Criticaron a Samuel García por decir que ‘no tenía en el radar’ sequía en Nuevo León: “Gobernar se veía fácil en TikTok”

Samuel García se convirtió en blanco de críticas (Foto: Twitter)

Ante la dura crisis hídrica que azota al estado de Nuevo León, Samuel García, gobernadora de la entidad, aseguró que durante su campaña “nunca tuvo en el radar” enfrentar una situación de tal magnitud.

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, el mandatario estatal dijo que “todos estamos rezando para que llegue una depresión o un ciclón” que pueda dar solución a las falta de agua en el estado fronterizo. Además, aseguró que se esperan lluvias durante los siguientes dos días.

“Fueron 15 días, de los más feos de los últimos años, en donde se secó Boca, Cerro Prieto y se reventó El cuchillo; nos quedamos en cero, literalmente en cero. Ahí vamos, yo no quiero cantar victoria yo, se los juro, nunca tuve en el radar que me iba a manejar un tipo de crisis como esta”, declaró García Sepúlveda.

Luego de que se viralizaran los dichos del mandatario estatal, usuarios de redes sociales criticaron la falta de seriedad con la que ha tratado el tema: “¿Es el que toma las decisiones en Nuevo León”, “Ya lo veo al rato danzándole al Dios de la lluvia”, “Gobernar se veía tan fácil desde TikTok”, “Él creía que todo se manejaría por redes sociales”, “Ya mostró como era antes de que votaran por él”.

Nuevo León enfrenta la peor crisis hídrica de su historia moderna (Ilustración: Jovani Pérez)

Cabe mencionar que no son las únicas declaraciones por las que se convirtió en blanco de críticas, pues tan sólo el pasado 28 de junio los internautas no le perdonaron que haya explicado que necesita “la nube lloviendo seis o siete horas” para poder abastecer las pesas de Nuevo León.

“En toda esta área va a haber nubes (…) Ya estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí y llueva aquí seis o siete hora, no quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo seis o siete horas, para que todo ese escurrimiento en la sierra en Santiago me ayude a recuperar La Boca, que está seca. Por eso no puedo ayudar mandar agua” explicó Samuel García durante un video en donde explicó su estrategia para combatir la escasez.

No obstante, García Sepúlveda se previno en caso de que su plan no hubiera funcionado: “Primero, no soy Tláloc, si hoy llega la humedad como se ve, y le atinamos al bombardeo aquí, me escurren todos los ríos a la Boca, y esta la recuperamos, ya fregamos al menos por unas semanas”.

El gobernador de Nuevo León estaría enfrentando una consulta popular como la vivió AMLO (Foto: Twitter)

La polémica siempre ha perseguido a Samuel García desde que se convirtió en funcionario público, al grado que se ha puesto en riesgo su cargo como mandatario estatal debido al descontento de los nuevoleonenses.

Por ello, el Congreso de la entidad aprobó la modificación a la Constitución para adelantar la consulta de Revocación de Mandato en Nuevo León y que Samuel García enfrente el mismo ejercicio democrático al que estuvo sujeto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante la insistencia de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la Comisión de Legislación aprobó el dictamen para la armonización del marco normativo en los temas de consulta popular y revocación de la Ley de Participación Ciudadana, aunque observó que es necesario llevar a cabo un cambio constitucional.

