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrieron diversas investigaciones en contra del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto (EPN), de acuerdo con el informe presentado por Pablo Gómez, el titular de la UIF.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su parte, consideró que no se trata de de ninguna persecución política en contra del también ex gobernador del Estado de México, pues no significa que esté acusado.

En este sentido, agregó también que el asunto será definitivamente resuelto por un juez, y en primera instancia por el propio Ministerio Público. “No vamos a estar persiguiendo a nadie, pero si la fiscalía, con elementos y pruebas demuestran que hay hechos ilícitos, se tiene que consignar a un juez y abrir un proceso”, concluyó.

Durante la conferencia mañanera de AMLO, el titular de la UIF, Pablo Gómez, presentó las investigaciones Foto :REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Por su parte, el periodistas Raymundo Palacio consideró en su más reciente columna para Ejecentral que “la mañanera es un circo y sirve para todo”, luego de que Pablo Gómez informara sobre la investigación en contra del ex mandatario priista, acto que calificó como “una pantomima” presuntamente diseñada por la presidencia.

“Es difícil saber si Gómez sabía lo que estaba preparando, pero cumplió con lo que le encargó el presidente”, apuntó el periodista mexicano, quien argumentó enseguida que “para eso sirven las mañaneras, para propaganda y distracción”.

Además, aseguró que esta noticia viene a darle un respiro al panorama adverso que se le presentó en los últimos días en forma, de por ejemplo, del levantamiento de la Columna Armada Pedro J. Méndez, los conflictos con la iglesia católica, así como la inflación o una supuesta nueva ola de Covid en puerta, la violencia, o la inauguración de Dos Bocas en Tabasco, tachada por Riva Palacio como un “elefante blanco”.

Todo lo anterior, además, muy cerca de su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así pues, habría utilizado como pretexto la investigación en contra de su antecesor. “Peña Nieto es una gran piñata, pero no pasará de ahí”, advirtió.

FGR y UIF investigan a Enrique Peña Nieto, aunque AMLO aseguró que no se trata de una persecución política

Revivió, además, el supuesto pacto de impunidad acordado entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para que el primero supuestamente entregara la presidencia al segundo a cambio de no perseguirlo judicialmente, “confirmado por personas muy cercanas al expresidente”, apuntó el escritor y analista político en su texto.

Sin embargo, cuestionó la forma de actuar del fundador de Morena, quien presuntamente lo haría después de darse a conocer videos e intervenciones de llamadas de miembros de la Cuarta Transformación como Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.

Pese a que le dieron diversas advertencias de nuevos videos, el Centro Nacional de Inteligencia no habría podido rastrearlos, así que puso en marcha otro plan que supuestamente fue enviarle un mensaje a EPN para informar que ninguna investigación se abrió en su contra.

Pero al llegar Pablo Gómez con la investigación, se pidió la presunción de inocencia para Enrique Peña Nieto, quien ya superó la prueba de la consulta popular, donde se decidió que no abrieran procesos judiciales contra él.

Raymundo Riva Palacio aseguró que investigación contra AMLO es una pantomima Foto: EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo

Aunque Riva Palacio concluyó que únicamente se trata de una medida para enviar otro claro mensaje a Enrique Peña Nieto con el objetivo de que no siga distribuyendo los videos que, apuntó el periodista, estarían en su poder.

Sin embargo, consideró que las acusaciones no pararán de haberse hecho públicas durante la conferencia mañanera, por lo que el ex presidente de México podrá seguir durmiendo tranquilo. “La pantomima, por ahora, continuó”, cerró el analista político en su columna diaria.

SEGUIR LEYENDO: