Elecciones 2024: Ricardo Monreal confió en que AMLO respetará el proceso de selección de candidatos en Morena

Ricardo Monreal confía en que AMLO respetará los procesos internos de Morena para elegir al candidato en la presidencial de 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, confió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respetará el proceso de selección del candidato de la Cuarta Transformación (4T) para las elecciones presidenciales de 2024.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes 4 de julio, el también líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores fue cuestionado sobre las expresiones de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), quien solicitó de manera respetuosa al presidente que no se entrometa en el proceso de selección de su sucesor.

Al respecto, el doctor en Derecho Constitucional dijo “yo no me meto a eso” y explicó que es porque no cree que sea necesario hacer una petición de esta naturaleza al jefe del Ejecutivo Federal. Para argumentar esta respuesta, Monreal recordó que López Obrador, antes de ser presidente, fue un luchador social que fue excluido, por lo que sería incongruente que él excluyera a alguien.

“El presidente está cumpliendo una función y creo que él, proviniendo de un movimiento democrático, actuará en consecuencia […] Él fue excluido, perseguido, estigmatizado y cercado mediáticamente”

Ricardo Monreal no se confrontará por supuesta intromición en favor de Ebrard o Sheinbaum.

Por lo que sentenció como algo innecesario pedirle al presidente que sacara las manos del proceso, pues confía en que AMLO le dará continuidad a los procedimientos abiertos y democráticos que se plantearon al interior de la 4T para seleccionar un candidato para el proceso electoral de 2024.

“No se lo pediría yo, pero respeto la expresión del diputado Noroña, él es un político inteligente y con capacidad para expresar lo que él crea conveniente”

Contrastantemente, Noroña sí lo hizo. Cabe destacar que el diputado realizó la petición expresando el profundo respeto que le inspira AMLO; sin embargo, no dejó de mencionar que no le parece adecuado para la democracia mexicana que López Obrador continúe con la promoción de sus llamadas “corcholatas” (Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López).

Ante esta desventaja, Noroña dijo que le hará caso a un consejo que le dio el presidente López Obrador, quien en una reunión con diputados y diputadas dijo que ellos son el relevo: “Si alguien quiere hacerlos a un lado no se dejen, pero, eso sí, si el pueblo no los quiere no sean necios”.

El diputado del PT resintió el desplante del que fue objeto en la inauguración de la refinería de Dos Bocas.

“No me voy a dejar hacer a un lado por nadie, no desistiré de mi legítima aspiración y si el pueblo no me quiere, pues no seré candidato”

Al respecto, cabe destacar que tanto Monreal como Noroña han de mostrado ser más populares que Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que se espera que estos personajes sigan presentes en la contienda para llegar a la candidatura por la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y PVEM.

Además, durante la conferencia de prensa se tocó el tema de la supuesta disyuntiva entre la Iglesia Católica y el gobierno federal, algo que fue completamente descartado por Ricardo Monreal. Y es que, de acuerdo con Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), las declaraciones de Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, Morelos, y la visita de Ken Salazar a la basílica de Guadalupe fueron signos de desacuerdo contra AMLO.

Bajo esa óptica, Monreal dijo que el clero se encuentra preocupado por la violencia que existe en algunas zonas de México, mientras que la la visita de Salazar no tiene nada que ver con la política mexicana. Por su cuenta, Noroña dijo al obispo que mejor se dedicara a erradicar la pederastia entre la iglesia en vez de condenar la estrategia nacional de seguridad.

SEGUIR LEYENDO: