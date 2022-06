AMLO podría estar en peligro por su “odio” contra Felipe Calderón y García Luna, advirtió Raymundo Riva Palacio

Andrés Manuel López Obrador debería cambiar el supuesto odio que siente por Calderón y García Luna si no quiere ponerse en peligro, advirtió el periodista Raymundo Riva Palacio (Foto: Cuartoscuro)

No es un secreto que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene una aversión por lo que representa para México la figura del ex presidente Felipe Calderón, a quien cotidianamente culpa de la situación de la inseguridad en el país, junto al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

De acuerdo con el propio mandatario y líder de la Cuarta Transformación de México, fue la guerra contra el Narco y otros programas como el operativo Rápidos y Furiosos donde abastecieron de armas al crimen organizado, son la herencia que le dejaron en materia criminal.

Además, ha aclarado en varias ocasiones que “no somos iguales”, en referencia a que la estrategia de Calderón de enfrentar al narco con fuego, dejó un baño de sangre que intenta corregir con su famosa estrategia de pacificación denominada “abrazos, no balazos”.

Y uno de sus principales argumentos en este sentido, ha sido la detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos, donde se mantiene acusado de diversos cargos de narcotráfico y corrupción, pero todavía no hay una sentencia en contra del ex funcionario.

AMLO se convirtió en el primer presidente de izquierda en tomar el poder en México FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Al respecto, el periodista Raymundo Riva Palacio apunto que los dichos del presidente mexicano únicamente van a encontrar respaldo en caso de que los fiscales de Brooklyn puedan demostrar, en efecto, que Genaro García Luna fue parte de dichos esquemas de narcotráfico.

Sin embargo, apuntó que los datos no favorecen a ninguna de las partes, pues entre los resultados que entregó el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, destacó la detención de por lo menos 705 miembros del Cartel de Sinaloa. Carlos Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, así como Edgar Valdés La Barbie, fueron las cabecillas más poderosas abatidas o en prisión.

Por otra parte, aseguró que durante el Gobierno de la Cuarta Transformación, el Cártel de Sinaloa se ha convertido de nueva cuenta en una de las más grandes empresas criminales en la historia de México, cuyos sicarios deben estar fuera de peligro al ser Felipe Calderón y su secretario los más perseguidos mediáticamente.

Apuntó en este sentido que las deficientes pruebas y el caso débil en la corta contra García Luna, golpeará a López Obrador como a ningún otro involucrado en el caso, pues ha considerado que las acusaciones son ciertas, al grado de casi sentenciar a uno de los super policías de Calderón.

Raymundo Riva Palacio advirtió que AMLO debe cambiar sus palabras contra Felipe Calderón Foto: EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo

Por otra parte, recordó también que uno de los colaboradores más cercanos a García Luna, Gerardo Garay, logró la caída de Reynaldo, el Rey Zambada, en la Ciudad de México, luego de que un informe de la DEA lo alertara de su presunta ubicación en la colonia Lindavista de la capital.

E n el enfrentamiento resultó detenido Bayardo del Villar, elemento de la Policía Federal que presuntamente le brindaba protección al Rey Zambada, quien finalmente fue testigo protegido de los Estados Unidos, y principal testigo en contra de García Luna.

Lamentablemente, apuntó el periodista, hasta el momento no se sabe qué tanta información tiene López Obrador alrededor del caso, pero le recomendó que busque mejores datos con el objetivo de “reorientar su odio” en contra tanto de Felipe Calderón como de Genaro García Luna, y así, en caso de que éste último sea declarado inocente y dejado en libertad, AMLO tenga una “salida legal y política”.

SEGUIR LEYENDO: