Chiapas, Quintana Roo y Coahuila son los estados con mayor percepción de corrupción: Coparmex

4 de cada 10 empresarios consultados por Coparmex aseguraron haber experimentado un acto de corrupción (Foto: EFE/Esteban Biba)

De acuerdo con una encuesta realizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), las empresas más grandes en México son las que registran corrupción con mayor frecuencia (46.2%), seguidas de las medianas (45%), las pequeñas (39.6%) y las micros (33%).

La encuesta fue realizada a socios de la Confederación entre marzo y abril del año en curso, en la que el 39% de los encuestados aseguró haber experimentado algún acto de corrupción, es decir, 4 de cada 10 empresarios. Dicha cifra representó un aumento respecto al promedio histórico, que es de 36.4%, señaló el presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza.

Según los resultados de #MxSinCorrupción, los sectores en los que se registraron los niveles más altos de este tipo de delito fueron los de energía, agua y gas, así como el de comercio al mayoreo y servicios corporativos, mientras que los medios masivos de información fueron los que reportaron el menor porcentaje.

Chiapas, Quintana Roo y Coahuila fueron las entidades con mayor percepción de corrupción, señaló la investigadora de MCCI, Claudia Torres, quien detalló que el 53% de los socios encuestados considera que en el país se comenten este tipo de actos de manera frecuente.

El 75% de los socios encuestados, a pesar de haber sido testigo de este delito, no lo reportó o denunció ante alguna autoridad (Foto: EFE/ Jos Mendez/Archivo)

De manera contraria, los estados con la menor percepción de este delito fueron Tabasco, Tlaxcala y Guerrero. Por su parte, la presidenta del Comité de Ética e Integridad Empresarial de Coparmex, Leonor Quiroz Carrillo, señaló que el 55.9% de los socios que fueron consultados indicaron que en los gobiernos estatales han experimentado más actos de corrupción.

Asimismo, el 54.0% aseguró haberlo percibido a nivel municipal y el 46.2% a nivel federal. En cuanto a los ámbitos de gobierno, el 60.3% señaló encontrar corrupción en un nivel, el 21.2% en dos niveles y el 18.5% en los tres.

Sin embargo, cerca del 75%, a pesar de haber sido testigo de este delito, no lo reportó o denunció ante alguna autoridad, por lo que se hizo hincapié en la importancia en fomentar una cultura de la denuncia para que este tipo de prácticas sean erradicadas.

Del porcentaje restante que sí presentaron una denuncia, el 42% comentó que, si bien su denuncia fue recibida, no se siguió algún procedimiento legal, mientras que el 26% indicó que estaba en proceso algún tipo de sanción. No obstante, el 11% aseguró que no se obtuvo ninguna sanción contra el o los responsables y solo el 5% mencionó que la denuncia presentada se resolvió y se logró sancionar a los implicados.

La presidenta de MCCI, María Amparo Casar, indicó que es necesario que exista un diálogo entre empresas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil para combatir la corrupción en México (Foto: Twitter@Coparmex)

Esta falta de denuncias se debe a que el 31% de los socios consultados por MCCI y Coparmex indicaron que “no sirve denunciar”, aunque cabe mencionar que el 23% no lo hizo por temor a represalias, el 3% no sabía dónde hacerlo y a otro 3% le solicitaron dinero.

Aunque más del 40% aseguró que sus empresas cuentan con códigos de ética, procesos de auditoría interna, políticas anticorrupción, de antilavado de dinero y sistemas de denuncia, la lucha contra la corrupción en el país aún le falta un tramo largo por recorrer.

Al respecto, la presidenta de MCCI, María Amparo Casar, comentó que es necesario que exista un diálogo entre empresas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil para que este tipo de actos no se comentan en el sector empresarial ni en el gobierno. Y aseguró que, a pesar de los resultados, “México no está condenado a ser un país corrupto”.

De acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado cada año por el Consejo de las Américas para medir la eficacia con la que los países de América Latina pueden combatir la corrupción, en este 2022 México descendió del lugar 11 al 12, debido a que en el reporte se señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hechos severas críticas al Poder Judicial e incluso ha planteado eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

SEGUIR LEYENDO: