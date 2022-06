“Ya le toca el Nobel de Economía”: así se burló Javier Lozano de AMLO por plan antiinflacionario

Javier Lozano se burló del presidente López Obrador por comparar la inflación con “un coche que se calienta" (Fotos: Cuartoscuro)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por comparar la inflación con “un coche que se calienta”.

Y es que durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal pidió al Banco de México (Banxico) pensar en “otra fórmula” que no sea el alza de la tasa de interés de referencia para contener la inflación, que se pronosticó cerrará en 7.5 por ciento este 2022.

“Yo respeto la autonomía de Banxico, pero deberían de pensar los técnicos en otra fórmula”, solicitó en su tradicional mañanera. En este contexto, el jefe del Ejecutivo hizo una analogía de la inflación con un coche.

El mandatario federal pidió a Banxico pensar en “otra fórmula” que no sea el alza de la tasa de interés (Foto: Presidencia de México)

“Para que el carro no se caliente, se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento; esa es la gran invención, por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos: hay que regresar a la idea de que los pueblos progresan con producción”, manifestó.

Ante esto, el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo haberse “carcajeado” cuando el presidente López Obrador dio su “cátedra” de economía.

Por ello, insistió en que los mexicanos deberían organizarse para nominar a AMLO a que reciba el Nobel de Economía.

Lozano insistió en que los mexicanos deberían organizarse para nominar a AMLO a que reciba el Nobel de Economía (Foto: Twitter/@JLozanoA)

“Esta mañana, el presidente dio cátedra (me estoy carcajeando) con su ejemplo de la inflación y un coche “que se calienta”. Insisto: vamos a organizarnos para proponer su candidatura al Nobel de Economía. Ya le toca”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios continuaron las burlas hacia el jefe del Ejecutivo.

“Estuvo mejor el comentario del sobrecosto de Dos Bocas… ‘que ya incluye el IVA’”, “El genio, experto en economía desde chamaco” y “Para el que duda de que no sabe ni madr*s este mediocre”, fueron algunos de los comentarios.

Jesús Zambrano exigió al gobierno federal buscar una estrategia o un plan alimentario de emergencia (Foto: CUARTOSCURO)

Al igual que Javier Lozano, varios internautas y políticos de oposición se han lanzado en contra del mandatario federal por el alza de los precios de diversos productos y servicios.

Tal fue el caso del dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quien exigió al gobierno federal buscar una estrategia o un plan alimentario de emergencia para la disminución de los precios en la canasta básica.

“Parece que ningún tema que lastima y afecta a las y los mexicanos le importa a este gobierno federal, es absurdo que el presidente de la República salga a presumir su dizque aprobación cuando el país está en un profunda crisis económica, hay violencia desbordada porque pactan con criminales, no hay empleos suficientes , y lo que hace Andrés Manuel cada mañana desde Palacio Nacional es hablar de otra realidad y eso es una burla para la sociedad mexicana”, enfatizó.

AMLO presentará a EEUU su “plan conjunto antiinflacionario”

AMLO adelantó que este planteamiento dará bienestar a la población de ambos países (Foto: Presidencia de México)

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que en su próxima visita a Estados Unidos (EEUU) presentará a Joe Biden una propuesta de acción bilateral para aminorar los efectos de la inflación frente al contexto internacional.

“Le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario”.

AMLO adelantó que este planteamiento dará bienestar a la población de ambos países, por lo que espera una respuesta positiva del mandatario estadounidense, ya que “él también está buscando opciones para contrarrestar la inflación en su país”.

SEGUIR LEYENDO: