Claudia Sheinbaum reprobó el supuesto permiso falso con el que circula la alcaldesa Sandra Cuevas: “No es correcto y menos de una servidora pública”

Sandra Cuevas, la autoridad al frente de la alcaldía Cuahutémoc se mantiene en el ojo público, esta vez por circular a bordo de un vehículo con un permiso probablemente falso.

Fue durante la conferencia del día de hoy, 8 de julio expedida por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, cuando se le cuestionó en la sección de preguntas y respuestas, su opinión sobre aquel permiso de dudosa procedencia con el que se mueve Sandra Cuevas por la ciudad de México.

“No es correcto, yo creo que ahí es muy importante porque quien debe de poner el ejemplo en el cumplimiento de la ley somos los servidores públicos, todos los ciudadanos debemos cumplir con la ley. Para eso es el estado de derecho, para eso son las leyes, para eso son los reglamentos y las normatividades”, aseveró la mandataria.

Claudia Sheinbaum dijo también que se trataba de una falta al reglamente de tránsito y que podría revisarse el caso para descartar un delito asociado con esta práctica. Se dijo al tanto de las diversas quejas y dejó en manos de la Policía de Tránsito la presentación de la denuncia correspondiente, incluso habló sobre una de índole de oficio.

“No es correcto que haya circulación de un vehículo que no cumpla con el reglamento de tránsito y lo mínimo indispensable para circular y menos de una servidora pública. Que bueno que hacen esta sanción porque los servidores somos los primeros que debemos cumplir con la ley para que no se diga después que hay temas políticos y asociados”, señaló la jefa de gobierno.

El viaje delator de la camioneta

El permiso para circular salió a la luz el pasado 6 de julio, cuando la alcaldesa llegó a bordo de una camioneta marca Honda Odyssey sin placas. Al Tribunal de Justicia Administrativa para presentar un recurso de apelación a la sentencia que emitieron en su contra el pasado mes de junio, la cual la inhabilitó para ejercer el servicio público por un año y solicitó la separación de sus actuales funciones.

A su salida, la abanderada de la coalición Va por México tomó el micrófono y firmemente dijo que combatirá los procedimientos en su contra, pues calificó la acción judicial como una “nueva embestida” por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Así mismo, la titular de la demarcación capitalina estuvo acompañado por sus homólogos de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Tlalpan -Lía Limón, Santiago Taboada y Alfa González, respectivamente, quienes acusaron que se ha buscado destituir de manera ilegal por “actuar responsablemente” por la ciudadanía.

Otras polémicas

No es la primera vez que la alcaldesa circula sin los papeles correspondientes de su vehículo. En octubre de 2021 se difundió en redes sociales que la mandataria de la coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD) utilizaba como transporte para sus reuniones de trabajo una camioneta nueva Suburban de la marca Chevrolet con todo y placas de circulación “anormales”.

De acuerdo con el diario Reforma, la funcionaria dio de alta dicha camioneta en el estado de Morelos y no en la CDMX. Lo que significa que aplicó la práctica tan conocida por los ciudadanos para evadir el impuesto de tenencia.

Las placas fueron visiblemente alteradas con cinta negra en la parte de los números y letras, por lo que incurrió en un delito que según el Artículo 338 del Código penal de la capital, amerita entre cuatro y ocho años de cárcel, además de 300 a 2 mil días de multa, que se agrava si lo hace un funcionario público.

(Foto: especial)

Un mes antes, también se le vio cometiendo otra falta, pues en septiembre llegó en la misma camioneta a la primera reunión con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Pero aquella vez, el vehículo no tenía láminas ni permiso de circulación.

Si se comprueba que efectivamente es un documento falso el que porta actualmente, con ese ya sería el segundo vehículo que Sandra Cuevas conduce lleno de faltas.

