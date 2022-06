Margarita, la Diosa de la Cumbia, y todos los temas de la mañanera de AMLO

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues vamos a iniciar la semana con la información de quién es quién en los precios y también, hoy 20 es el día de mes que se dedica a informar sobre seguridad, lo que hacemos mes con mes.

Quiero aprovechar para enviar un saludo, una felicitación a Juan José Toscano Anderson, primer basquetbolista mexicano en obtener el campeonato de la NBA, en San Francisco, nuestro paisano. Felicidades, muchas felicidades.

Y pues hoy vamos a escuchar cumbia por el triunfo de Gustavo Petro, que nos da mucho gusto; no lo puedo ocultar, estoy muy contento. Pero vamos primero con Ricardo Sheffield.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Continuamos viendo en el mercado internacional una alza, desde diciembre del año pasado, continua en el precio del petróleo. Con corte el 16 de junio, la mezcla mexicana de petróleo, 112 dólares con 40 centavos el barril.

Y tenemos que el precio promedio la semana pasada para la gasolina regular fue de 21.94 el litro, para la Premium 23.86 el litro y 23 pesos con 25 centavos el litro de diésel. Esta semana incentivo fiscal del 100 por ciento en los tres tipos de combustibles, esto quiere decir que no estaremos pagando el impuesto especial sobre productos y servicios.

Las tres marcas que dieron más cara la gasolina y el diésel la semana pasada fue Valero, otra vez Oxxo Gas lamentablemente y Petro Seven que se suma a los tres que dan más caros, sobre todo recargado los precios caros en el norte del país, que estas tres dominan mucho el mercado en el norte del país; mientras que las tres más económicas, que, por cierto, están en la zona centro y sur del país, Repsol, G500 y Orsan, que continúan siendo aliados de los consumidores.

En la gasolina regular, la que encontramos con el precio más alto y además el margen más alto, es en la Benito Juárez, en Quintana Roo, de franquicia Pemex, 23 pesos con 48 centavos, un margen estos angelitos de tres pesos con 60 centavos por litro, muy alto. Y Arco es la más económica con el margen más alto, esto en Ahumada, Chihuahua, un precio al público de 21 pesos con 37 centavos, 18 centavos de margen en comparación.

Y la gasolina Premium, la más cara con el margen más alto, Mobil en Monterrey, Nuevo León, 25 pesos con 99 centavos, un margen muy pasado de rosca, tres pesos con 53 centavos, comparados con cinco centavos de margen de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, precio al público en consecuencia de 22 pesos con 40 centavos.

Y, por último, en el diésel, tenemos una estación con un nombre muy raro, se llama Indian Gas Station, en Mazatlán, Sinaloa, un precio al público de 24.99, un margen de dos pesos con 24 centavos.

Y franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, 22 pesos con 23 centavos. Ahora aquí en la presentación le pusieron medio curioso, será porque es del norte, le pusieron ‘Pemez’, en vez de Pemex, 18 centavos de margen.

Recibimos a través de la app de Litro por Litro 166 quejas o denuncias, de las cuales las atendimos a través de 148 visitas.

Y encontramos en la app en esta semana que cerró que la más barata sin tomar en cuenta el margen fue en Coatzacoalcos, Servifácil 19.59 por litro; y G500 en Centro, Tabasco, a 20 pesos con 39 centavos el litro; mientras que la más cara, sin tomar en cuenta el margen, en Hermosillo, Sonora, Windstar 24.99 y Total de San Pancho, Aguascalientes, 24 pesos con 33 centavos el litro.

Para la Premium la más barata 21.89 de Servifácil, en Coatzacoalcos, Veracruz y 21.99 de franquicia Pemex, en Altamira, Tamaulipas, 26.79 de Shell, la más cara, en Naucalpan, aquí en el Estado de México y 26.50 de Franquicia Pemex, en Guadalajara, Jalisco.

Y las más baratas del diésel, 22.19 de BP, en Coatzacoalcos, Veracruz y 22.24, de Pemex, en Tampico, Tamaulipas.

Las más caras es Servitec, a 24.99 el litro, en Gómez Palacios, Durango y 24.99 de Cargo Gas, en Matamoros, Coahuila.

Y seguimos también verificando los servicios sanitarios en las estaciones de servicio donde se expende la gasolina.

Vamos ahora al gas LP. Tenemos que, si hacemos un corte el 15 de junio y convertimos a pesos y a kilos el gas LP, el precio internacional fue de 27 pesos con 99 centavos, cuando el promedio de las 145 regiones en México fue en esa misma semana de 24 pesos con 54 centavos por kilo, esto es para cilindros de gas.

Y ese mismo día, 14.94 pesos por litro para tanques estacionarios, cuando el promedio en el país fue de 13 pesos con 23 centavos de tanques estacionarios. Así tenemos un referente para darnos cuenta quienes son los proveedores que dan el mejor precio que son aliados de los consumidores en las distintas regiones del país.

Gas Premium está dando por abajo del precio máximo, en Tepeji del Río, Hidalgo, tiene un precio al público de 12 pesos 30 centavos por litro, cuando el precio máximo es de 13 pesos con 78 centavos en esa región. Y también tenemos ejemplos en Oaxaca, en Coahuila, en el Estado de México, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa y en Zacatecas.

Y si vemos cilindros de gas, un poquito más complicado el mercado, no hay tantos ejemplos, pero también los encontramos, como es el de Flama Azul, en San Andrés, en Oaxaca, a 22 pesos 97 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 25 pesos 56 centavos el kilo. Y tenemos ejemplos en Puebla, en San Luis Potosí, en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, en Guanajuato, en Jalisco y en el Estado de México.

Realizamos 137 visitas y pudimos constatar que en todas las regiones del país se está respetando los precios máximos y, como mencionamos, incluso en algunos casos dando por abajo del precio máximo en algunas de las 145 regiones.

Vamos ahora ver las despensas. De los 24 elementos de estos artículos de esta despensa, se hizo un cambio en esta semana, se cambió la naranja por el plátano, esta fruta se intercambió porque la naranja ya está saliendo de estacionalidad, en consecuencia subiendo de precio y la que está entrando en mayor producción por la misma estación y los climas es el plátano, entonces se hace el cambio, que es algo que debemos de hacer todas las familias irnos a frutas, a verduras que son las que las que están más disponibles, que son nacionales y que por estar en abundancia tienen los mejores precios en ese momento y se hace ajuste ya por unos cuantos meses de la naranja por el plátano.

Tenemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la raya negra, que ha venido subiendo, esto es sólo alimentos y bebidas, como ha venido subiendo lamentablemente en todo el mundo; sin embargo, estos 24 productos se ha venido logrando en esta alianza con productores y distribuidores nacionales que se mantenga cierta estabilidad en los precios altos, el promedio de precios altos, que es la raya roja, se ha venido poco a poco una reducción y una franca estabilidad en los precios bajos y esto es ya tomando en cuenta el ajuste que mencionamos hace un momento.

En esta semana que concluyó en la zona centro, el precio más alto lo encontramos en Walmart Expréss en Querétaro, Querétaro, a mil 128 pesos con 90 centavos el paquete, mientras que en comparación en Chedraui, en Coacalco, en el Estado de México, este mismo paquete está en mil 17 pesos. Y tenemos otro ejemplo de Chedraui en Tlaxcala, en Apizaco, a mil 24 pesos con 40 centavos. Pueden ustedes buscar en su región quiénes tienen el paquete al mejor precio para que puedan aprovechar precisamente esos precios.

En la zona centro norte tenemos que Walmart Expréss otra vez fue el más caro, tiene este paquete a mil 144 pesos con 10 centavos, mientras que en la Central de Abastos de Durango, Durango, el mismo paquete a 978 pesos con 50 centavos, más de 150 pesos de diferencia.

Y en la zona norte vemos cómo Abarrey Yañez, que es una comercializadora, una distribuidora regional en Hermosillo, Sonora, tiene el paquete al precio más caro de esta zona, a mil 183 pesos con 72 centavos, mientras que Merco Aramberri, que es otra distribuidora regional, sobre todo con presencia en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, tiene el mismo paquete a 997 pesos con 75 centavos. Esta distribuidora Merco Aramberri le ganó a la Central de Abastos de Monterrey. Qué bueno que se alían con los consumidores, estos 997 pesos con 75 centavos son un ahorro casi de 200 pesos en comparación con el paquete en su precio más caro de esta canasta básica.

Y, por último, en la zona sur, sureste, Chedraui tiene el paquete en mil 128 pesos con 70 centavos, mientras que Bodega Aurrera, en Mérida, Yucatán, también lo tiene en mil 39 pesos con 75 centavos. Los habitantes de Mérida pueden ahorrarse una buena cantidad, ven ustedes, prácticamente 100 pesos dentro de la misma plaza. Y tenemos ejemplos también económicos como la Central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, que ha estado saliendo varios meses como la opción más económica, hasta esta semana le ganó Bodega Aurrera en Mérida, lo tiene a mil 40 pesos con 50 centavos.

Si le buscamos, encontramos dónde podemos ahorrar, dónde podemos comprar más económico este paquete y muchas otras cosas.

Por cierto, felicidades a los papás por el día de ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, los videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DOS BOCAS ‘OLMECA’)

ROCÍO NAHLE GARCÍA, SECRETARÍA DE ENERGÍA: Es viernes 17 de junio y estamos en la planta reformadora, como ustedes ven, ya en la etapa final de la construcción de esta y de las 17 plantas. Todos los trabajadores, toda la gente muy motivada, con mucha energía, trabajando para la inauguración de esta primera etapa.

Va el reporte de esta semana.

VOZ HOMBRE: Dentro de los compromisos establecidos se pidió que los equipos estuvieran en el sitio en este mes. Es por eso que esta semana arribaron al puerto de Dos Bocas los reactores fabricados en Italia para las plantas hidrotratadora de diésel y reformadora, con lo que se realizó su respectiva descarga y traslado para su montaje.

De igual manera, se realizaron maniobras de descarga y traslado de los módulos correspondientes a la planta hidrotratadora de naftas.

En los paquetes de ICA-Flúor se instaló en la planta de butanos la torre desisodesbunetizadora y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos se realizó el izaje de la última torre desiosinexadora.

De igual manera, se instaló el módulo 14 del quemador elevado del sistema de desfogue y se concluyó el montaje de la torre de barrenado de la mesa 3 de los tambores de coque, estableciendo una altura de 126 metros en su estructura.

En la planta de desintegración catalítica que construye Samsung se llevó a cabo el montaje de las columnas DF21401 y DF21402 en sus cimentaciones respectivas.

Se realizó el montaje de un domo geodésico por parte de Techint de la planta de aguas amargas con un peso de casi nueve toneladas en un tanque con capacidad de 55 mil barriles.

Continúan también los trabajos de aislamiento térmico en montaje de internos en sus torres.

En la planta de cogeneración se instalan módulos de más de 80 toneladas en la zona de recuperadores de calor y continúa el montaje de tuberías en el área de efluentes.

En las zonas de racks se trabaja en la colocación de puente y tuberías y avanza la colocación de pavimento en el área de plantas, una vez que se desocupe el área de grúas y equipo rodantes.

En el cuarto de control central se instalan las consolas de operación de proceso como última parte para dar inicio al encendido del control del sistema e iniciar con la capacitación y pruebas del manejo del proceso central.

Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hacia las áreas verdes de la refinería.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 20 de junio de 2022.

En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, concluyó el proceso de cimentación del viaducto que cruzará la ciudad y que tendrá una longitud de casi tres kilómetros. Ahora continúan los trabajos de construcción que darán soporte a esa estructura.

En el almacén ubicado en El Triunfo, Balancán, avanza el acopio de rieles que serán usados en la vía del Tren Maya. Hasta ahora se han recibido 17 mil 274 toneladas, lo que representa casi 60 por ciento del total de rieles requerido para todo el Tramo 1.

En el tramo 2 a la altura de Pomuch, en Campeche, avanzan los trabajos de un paso inferior vehicular, así como los colados de obras de drenaje transversal que permitirán un adecuado flujo pluvial.

También arribó a Campeche una locomotora para el armado de vía. Esta unidad será pieza clave en el proceso de tendido de balasto, colocación de durmientes e instalación de rieles.

En el tramo 3 continúan los trabajos de habilitado de zapata y cimentación para los muros de un paso general ubicado cerca de la localidad de San Pedro Kopomá, en Yucatán.

En el tramo 4, también en Yucatán, inició la conformación de la plataforma sobre la cual se construirá la estación del tren en Valladolid.

Ya son 112 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Continúan los trabajos para la producción de vegetación halófila, herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque.

Se realiza la propagación de dos millones 366 mil plantas herbáceas.

En las instalaciones del pabellón demostrativo se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del Lago de Texcoco.

En el jardín central se realizan trabajos preliminares para la construcción de barreras rompevientos y brechas cortafuego en la zona oeste del parque.

Asimismo, se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central.

Continúan los trabajos de topografía del espacio público y senderos en las plataformas, que a la fecha llevan un acumulado de 285 mil metros cuadrados de avance.

Iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas deportivas.

Se realiza el colado de espacios deportivos, los cuales albergarán campos de fútbol rápido, fútbol siete y básquetbol, así como espacios para uso lúdico.

En la zona de senderos y plazoletas continúan los trabajos de afine y compactación del material base de estas plataformas.

Se lleva a cabo la canalización de redes principales en las instalaciones del parque, así como de redes interiores para la alimentación de los servicios de operación de cada una de las plataformas.

De forma permanente se realiza el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación nativa, además del seguimiento y conservación de la avifauna dentro del parque.

A la fecha se han generado más de tres mil 500 empleos en la construcción del parque.

Con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora sí.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos y muy buenos días a mis compañeros de gabinete y también al procurador del Consumidor.

Como hacemos cada mes, hoy presentamos el informe mensual con resultados del esfuerzo conjunto del Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este informe recoge puntualmente los reportes que envían las 32 fiscalías y procuradurías estatales que envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que refleja el trabajo coordinado entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales.

Hoy presentamos los resultados hasta el mes de mayo que reflejan la baja en la incidencia delictiva en la mayoría de los delitos. Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y con acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales. Estamos en el camino correcto en el que se considera cero impunidad y cero corrupción.

Pasemos a las cifras. En primer lugar, decir que al inicio de esta administración se cometían nueve mil 62 delitos del fuero federal y en mayo se registraron 26.6 por ciento menos. Estamos en los niveles más bajos de los delitos del fuero federal desde hace cuatro años. En la mayoría de los delitos tuvimos reducciones en los delitos federales.

En relación con el homicidio doloso, aumentó entre el pasado mes de abril y mayo; sin embargo, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace cinco años, se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 7.8 por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018. Seguimos trabajando con mucha coordinación y estrategia contra la delincuencia organizada.

En este cuadro se ve muy claramente que, del promedio diario de 2019, el promedio diario de 2020 y del 21, en enero-mayo, los cinco meses, llevamos un promedio de 84 víctimas diarias y esto representa una reducción de 10.8 con respecto al 2021 de 13.2 con respecto al 2020 y de 10.4 respecto a 2019.

Siguen seis entidades concentrando casi el 50 por ciento de los homicidios dolosos, este es Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.

En el caso de Guanajuato hemos ido en incremento en el último mes con un alza de 72 víctimas más, en el caso de Michoacán van dos meses que baja este delito de homicidio doloso en esta entidad, en el Estado de México también tenemos un incremento de 36 víctimas más; en el caso de Baja California, a pesar de que había venido en un claro descenso, tenemos tres meses en el que este delito se ha incrementado; en el caso de Jalisco se mantiene con una tendencia a la baja y en el caso de Sonora tuvimos un incremento de 20 víctimas más.

En el caso de los 50 municipios prioritarios se ha tenido un descenso en 33 municipios que registraron una disminución de 28 por ciento; sin embargo, en 16 hay un incremento del 20 por ciento, un municipio permaneció sin cambios y el promedio de la disminución de los 50 municipios es de 16 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En general en los delitos del fuero común, se ha bajado en la mayoría de los delitos, excepto el delito de extorsión, que tiene un incremento de más de 28 por ciento.

Los robos que son delitos del fuero común ha bajado durante este gobierno, según el reporte de las fiscalías estatales y en mayo con respecto al inicio de la administración se redujo 29 por ciento.

Y también el robo de vehículo es un delito que durante esta administración ha venido claramente a la baja, en mayo se redujo 45.8 respecto al máximo histórico de 2018.

El feminicidio también es un delito que bajó 31.2 por ciento respecto a su máximo histórico. Hay que recordar que este delito no se tipificaba, no se contabilizaba y fue hasta el 2019 que empezaron a contabilizarse y en estos meses, en este año ha venido claramente a la baja.

Con respecto al delito de secuestro se ha tenido una baja de 58.3 en esta administración. Y en el último mes se tuvo un incremento relacionado con los migrantes, con la población migrantes que se tienen secuestros exprés, pero queda de todas maneras la denuncia.

Aquí también se ve los resultados del trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y de las unidades antisecuestros de los estados, de los 32 estados del país, en donde se ve por qué el delito de secuestro baja, porque hay un número importantes de detenidos, de bandas desarticuladas y de víctimas liberadas, esto es el trabajo de cero impunidad.

Aquí vienen, no lo voy a detallar, solamente lo dejo aquí, algunas de las acciones que se hacen para el fortalecimiento de la estrategia nacional de seguridad del Estado mexicano en conjunto con los municipios.

En relación con el robo de hidrocarburos y el desvío de miles de barriles al día por el mercado ilícito, se tiene un ahorro estimado del 1º de diciembre al 31 de mayo de 2022 de más de 211 mil millones de pesos por el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en este tema y esto equivale a un ahorro de más de 165 millones de pesos diarios.

Aquí también es un programa importante para el gobierno federal, la prevención de la toma de casetas con el Plan Caseta Segura y en esto se ha evitado la pérdida de siete mil 845 millones de pesos durante 2022 y en un acumulado de 31 mil 554 millones de pesos del 2020 al 2022.

Y aquí se detallan algunos de los ahorros que se tienen al evitar la toma de casetas. Y seguimos trabajando de manera coordinada con las fiscalías de los estados.

Y este es el resultado del trabajo conjunto con el Gabinete de Seguridad. Ahora le doy la palabra al general Rodríguez Bucio.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Buenos días.

Me voy a permitir informar sobre el avance de la Guardia Nacional, principalmente en lo que tiene que ver con efectivos disponibles, el reclutamiento, la capacitación, la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional y algunas de las actividades más relevantes que se realizaron por parte de la Guardia Nacional en el mes que se informa.

Seguimos con un estado de fuerza de 118 mil 188 elementos, la fuerza operativa es de 105 mil y tres elementos, todos desplegados en las 266 coordinaciones regionales.

En cuanto a reclutamiento, se cumplieron los tres años anteriores la meta, en este año tenemos una meta de 10 mil 45 elementos para poder terminar el año 2022 con 128 mil 233 elementos en la Guardia Nacional.

En cuanto a capacitación, que esto es muy importante. Mientras mejor capacitado esté el personal de la Guardia Nacional, mejor podrá cumplir con sus funciones. Tuvimos la clausura o la culminación de dos cursos:

Uno para elementos de nuevo ingreso, fue el primer escalón de este año, ahí se graduaron tres mil dos elementos.

Y el curso de veteranos, que fue el segundo escalón de este año cumplieron ya con esta capacitación mil 478 elementos.

Continuamos con este curso de formación inicial, que es el curso básico, tenemos actualmente seis mil 194 elementos en el segundo, tercero, cuarto, quinto escalón, que están actualmente en capacitación.

En capacitación o formación inicial para veteranos, que es de ocho semanas, tenemos actualmente mil 214 elementos que constituyen el tercer escalón de este año.

Y la capacitación continua, que se da después de la formación inicial para las funciones ya especializadas que realizan los elementos de la Guardia Nacional tenemos actualmente cinco mil 965 elementos y reciben esta capacitación tanto a nivel presencial como en línea. En esta ocasión destaca la participación de un elemento en un curso que nos impartió la policía de Ecuador.

En cuanto a construcción de cuarteles, de los 248 cuarteles considerados para los primeros tres años, ya están totalmente construidos 241; es decir, solamente nos faltan siete, que son cinco del 2021, uno del 2020 y uno del 2021 que está pendiente por iniciar.

Entonces, en construcción actualmente, aparte de los seis, uno de 2020 y del 2021, ya se inició con 51 cuarteles que corresponden al año 2022. En total, tenemos 57 cuarteles en construcción.

De las proyectadas para el 2022 y 23 tenemos 195 pendientes.

De las compañías que el Ejército asignará o ya asignó a la Guardia Nacional, tenemos 100 instalaciones del Ejército donde se aloja al personal de la Guardia Nacional.

Al final del año, de acuerdo a este programa, tendremos 594 instalaciones propias para la Guardia Nacional.

Algunas de las actividades importantes de este mes fue la participación de la Guardia Nacional en la seguridad y el traslado de documentación electoral en los seis estados donde se llevaron elecciones el pasado 5 de junio, para esta tarea se asignaron ocho mil 30 elementos.

En cuanto a los apoyos que la Guardia Nacional proporciona al programa de distribución, perdón, al programa de dispersión de los programas sociales, en este mes se dieron 349 apoyos de seguridad, se dispersaron recursos que beneficiaron a 40 mil 763 personas en los programas Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, en las becas ‘Benito Juárez’, en el programa de Bienestar de Niños y Niñas de Madres Trabajadores y el programa de Producción para el Bienestar.

La Guardia Nacional proporciona seguridad también al programa de distribución de fertilizantes en apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En este mes se proporcionó seguridad a mil 122 viajes en los cuales se transportaron 47 mil 483 toneladas de fertilizantes.

Esta seguridad se da principalmente partiendo del puerto de Lázaro Cárdenas y del puerto de Coatzacoalcos hacia los estados de Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por último, hay un apoyo que la Guardia Nacional también proporciona normalmente a la comisión y comisiones de búsqueda de personas. A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se le dieron 30 apoyos, a las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas tres y a la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias por personas desaparecidas del estado de Veracruz también tres. En total, 36 apoyos en los estados que se muestran en la lámina.

En este programa o en este apoyo se emplearon 689 elementos de la Guardia Nacional, los cuales tienen a su cargo principalmente la seguridad en el traslado y trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, algunos peritajes forenses y el empleo de binomios canófilos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Sería cuanto. Me permito ceder la palabra a mi almirante secretario.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Gracias.

Con su permiso, señor presidente.

Siguiendo con el informe mensual, los efectivos desplegados en el territorio nacional, estamos hablando de un aproximado de 250 mil elementos, de los cuales 215 mil 697 son los que operan y el resto son del apoyo logístico.

De estas siete acciones que se ven aquí, están desplegados 26 mil 777 elementos, las vamos a ir viendo una por una.

En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de derecho en la mar, podemos decir que en la tierra tenemos ocho brigadas de Infantería de Marina, una brigada anfibia, una unidad de Fuerzas Especiales, una brigada de Policía Naval y seis compañías independientes, en el aire tenemos nueve bases aeronavales, tres escuadrones independientes y en el mar 13 flotillas y unidades de superficie desplegadas en todo el territorio.

En la tierra se han llevado a cabo 687 operaciones, en el aire 998 y en el mar 884.

Lo que se logró: cinco embarcaciones menores implicadas en el trasiego de drogas, seis mil 548 kilógramos de cocaína decomisadas, afectación económica más o menos de mil 500, dos millones de pesos, mil 225 litros de combustible en estas embarcaciones y 26 personas detenidas, dos de ellas extranjeras.

En lo que se refiere a protección marítima y portuaria de seguridad en los puertos, aquí tenemos todas las inspecciones que se han llevado a cabo, tenemos mil 665 elementos desplegados en todos nuestros puertos, los vehículos que se han inspeccionado, los contenedores, los buques, embarcaciones, etcétera.

En lo que se refiere a aduanas marítimas en el interior, tenemos nosotros 17 aduanas marítimas en las costas y dos interiores, una en la Ciudad de México en el aeropuerto y otra aquí en Pantaco.

Estas son las armas decomisadas en lo que va de este periodo de 21 de mayo al 20 de junio del 22, siete armas cortas, 10 cargadores, 108 cartuchos. En los numerarios, 147 mil dólares aproximadamente, dos mil 550 piezas de piratería diversas.

En lo que se refiere a recaudación de impuestos, del mes de mayo del año pasado a este mes de mayo hubo un aumento de un seis por ciento aproximadamente.

También la estrategia de seguridad en el aeropuerto, tenemos desplegados mil 500 elementos ahí. Y es todo lo que se ha hecho a través del mes: acciones y apoyos totales, han sido dos mil 324; cocaína, 35 kilos; metanfetaminas, 62; ayahuasca, 141.7 kilogramos; municiones, apoyo a migración, no hay inadmitidos, cuatro mil 646 personas que se entregan al Instituto Nacional de Migración; y los diferentes delitos aquí.

En las operaciones de búsqueda y rescata, salvaguarda de la vida humana en la mar, aquí tenemos 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, tenemos 22 en el Pacífico, 11 en el golfo y tenemos un equipo y búsqueda y rescate urbano aquí en la Ciudad de México y un Centro de Coordinación Nacional, cuatro centros y 28 subcentros coordinadores regionales de Búsqueda y Rescate y Aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Están desplegados 597 personas, se llevaron a cabo 194 rescates diversos y 12 evacuaciones médicas.

En lo que se refiere a la seguridad en el ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tenemos desplegados cuatro mil 362 elementos para la seguridad en los tres tramos que están, digamos, que en construcción y en licitación y pronto se va a actuar ya para empezar a hacer los trabajos.

En lo que se refiere a atención médica de emergencia sanitaria y vacunación contra el COVID, tenemos desplegados en lo que es vacunación 14 mil 388 elementos. Este es el número de vacunas transportadas: vía aérea, 117 mil 260, 53 millones de vacunas transportadas vía terrestre, dos aeronaves empleadas, ocho operaciones aéreas, 11.25 horas de vuelo, 11 rutas terrestres.

Y en atención a la emergencia sanitaria también para el COVID, hay 59 pacientes atendidos en diferentes instalaciones, tanto militares como navales y tenemos un personal de 10 mil 728 elementos desplegados para esta situación.

Creo que es la última. Y ya ahorita le cedo la palabra al general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Continuando con el informe mensual, aquí están ocho misiones que se cumplen también por lo que son Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, que son Estrategia nacional de seguridad pública, Seguridad a instalaciones estratégicas, Operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, Plan de migración y desarrollo de la frontera norte sur, Atención a desastres y fase de recuperación, Erradicación intensiva de plantíos, Estrategia para el fortalecimiento de aduanas, la Vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional.

