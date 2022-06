Docente, diseñador y drag: así es el mexicano Favio Montoya que vive de lo que más ama

Favio Montoya, drag

Cuando se habla del drag en México podemos nombrar a muchas personas valientes que lucharon contra los prejuicios dejando atrás el miedo y abrirse paso en una sociedad machista como la que prevalece en este país.

Y aunque persisten la discriminación y el odio, eso no impidió que Favio Montoya, nacido en Mazatlán, cumpliera su sueño de actuar, diseñar ropa, ilustrar y dar show drag.

Para lograrlo tuvo que emigrar a la Ciudad de México, en donde -aseguró- no tuvo problemas de adaptación.

“Aunque amo Mazatlán y me gusta mucho estar en familia y tengo amigos muy queridos, en realidad es que yo nunca me visualicé ahí, mientras esté joven”, comentó.

A él le gustaría disfrutar de Mazatlán cuando ya tenga más edad.

Pero esta no fue la primera vez que deja su lugar de origen, pues los meses que vivió en Barcelona y en Londres hicieron que viera “más mundo, más cosas” como dice el artista: “Me acostumbré a ser nómada”.

“Mazatlán estaba en una época de cambio donde había mucho arte joven y creció, sentí que empezó a estancarse en la escena artística”, razón por la cual decidió viajar.

Ante una interrogativa de él y la falta de adaptación en su estado no podría llegar a vivir de lo que quería ser “yo quería vivir de la actuación, pintura, de cosas que son muy complejas y que incluso, si en la Ciudad de México es complejo allá no había mucho”.

La visión de Favio de irse a vivir en donde pueda trabajar de lo que le nace y de lo que le gusta, fue el motivo por el cual se ha mantenido 14 años en la capital.

Skanda López, Favio Montoya (Drag)

“Vivo de la ilustración, el drag, pintura, de todas las cosas que voy juntando y que en realidad es mi sostén” y aunque en un principio pensaba que los “chilangos” (forma de decirle a un habitante que nace en la Ciudad de México) eran muy mala onda, la verdad es que se sorprendió de cuánta gente ha podido integrar a su mundo. “Me adoptaron y me adapté a ese estilo de vida”.

Favio Montoya trabaja en la Ciudad de México como: ilustrador, docente, diseñador textil, en teatro shows y en la actuación drag y a pesar de tener sus veinte años de carrera artística, su deseo es hacer teatro durante toda su vida, “no me veo sin el escenario”.

Debido a que tiene múltiples actividades, Favio lamenta no tener “tiempo para crear libremente. Luego si extraño dibujar para mí algo. Afortunadamente si se ha dado de trabajar de todos lo que me gusta, pero de repente son tantas cosas que no me dejan tiempo para hacer un discurso o crear cosas con más libertad”, señaló.

Su deseo es hacer teatro durante toda su vida, “no me veo sin el escenario”.

Skanda, la voz

Favio Montoya, drag

A pesar de que en México existe la homofobia y el odio hacia personas de la comunidad LGBT+ Favio menciona que quien más ha tenido miedo de eso ha sido él “creces con esta carga social, con esta imposición, con muchas cosas de un sistema que funciona así y que de una u otra manera decides retar”.

“La actuación me llevó al drag”, esto llevó a Favio pensaba en su familia de Sinaloa, “¿Cómo van a aceptar que yo me vista de mujer? Me daba mucho miedo, pero es un reto mayúsculo y no me voy a limitar porque a fin de cuentas mi familia está lejos y ahora ya vivo solo, tomo mis decisiones. Yo me valgo por mí mismo”.

“Lo voy a hacer por mí, porque puedo, lo merezco y si no funciona lo dejo, pero tuve mucho miedo de mi familia”.

Y a pesar de que le preocupaba lo que le dijeran, su familia fueron los primeros en verlo en teatro vestido de mujer “y lo abrazaron muy bien”.

“Quien más me preocupaba era mi mamá porque es muy religiosa. No sabía qué pensaba de mí o qué iba a pensar”.

Su familia consta de dos hermanas y cuatro hermanos y un recuerdo que tuvo Favio fue lo que le dijo su mamá: “yo tengo dos hijas, pero la más guapa es hombre”.

El personaje que produce Favio para su show se llama Skanda López y a quien honra con este drag es “a mí familia, mis mujeres”.

“En mi familia hay esos mujerones sinaloenses. Esas hermosas mujeres” y cuando empezó a diseñar su personaje tomó características de su mamá.

“Esto lo han recibido muy bien ellas porque no soy alguien que haga un personaje que honre y si no lo hace hasta ahí le paro”.

Skanda viene de ishkenda, “que en zapoteco significa luz, belleza y trascendencia y es para mí la visión femenina y eso es lo que yo quiero para mi personaje y eso para mí significa la mujer”.

Para la creación de Skanda confesó que el vestuario y las cosas creativas las realiza él mismo “no sé coser, lo intento, aprendo. No sé peinar, vamos a aprender o si no se maquillar, etc”.

“Para mí ha sido una gran área de oportunidad, pero a mí sí me gustan hacer las cosas, hasta donde puedo”.

De obras de teatro a un bar de osos

Favio Montoya, drag

El personaje drag ha sido el favorito de las personas que van a ver su obra Drácula jr, en donde actúa, pero en sí Skanda fue un experimento en el cual Favio quiso saber cómo trabajarlo.

Al principio fue un experimento fotográfico “y caí en las mejores manos, con Fabian Cháirez, amigo desde antes y que es un gran artista”.

“Cuando yo conocía Fabian, él ya hacía drag y yo me espantaba y me causaba mucho conflicto y yo decía que jamás, yo en tacones nunca y cuando empiezo a hacerlo yo, a quien le pido ayuda es a Fabian y me maquilla espectacularmente y me produce todo: desde el pelo, hasta el maquillaje”.

Esto no fue un impedimento en ninguno de sus trabajos, pues sus alumnos, compañeros de trabajo y su familia saben que realiza el personaje de Skanda, donde todos lo respetan.

“Nunca pensé ocultarlo porque para mí es mi manera de expresarme y para mí a veces es un filtro, gente que no entienda que esto es un arte, no merece tampoco mi atención, ni estar en mi vida”.

En el momento que decidió hacer espectáculos logró tener empleo con la empresa Bear MX, querían trabajar con él. Así fue como empezó a realizar show en “Nicho Bar” y ahora tiene la oportunidad de trabajar en “V de +”.

“Yo me considero bendecido, las puertas se abrieron y para mí no ha representado algo malo”.

De igual forma, Favio mencionó que esto no hubiera sido posible sin las oportunidades que tenía en teatro o en formación porque yo si estudié teatro y artes visuales y cuando empiezo a hacer drag ya tengo un producto que venía de otros lados que confluyó y creo que fue un aval de que no inventaba las cosas”.

La evolución del drag en México

Favio Montoya, drag

La evolución del drag en México ha sido muy grande y esto gracias a las plataformas que han distribuido muchos “realitys” y las personas tienen otro pensamiento. En sí Favio piensa que el drag mexicano es de los mejores del mundo en el cual dio el ejemplo del final de la temporada cuatro, de la más draga, donde Rebel Mork sorprendió a todos con su alebrije.

Aunque también los sueños deben de seguirlos “no se paren. Hay mucho miedo, pero les digo a mis alumnos que hagan lo que quieran”.

“Hay que hacer las cosas y mi idea siempre fue que si no funciona me regreso. Si no sales de tu zona de confort no sabrás que hay más allá”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: