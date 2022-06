Chumel se lanzó contra Jenaro Villamil por insinuar falsa consternación del Papa ante asesinato de jesuitas

Chumel Torres arremetió contra Jenaro Villamil por cuestionar la aflicción del Papa Francisco tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua. (Fotos: Instagram)

Chumel Torres, el influencer que se ha posicionado como uno de los más férreos críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación (4T) arremetió duramente contra Jenaro Villamil, quien hoy preside el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

La razón del ataque de Chumel contra Villamil fue un tuit de este último en el cual, al parecer, insinua que el pronunciamiento del Papa Francisco por la muerte de Joaquín Campos y Javier Mora, sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui, carece de “consternación”.

El mensaje emitido por el Sumo Pontifice, compartido por la mañana del 22 de junio, fue: “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en #México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios”.

Mediante una publicación, en la cual Jenaro Villamil citó el pronunciamiento del Papa, el titular del SPR escribió: “El mensaje “consternado” del Papa Francisco ante el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua”, sin mayor explicación o desarrollo de su idea.

Sin embargo, eso fue suficiente para que la comunidad de internautas en Twitter reaccionaran con duros cuestionamientos y críticas hacia Villamil, pues aparentemente insinuó que el Papa Francisco no estaba realmente afligido por el brutal asesinato de los sacerdotes en Chihuahua.

Uno de los principales personajes que atacó al periodista y escritor fue Chumel Torres, quien publicó en su cuenta de la misma red social: “¿Estás diciendo que Su Santidad finge que no le duele que le maten dos compañeros en la fe? V*rga el nivel de basura que tienes en corazón”.

A la respuesta de Chumel Torres se sumaron las de diversos usuarios, quienes mostraron su indignación por la declaración del periodista.

“¿Pusiste “consternado” entre comillas? ¡Pusiste “consternado” entre comillas! Ya, neta, neta, ¿estás bien seguro de que tienes la preparación suficiente para el trabajo que te encomendaron?” comentó el escritor Daniel Herrera bajo el usuario @puratolvanera.

“¿Qué sigue? ¿Van a exhibir cuánto gana el Papa y las propiedades de la Iglesia católica para desacreditar su preocupación?” y “Le van a decir neoliberal y van a sacar una foto con Calderón que fue el que lo nombró Papa” fueron otros de los comentarios que recibió el escritor.

Además del tuit compartido por Jenaro Villamil, los internautas también estallaron contra una publicación de Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, en la que se comparten las condolencias de López Obrador a la comunidad jesuita, en conjunto con una foto del presidente en la cual, aparentemente, está sonriendo.

“El presidente @lopezobrador_ expresó sus condolencias a la comunidad jesuita de México por el homicidio de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora además de un civil, en Urique, Chihuahua. Informó que se identificó al responsable y se trabaja para que no haya impunidad” fue el mensaje escrito por Ramírez Cuevas.

Los usuarios no tardaron en criticar el gesto sonriente de López Obrador en la foto incluida en la publicación, así como tampoco dudaron en acusar a AMLO y su postura de “abrazos, no balazos” como la causa de estos atroces crímenes y, en general, del ambiente de violencia que se vive en el país.

En este sentido, el ex presidente Felipe Calderón externó su postura y afirmó que “el no enfrentar a la delincuencia implica dejar a las comunidades abandonadas a su suerte, en manos de los criminales, sin la fuerza del Estado que las proteja. En ese contexto se da el homicidio de los Jesuitas. Quien delinque sabe que le espera el abrazo y no el castigo”.

