Caso Yrma Lydya: esposa anterior de Jesús “N”, presuntamente se suicidó con “dos balazos”

Un hombre disparó contra su esposa en el Suntory Del Valle (Foto: Twitter/@david_ordaz)

La pasada noche del 24 de junio, conmocionó el asesinato de la cantante Yrma Lydya, quien presuntamente recibió tres disparos de su esposo, Jesús Hernández Alcocer, de más de 70 años de edad en el restaurante Suntory, localizado en calles de la colonia Del Valle de la Ciudad de México.

Los primeros detalles fueron proporcionados por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalino, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de Twitter en donde detalló que “un hombre le disparó a su esposa en tres tres ocasiones, él ya se encuentra detenido”.

Posteriormente trascendió que la víctima había sido Yrma Lydya y que las autoridades habían detenido a Jesús Hernández Alcocer y su chofer, quienes supuestamente estaban a punto de huir de la escena.

En las siguientes horas, más información comenzó a circular. Personas cercanas a la fallecida lamentaron lo ocurrido y extendieron su pésame, asimismo, se dieron a conocer datos sobre el presunto feminicida. Uno de ellos es que Yrma Lydya era la segunda esposa del abogado.

Yrma Lydya estaba despegando en su carrera artistica (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

Según el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, la esposa anterior de Hernández Alcocer falleció de “forma extraña” y en los informes oficiales se asentó que había sido un suicidio a pesar de que tenía dos impactos de bala en el cuerpo.

“No es su primera esposa que termina sin vida en el forense”, sentenció el reportero, infiriendo que es sospechoso que sus parejas mueran repentinamente.

“Hace unos 22 años, la entonces esposa del abogado Jesús Hernández Alcocer terminó muerta. Se dijo entonces que se suicidó”.

A pesar de la extraña forma en la que se suicidó su esposa anterior, no hay datos concretos ni informes sobre lo que se sostiene Jiménez, no obstante, así como ha ocurrido desde el primer momento de este caso, es posible que más adelante haya detalles concretos.

Balacera en restaurante de CDMX: un hombre disparó contra su esposa en el Suntory Del Valle (Foto: SSC)

Aunado a ello, trascendió que en el 2011, en el mismo restaurante Suntory, Hernández Alcocer se reunió con el Obispo Onésimo Cepeda, fallecido en febrero pasado, y un abogado, para celebrar la resolución del Octavo Tribunal Colegiado por un caso de denuncia de fraude que presentó una empresa en contra del religioso.

El periodista Paco Rodríguez, en una columna para el portal Índice Político, se refirió a Hernández Alcocer como un hombre que se ostentaba como “proveedor de las dependencias del sector de seguridad”. Siempre llevaba, de acuerdo con Rodríguez, una pistola de oro fajada en la cintura.

Incluso señaló que la dependencia a cargo de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, le compró hasta 38 mil millones de pesos por asignación directa.

(Foto: Cuartoscuro)

Además, el abogado hacía gala de ser la única persona que podía conseguir que las dependencias de seguridad le compraran a los proveedores que él les indicaba y de ser un protegido de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Supuestamente, en un oficio de la subprocuraduría de investigación especializada en delitos federales, con fecha de 2012, se le acusó a Hernández Alcocer de los delitos de usurpación de profesión y extorsión.

Otras personalidades con las que fue vinculado Alcocer, según la investigación del periodista, son el ex propietario del equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz; el fallecido obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda; un diputado del PAN; un ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y un ex funcionario de la Procuraduría General de la República (hoy FGR).

SEGUIR LEYENDO: