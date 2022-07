Morena lanzó convocatoria para encontrar a su candidato para el 2023 en Edomex

(Foto: Twitter/@ohernandezb)

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzó la convocatoria para que se registre todo aquel que quiera contender por la gubernatura del Estado de México en las elecciones del 2023.

Durante la mañana de este jueves, Morena hizo públicos los requisitos que tendrá que cumplir toda aquella persona que busque ser el abanderado guinda para la jornada electoral que se dará en la entidad que ha sido considerada como uno de los bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La convocatoria sale a la luz luego de que los interesados en contender por la candidatura no lograron llegar a un acuerdo de quién podría ser nombrado como el encargado del Comité para la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México y posteriormente el candidato.

Morena lanza convocatoria para encontrar a su abanderado (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

El registro se hará de manera virtual a través de su portal web: https://morena.org/ y estará abierto a partir de la 0:00 horas del día 8 de julio hasta las 23:59 horas del 9 de dicho mes, tiempo de la Ciudad de México.

De acuerdo con el partido de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), el registro se realizará de tal modalidad para garantizar una competencia justa entre los aspirantes, así como para disminuir riesgos de contagio de COVID-19.

Los aspirantes deben de ser mexicanos de nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos. Ser mexiquense con residencia efectiva no menor a tres años o vecino de este con residencia efectiva en su territorio no menor a cinco años anteriores al día de la designación. Tener 30 años cumplidos.

Mitin de Morena en Toluca (Foto: Archivo)

La convocatoria prohíbe a los aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes, o bien, comentan actos de violencia contra miembros o patrimonio del partido, en caso de llevar a cabo dichas acciones, se le cancelará el registro.

Al termino del registro, la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, validará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo con las atribuciones del estatuto de Morena, posteriormente, únicamente dará a conocer a las personas que fueron aprobadas.

Hace apenas uno días, Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que no descartaba competir, por segunda ocasión, por la gubernatura del Estado de México.

La titular de la SEP, Delfina Gómez, no descartó que pudiera contender nuevamente por la gubernatura del Estado de México. (Foto: Twitter/@delfinagomeza)

“No (me descarto), yo creo que hay una gran oportunidad de poder participar en lo que tanto queremos que es apoyar a la gente, tener un cambio diferente a lo que es nuestro estado, pero también en donde estoy, me fascina, es mi campo”, comentó la funcionario pública el pasado 30 de junio a su llegada a Tabasco.

No obstante, quien también se creyó que podrían ser considerados para representar a Morena en las elecciones de 2023 eran Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y el senador Higinio Martínez.

Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez levantaron la mano por la candidatura antes de que se lanzara la convocatoria (Foto: Higinio Martínez)

De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, Morena se convertiría en el partido que logre derrocar al PRI, debido a que cuenta con el 33.7 por ciento de la intención del voto.

Según el estudio, los mexiquenses encuestados mostraron preferencia por Delfina Gómez, por encima de Higinio Martínez y Horacio Duarte, considerando a Enrique Vargas contendiendo por el Partido Acción Nacional (PAN), Juan Zepeda por Movimiento Ciudadano (MC) y a Alejandra del Moral por el tricolor.

