EEUU dará 150 mil visas de trabajo a México: cómo obtener una

EEUU otorgará 150 mil visas de trabajo a mexicanos (Foto: Archivo Web)

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, adelantó que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) otorgará 150 mil visas de trabajo a mexicanos. Detalló que el anuncio oficial se dará durante la reunión entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, y Joe Biden, el presidente del país vecino.

López Hernández mencionó esta iniciativa durante una reunión que tuvo con empresarios de Tijuana, Baja California, según reportó el periódico Reforma. Cabe señalar que para obtener una visa es necesario seguir un procedimiento y cumplir con los requisitos establecidos.

Las visas H-2 son las más comunes, son para trabajar temporalmente en EEUU (Foto: Archivo Web)

Aunque López no detalló que tipo de permiso se dará, los visados de trabajo comúnmente otorgados por EEUU son la H-2A, destinada a trabajadores agrícolas temporales y la H-2B para trabajadores temporales no agrícolas. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México “son para personas que desean ingresar a los Estados Unidos para trabajar durante un periodo fijo de tiempo y no se consideran permanentes ni indefinidas”, la misma dependencia detalló que los pasos generales a seguir para solicitar una visa H-2, tanto A como 2B son los siguientes:

Cómo obtener la visa H-2

Para pedir una visa H-2 se debe llenar el formulario DS-160 (Foto: Archivo Web)

Antes de aplicar es necesario que el empleador presente una Petición para un trabajador no inmigrante, mediante el Formulario I-129, el cual debe ser aprobado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Después de que la solicitud sea aprobada, la persona interesada para laborar temporalmente en territorio estadounidense deberá seguir el siguiente proceso:

-Solicitar la visa de no inmigrante. Para hacerlo habrá que llenar el formulario DS-160, en el cual se pide responder a preguntas acerca de antecedentes penales, número de estadías en EEUU previas y cantidad de intentos para cruzar la frontera entre México y el país norteamericano. El formato se tiene que llenar en internet y está disponible en la página web https://ceac.state.gov/genniv/

-Subir fotografía. Este paso se realiza mientras se llena el formulario antes mencionado y la foto debe cumplir con ciertos características, que se pueden consultar en https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/digital-image-requirements.html.

-Imprimir y conservar la página de código de barras DS-160 que servirá como comprobante.

-Programar una cita para acudir a una entrevista para la obtención de la visa. Para ello deberá visitar la página web de la Embajada de Estados Unidos más cercana.

-Pagar la cuota de solicitud de visa, la cual no es reembolsable. El pago se debe realizar antes de la entrevista.

Requisitos para la entrevista

Uno de los pasos para obtener la visa de trabajo es acudir a una entrevista en una Embajada de EEUU en México (Foto: REUTERS / Henry Romero)

El día de la cita, en la Embajada le solicitarán:

-Pasaporte válido para viajar a Estados Unidos. Debe tener vigencia hasta seis meses posteriores a la estadía laboral en el país.

-Comprobante de solicitud de visa de no inmigrante.

-Recibo de pago de la tarifa de solicitud.

-Foto.

-Número de recibo de petición, el cual se obtiene al llenar el formulario DS-160.

Una vez que sean anunciadas oficialmente las 150 mil visas de trabajo se dará a conocer si los solicitantes deben seguir un proceso distinto al general. Estos permisos laborales, mencionados por Adán Augusto López, forman parte de la estrategia bilateral para atender la situación migratoria. Según detalló el titular de la Segob, EEUU accedió a otorgar 300 mil visas, de las cuales la mitad serán para ciudadanos mexicanos y el resto para habitantes de países de Centroamérica.