En estas ocho misiones se tienen desplegados 157 mil 672 elementos, también informar que se tiene presencia en 61 instalaciones aeroportuarias dando seguridad o vigilancia.

En cuanto al empleo de la inteligencia, en este mes el uso de la inteligencia nos permitió tener 24 detenidos. De estos 24 detenidos, cinco son relevantes, aquí los tenemos en la lámina:

Se detuvo a un jefe regional de la alianza cártel del Golfo con cártel Jalisco Nueva Generación que operan en Zacatecas.

En Ciudad Obregón se detuvo a tres personas que son los generadores de violencia en el estado de Baja California y pertenecen a la célula delictiva de Arellano Félix.

Y también en Coatepec de Hinojosa se detuvo a un operador relevante del robo de hidrocarburos que pertenece al grupo delictivo de ‘los Cenobios’.

En cuanto a resultados, en lo que comprende este informe, este mes se tuvieron seis mil 642 kilogramos de marihuana aseguradas, mil 753 kilogramos de metanfetaminas, 13 kilogramos de heroína, cinco mil 314 de cocaína, 53 de fentanilo, dos de goma de opio, seis mil 570 plantíos de marihuana que corresponden a 749 hectáreas, 323 plantíos de marihuana que corresponden a 42 hectáreas, un plantío de coca con una hectárea, 553 armas de fuego, más de 35 mil cartuchos, mil 469 cargadores, 397 vehículos asegurados, 36 granadas, 622 detenidos, 46 inmuebles asegurados, 9.5 millones de pesos asegurados, 172 mil 738 dólares americanos. Esto es todo el esfuerzo de todas las instancias de seguridad del Estado mexicano.

En cuanto a laboratorios clandestinos, en este mes se tuvo el aseguramiento de 72 laboratorios: uno en Baja California, 65 en Sinaloa, uno en Jalisco, cuatro en Michoacán y uno más en Guerrero, empleándose 370 elementos en esta actividad.

Esto es lo que se aseguró en esos laboratorios: dos mil 631 litros de metanfetaminas, tres mil 292 recipientes en los que se encontraron 29 mil 677 litros de sustancias químicas para elaborar las metanfetaminas, 21 mil 481 kilogramos de sosa caustica que también se emplea para ese motivo, mil 50 litros de ácido clorhídrico también empleado para la elaboración de esta drogas, 204 reactores de síntesis orgánicas, que es lo que se producen y 60 condensadores, que es también parte del proceso para la producción de metanfetaminas. Se evitó que las organizaciones delictivas obtuvieran aproximadamente 82 mil 390 millones de pesos con todos estos laboratorios localizados y destruidos.

En cuanto al combate mercado ilícito de combustibles, se emplearon en este mes dos mil 309 elementos, actuando en siete ductos prioritarios, mil 564 kilómetros, en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, México, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Michoacán.

Se detectaron 812 tomas clandestinas en esos estados y se recuperaron 514 mil 223 litros de combustible, 84 vehículos asegurados que son empleados por los grupos delincuenciales para esta actividad, 16 detenidos, 14 predios asegurados.

En el plan de transporte de apoyo a Pemex, con siete mil 418 autotanques se trasladaron 156.1 millones de litros de combustible en 191 rutas de abastecimiento en todo el país.

En cuanto a la desviación volumétrica, aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido reduciendo. Esta reducción, aunque es poca, pero la tendencia es hacia lograr una mayor reducción, se ha logrado bajas gracias a la reorientación de la estrategia, se fortalecieron el despliegue con mayor número de efectivos, reconocimientos aéreos también fueron incrementados, se emplearon medios tecnológicos, drones y otro tipo de instrumentos que nos permiten poder localizar las tomas clandestinas o el lugar donde van estas tomas para poder hacer el robo.

La revista de la documentación de autotanques que transitan en carreteras, visitas administrativas a gasolineras, también el incremento de la campaña de denuncia ciudadana, que ahí pedimos que la sociedad nos ayude para poder identificar esta actividad ilícita; la reducción del tiempo para atender las alertas por parte del equipo de Pemex, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional y el monitoreo del sistema de control de flujo de hidrocarburos desde la Torre de Pemex.

En cuanto al fortalecimiento de las aduanas, se tienen dos mil 326 elementos realizando esta actividad en 31 aduanas, 10 interiores, 21 aduanas fronterizas.

Lo que hemos tenido de resultados ahí en las aduanas: 28.9 kilogramos de marihuana asegurada, 1.5 de cocaína; cargadores, 57; 74 detenidos, 31 armas, tres mil 755 cartuchos, dos mil 784 dólares y un millón 92 mil pesos.

En cuanto al plan de migración y desarrollo de la frontera norte y sur, durante este mes se mantienen los 28 mil 463 elementos realizando esta misión en las cuatro líneas de contención, lo que aquí vemos en la gráfica lo que es la frontera, lo que es el Istmo de Tehuantepec, en la parte un poco más arriba donde está el estado entre Veracruz, Tlaxcala, Puebla, ahí tenemos la siguiente línea. Y la última pues en lo que es la frontera norte del país.

En lo que va de la administración, en la parte norte, en la frontera norte se han rescatado 82 mil 813 migrantes por parte de las fuerzas que tenemos ahí, Guardia Nacional, el Ejército, la Armada. Y en la frontera sur 435 mil 855 migrantes rescatados.

Se continúa con el apoyo de cocinas comunitarias para darles la atención en esta parte de alimentación a los migrantes. Tenemos un total de migrantes de 518 mil 668 rescatados.

Finalmente, en la atención a desastres, el auxilio a la población civil, en los diferentes planes, el Plan de Asistencia de la Guardia Nacional, el Plan Marina y el Plan DN-III-E, se atendieron en este mes 81 eventos empleando nueve mil 404 elementos en 43 incendios forestales, en 19 incendios urbanos, cinco lluvias severas, cinco explosiones, tres accidentes vehiculares, dos fugas de gas butano, un huracán, el Agatha, una granizada, un deslave y un accidente ferroviario.

Esa es la actividad que se realizó en este mes.

Es todo, señor presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con ustedes dos, tres, cuatro, cinco y seis, mujeres; mañana seis hombres. Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, de Veracruz.

Si bien la semana pasada se informó sobre el caso de Daniel Picazo, quisiera preguntarle cómo han sido analizados estos acontecimientos, tomando en cuenta que el año pasado se suscitaron 82 y en lo que va de este año suman nueve.

¿Qué se va a hacer desde el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales para impedir este tipo de situaciones?

Vimos que en este caso, como en algunos otros, los policías, bueno, no intervinieron o no pudieron detener a este grupo de personas.

¿Qué mensaje le envía usted a esta población para que no hagan justicia de esta manera? ¿Cómo hacerle entender a la población que no es la vía para buscar justicia? ¿Y qué apoyo se les da a las familias de estas personas que son víctimas de linchamiento?

El fin de semana la mamá de Daniel declaraba que ninguna autoridad se había acercado a ellos.

Me gustaría conocer su opinión, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, decirle a toda la gente, a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades, nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores; así, de manera categórica lo puedo decir, nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito.

Y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable.

Entonces, pedirles a todos que tengan confianza, que puede ser que por alguna autoridad menor se libere a un delincuente, pero de inmediato se actúa y se repone el procedimiento, nadie queda impune. No hay protección para ningún potentado, para ningún influyente, para ninguna persona y así se ha ido entendiendo.

La gente tiene confianza en la autoridad, hemos ganado en ese terreno; sin embargo, lamentablemente se siguen presentando estos hechos que vienen de lejos, pero que vamos a seguir insistiendo para que haya justicia.

Creo que Rosa Icela podría explicarnos sobre el apoyo a víctimas y a familiares.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Sí, señor. Con su permiso, señor presidente.

Solamente ponerme a la disposición personalmente para que cualquier tema relacionado con la parte de las víctimas de estos lamentables acontecimientos podamos nosotros en la secretaría atenderlos.

Hemos recibido pocas llamadas de personas que quieren ser atendidos por este motivo. No lo tengo así como de memoria, pero con mucho gusto aquellas personas que necesiten un apoyo de parte del gobierno federal, que sus familias hayan sido víctimas de estos crímenes atroces, con mucho gusto los atendemos.

INTERLOCUTORA: Presidente, usted hablaba de la profesionalización de los efectivos policiacos. En ese sentido, justamente en este tipo de hechos, ¿qué es lo que está haciendo falta para poder realmente ellos contener este tipo de situaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, el país estaba en decadencia, eso fue lo que heredaron los gobiernos neoliberales, más de tres décadas de malos gobiernos, de gobiernos dedicados al saqueo o a facilitar el saqueo, ese era el objetivo principal del gobierno, participar como un instrumento facilitador para el atraco, para el robo de bienes nacionales, de bienes de la nación, no les importaba nada más, todo era simulación.

Hasta creaban instituciones autónomas para la transparencia, para la defensa de los derechos humanos, para que se defendiera a los ciudadanos, pero todo era formalidad y en el fondo el gobierno, repito, estaba dedicado a facilitar el saqueo de una minoría. Era un comité al servicio de una minoría, un gobierno faccioso, no un gobierno del pueblo.

Entonces, por eso, entre otras cosas, no les importaba la seguridad de la gente y el ejemplo más claro es que no había policías federales. Crearon en el periodo neoliberal la Policía Federal de manera ineficiente y como algo no importante. Se desatendió, todo lo querían resolver con presupuesto porque se robaban el dinero destinado a garantizar la seguridad pública. De ahí salió García Luna y muchos otros que están incluso en la cárcel.

¿Cuántos elementos llegaron a tener?

Cuarenta mil en el mejor momento y más de la mitad en funciones administrativas, en aparatos burocráticos, 20 mil para proteger a 27 millones… a un millón 27 millones… perdón, a 127 millones de mexicanos, 20 mil policías federales, porque el Ejército no podía, por ley, participar en tareas de seguridad, la Secretaría de Marina tampoco, así estaba, 20 mil elementos de la Policía Federal para todo el país.

¿Cuántos hay ahora de la Guardia Nacional?

Pongamos la lámina. Son más de 100 mil, profesionales, 118 mil en total; operativos, 105 mil.

¿Qué significa esto?

Que en menos de cuatro años cinco veces más. Añádase que ahora ya puede el Ejército y la Secretaría de Marina ayudar en labores de seguridad pública.

Entonces, me preguntas: ‘¿Por qué todavía esta situación de inseguridad, de falta de profesionalismo?’ Bueno porque es mucho el rezago, mucho el atraso, muchas policías estatales, municipales, no estaban completas, todavía hoy hay estados en donde tenemos más elementos federales que policías estatales y municipales, en algunos estados.

Y también mal organizados, sin disciplina, sin profesionalismo, sin sueldos justos, sin prestaciones y en municipios sobre todo policías cooptados por la delincuencia.

Durante mucho tiempo las bandas de criminales financiaban campañas y al principio lo que pedían a cambio era al secretario de Seguridad Pública del municipio, ellos lo ponían.

Me contó un gobernador que estaba entrando y llegaron dos empresarios a verlo, uno conocido en su estado y otro desconocido, que querían invertir en el estado los empresarios. Pues como hacen todos los gobernadores y todos los gobernantes, debemos de preocuparnos porque haya inversión, porque eso es empleo, es bienestar y los atendió. Pero ya a la salida del despacho se sale rápido, se despide y se sale rápido el empresario conocido y se queda el otro y le dice al gobernador: ‘Pues ¿sabe qué? Nosotros tenemos aquí un arreglo con el gobierno y pasamos una cantidad. Nos dice ahora a quién le entregamos el dinero’, así, frente a frente.

Y este gobernador…

INTERVENCIÓN: ¿A quién?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es trabajo de ustedes, que son mirones profesionales.

Le dijo, dice: ‘Pues me decidí a enfrentarlo’ y le dije: No va a haber ningún tipo de acuerdo con ustedes, se van de inmediato’. Y él contestó: ‘No, no nos vamos ir, tenemos que organizarnos para irnos’. Y todavía le dijo: ‘Diga cuánto, vamos a arreglarnos, así lo hacemos en otras partes’; esto, en el periodo neoliberal y le dijo: ‘No, se van’. ‘Bueno, pero en tres meses’, le dijo el capo. ‘Está bien, pero se van’.

Y sí cumplieron, se fueron en tres meses. Pero y a eso iba, a partir de ahí se quedaron sin policías, empezaron a renunciar los policías. Eso existía y no dudo que sigue existiendo en algunos lugares, pero ya no es la regla, es la excepción.

Limpiar es un proceso y lo hemos dicho muchas veces, aquí lo principal es acabar con la corrupción y con la impunidad y eso se hace de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y ahí vamos poco a poco, pero todavía nos faltan dos años y dos o tres meses, entonces vamos a seguir limpiando.

Y se ha ido avanzando bastante porque no hay corrupción, porque no hay impunidad, aunque les duela a nuestros adversarios, los conservadores. No es lo mismo Rosa Icela que García Luna, porque todavía no notan la diferencia.

Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornado a periodistas y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, era para que se transmitiera la noticia en todos los medios. No salió en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la ‘telera’, no fue nota. Creo que uno o dos periodistas fueron los únicos que lo defendieron o que hablaron del tema defendiéndolo.

INTERVENCIÓN: Marín

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero, digo, cuando menos hay que reconocerle que dieron la cara, pero otros… El mismo Calderón no habló. Qué ingratitud.

Entonces, sí hay diferencia y vamos a seguir así. Lo importante es que no se permita el contubernio, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que se marque bien la raya, una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Cuando se da una relación estrecha por corrupción, si hay contubernio, pues ya no se avanza. Eso no existe en el gobierno, tan no existe que, para atacarnos, inventan.

El otro día estaba viendo un estudio, que ojalá y se los presentes, sobre cómo empezaron a manejar de que el gobierno, yo tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios, tenemos ideales y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero no hay ninguna prueba.

Pero lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña que se echó a andar en ese sentido y se puede probar. Una empresa hizo el estudio, un grupo hizo el estudio. Hoy mismo, yo te doy los detalles para que se les entregue la información. Primero en las redes sociales y luego la repetición de los expertos del conservadurismo, los voceros.

INTERVENCIÓN: ¿De dónde, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De aquí, pero también es posible que esto se maneje desde el extranjero.

INTERVENCIÓN: ¿A quién ve?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ayúdenme, porque ven que tengo que atender otros asuntos.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Dos temas que quisiera plantearle de acuerdo a su gira que hizo en Veracruz.

El primero, preguntarle sobre el caso de Pasiano Palomino, alcalde electo en Jesús Carranza en marzo de este año, pero quien no ha podido tomar posesión porque fue encarcelado en octubre pasado por el delito de ultrajes a la autoridad.

Familiares y pobladores lo consideran preso político; de hecho, lo comparan con el excoordinador de asesores de la bancada de Morena, José Manuel del Río Virgen, que ya logró su libertad a través de confirmar un tribunal su amparo.

En el caso de Palomino, los familiares denuncian irregularidades en la carpeta de investigación ya que a pesar de que el delito de ultrajes a la autoridad fue derogado en febrero de este año, ahora lo acusan de tentativa de homicidio, portación de arma y delitos contra la salud para que siga encarcelado.

Ante la solicitud que le hicieron las personas que lo abordaron ahora en su gira, presidente, preguntarle qué acciones se van a tomar para este y otros casos similares que existen en el estado. Y si usted considera que esto tiene una connotación política y qué instancias deberán analizar este caso y otros que existen en Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, primero, le tenemos confianza al gobernador de Veracruz, no es como los otros, él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios.

Entonces, yo le planteé este asunto y le pedí que se investigara a fondo y que se aclarara. Es algo que tiene que ver con la detención de una persona acá en la Ciudad de México, con delitos graves, pero no se puede hacer un juicio sumario, se tienen que presentar las pruebas y tiene que haber justicia.

Entonces, eso fue lo que yo ofrecí a los familiares y a los simpatizantes de esta persona. Entonces, se va a hacer y aquí vamos a informarles.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, presidente, en el municipio de San Juan Evangelista, también allá en sur de Veracruz, este último año se han registrado múltiples casos graves de abigeato, lo que ha preocupado en gran medida a los ganaderos de esa zona.

El más reciente de hecho se llevó a cabo hace dos semanas y en este sentido, tomando en cuenta que, de acuerdo al Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022, reportan 37 casos de robo de ganado en enero y 30 en febrero, todos registrados sin violencia, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad contabiliza aproximadamente 67 sólo en lo que va del primer, bueno, de lo que fue el primer bimestre de este año y Veracruz es uno de los cinco estados en donde se comete este delito, preguntarle, presidente qué acciones se están tomando por parte del gobierno federal y las instancias correspondientes para implementar alguna acción que proteja a este sector productivo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, aquí está el comandante Bucio, de la Guardia Nacional y Rosa Icela y se va a actuar.

Si vemos la lámina, hay una disminución desde que llegamos en robo de ganado.

A ver, ¿por qué no la pones? Y me gustaría también que informáramos sobre el robo de ganado en Veracruz.

Ahí está, pero es 21-22, 9.7 menos, pero sería conveniente… No sé si tienes toda la lámina.

INTERVENCIÓN: No tengo la lámina aquí, no la tengo aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ha habido una disminución en robo de vehículo. Digo, de ganado. También en robo de vehículo, pero en este delito en el país.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tu denuncia va a ser tomada en cuenta.

Por eso es importante esta conferencia, nos ayuda a nosotros mucho, porque ustedes andan en la calle y recogen los sentimientos de la gente y nos ayudan. Bueno, es nuestro trabajo, también hacemos lo mismo.

Yo voy casi todos los fines de semana a recorrer los pueblos y ahí estoy escuchando a la gente y estoy recibiendo denuncias y peticiones y constantemente estamos atendiendo al pueblo.

¿Cuántos vienen aquí diariamente?

LETICIA REMÍREZ AMAYA, DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA: Trescientos cincuenta diarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Trescientos cincuenta ciudadanos.

LETICIA REMÍREZ AMAYA: Llevamos 332 mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Trescientos treinta y dos mil atendidos aquí en Palacio. Pero ustedes nos ayudan mucho. Entonces, estos casos se investigan.

¿Terminaste ya?

INTERVENCIÓN: Sobre el tema, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no, pero vamos a…

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, secretaria, secretarios.

Y yo le quiero preguntar —Adriana Estela Flores, de IMER Noticias— en primer lugar, acerca de este triunfo electoral de Gustavo Petro, allá, en Colombia y ante las elecciones también que vienen en Brasil.

Yo le quiero preguntar, presidente: con este escenario que se está viendo en América Latina, en primer lugar, ¿qué posibilidades ve usted de que se sí se pueda formar este bloque regional que usted ha planteado desde el año pasado?

También preguntarle: ¿cómo cambia esta situación o este escenario la relación de México con Estados Unidos?, sobre todo considerando lo que pasó recientemente en la Cumbre de las Américas.

¿Y cómo queda también China dentro de toda esta ecuación que se está viendo aquí con esta reconfiguración de fuerzas aquí en el continente, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, es decir, en América Latina y en el Caribe.

Debemos de recordar que hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países de América Latina y el Caribe, hubo así como un esplendor de gobiernos progresistas en América Latina. Por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento, esa corriente, ese ambiente, se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo.

Cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes y el de ayer fue histórico, así lo expresé en un texto —a ver si lo pones— que nos va a ayudar a entender lo que fue el triunfo de Gustavo Petro ayer en Colombia.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo le va a marcar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ayer le hablé para felicitarlo y puse en mi Face y en el Twitter este texto:

‘El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país…’ Esto, a finales del siglo XIX, que el conservadurismo estaba en su apogeo, cuando todavía Panamá pertenecía a Colombia.

Decía Vargas Vila, un gran escritor: ‘Los dictadores de Colombia —hablaba de uno en especial, que le llamaban ‘la Pantera Blanca’— mojaba en agua bendita su puñal antes de matar’.

Es una historia de esta época ese personaje de la novela de Gabo, era real, Aureliano Buendía, era un militar liberal, Uribe y Uribe y es el prototipo que utiliza Gabo para describir al personaje Aureliano Buendía, de esa época.

Se independiza Panamá, esto tiene que ver con el canal, con otros intereses.

‘En 1948 ese mismo proceder —esa misma mentalidad conservadora— causó el asesinato del gran líder liberal Jorge Eliécer Gaitán’. Este abogado, que era un gran líder, un gran orador, a ver si encontramos un fragmento de un discurso de Gaytán: ‘Yo soy Colombia’. Un gran dirigente liberal que enfrenta a los conservadores.

Y saliendo de su despacho lo asesinan y ‘el pueblo, enardecido por el crimen de su líder, destruye todos los edificios públicos de Bogotá —le llaman el bogotazo— y hubo miles de muertos’. Fue una revolución popular espontánea y cruel, porque perdieron la vida muchos.

Gabriel García Márquez escribió… ¿Cómo se llama su libro de memoria? Vivir para contarlo, ahí él describe que su amigo Wilfrido Mathieuo le fue avisar del asesinato de Gaytán y su amigo le expresó: ‘Se jodió este país’. Y a partir de entonces se desata una represión y surgen movimientos guerrilleros y toda la historia última de violencia y también de malos gobiernos.

Por eso puse al final ‘el triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades’.

Es muy importante, es un triunfo histórico.

Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro, si me tardé para visitar al presidente Biden. Son cosas distintas. Cuando la elección del presidente Biden no había todavía resultados, estaba un recuento de votos y cuando lo felicité ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual, Duque y otros presidentes.

Y, la verdad, estaba yo muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente.

Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. Pusieron el ejemplo, pusieron el ejemplo.

Yo voy a poner aquí una cumbia, porque vallenato no, una cumbia. ¿No tienes por ahí…? Está Margarita, ‘la reina de la cumbia’, que es colombia-mexicana, pero también está la Sonora Dinamita. La que más se escucha, la que más se conoce en el mundo, es La pollera colorá. ¿Se puede? La ponemos ¿no? Se puede, tenemos tiempo, eh, todavía, eh.

(PIEZA MUSICAL: LA POLLERA COLORÁ, MARGARITA ‘LA DIOSA DE LA CUMBIA’)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es ‘la Diosa de la Cumbia’, Margarita, que le agradecemos mucho, porque cuando estábamos en la oposición aceptó cantar aquí en el Zócalo. Y a veces invitábamos a artistas y no querían, pero ella sí.

Bueno, imagínense el fragmento del Carnaval de Río cuando las elecciones de Brasil, lo contento que vamos a estar, bueno.

INTERLOCUTORA: ¿Qué le dijo Petro, presidente? ¿Qué le dijo Petro?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues que vamos a trabajar juntos todos los gobiernos de América Latina, del Caribe. Creo que coincidimos en que debe de buscarse la integración en todo el continente y que se debe de incluir a Canadá y a Estados Unidos, integración de toda América para conformar una región en el mundo, que podamos complementarnos con recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, mercados, una región, lo que hemos estado planteando, todos juntos, es una etapa nueva, con respeto a las autonomías y a las soberanías de los pueblos, como fue la Comunidad Europea, que luego se convirtió en Unión Europea, ese es nuestro planteamiento.

INTERVENCIÓN: (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos buscando eso y vamos a insistir en que nos unamos en toda América.

Hay muy buenos diplomáticos, hay muy buenos políticos en América y debe de haber voluntad para no excluir, para unirnos, para convivir en beneficio de nuestros pueblos, no castigar por cuestiones ideológicas, dogmatismos, por discriminación a nuestros pueblos y buscar la hermandad en toda América.

Por eso mi felicidad por lo que hicieron los colombianos ayer. Un ejemplo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de siglos de dominación de grupos que no les importaba en realidad el pueblo y estamos ante la posibilidad de inaugurar una etapa nueva en Colombia, de una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

Entonces, sí fue todo un acontecimiento el día de ayer, un hecho histórico y estamos muy contentos.

INTERLOCUTORA: ¿Se consolida este bloque progresista, presidente, aquí en el continente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, avanza el movimiento progresista.

INTERLOCUTORA: Le quiero preguntar también, presidente, sobre un tema nacional en cuestión de la economía, si me permite. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes habló de que 20 de los 24 productos de la canasta básica en realidad sí han tenido incrementos, o sea, sí se han registrado incrementos y también alertaban sobre un posible escenario de desabasto en insumos como el papel higiénico, refrescos, granos.

Y yo le quiero preguntar, presidente, cuál es la evaluación que tiene el gobierno federal respecto a esta aplicación del plan contra la inflación y la carestía.

Y también si nos pudiera detallar acerca de esta propuesta que delineaba la semana pasada sobre comprar alimentos a Estados Unidos, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estamos atendiendo el tema del abasto de alimentos. No hay problema, tenemos alimentos en el país y tenemos mercancías suficientes.

Y estamos en un acuerdo con productores, con distribuidores, con comerciantes. Han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica. Aquí lo acabamos de ver y Ricardo lo podría explicar más, de cómo hay un control de precios en alimentos.

El caso de los energéticos, no hay ningún problema en cuanto al abasto y en cuanto al precio, les diría que se van a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz, ya tomamos esa decisión.

Y en el caso de los alimentos estamos también llevando a cabo acciones, una de ellas es este acuerdo con los distribuidores, con los comerciantes de alimentos.

¿Puedes explicarlo? Desde que se tomó el acuerdo se ha respetado y hemos logrado buenos resultados.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Primero, comentar que en particular del papel de baño no hay desabasto, ojalá no empecemos como hace dos años con el fake news aquel que corrió a nivel mundial. Somos un importante productor del papel del baño, incluso se exporta. Entonces, no hay ningún tema a ese respecto.

Platicamos con los principales productores de este producto que están en México establecidos y además hemos estado verificando, constatando en todos los distribuidores grandes y medianos en todo el país y no hay ningún desabasto.

Hubo, hubo mucho cuento, ahora sí que como dicen popularmente, mucho cuento chino con el agua potable embotellada en Monterrey. Y también, con todo que ha aumentado la demanda por el agua potable embotellada, hemos estado viendo que todos los días se vacían los anaqueles, pero aún queda algo de producto en la noche y a la mañana siguiente otra vez está resurtido, lo cual ha implicado un gran esfuerzo para muchos distribuidores de la zona metropolitana de Monterrey, pero ni en ese caso ha habido desabasto.

Además, por instrucciones del señor presidente, tenemos una reunión, esperemos en esta misma semana, para ir dando seguimiento con productores y con distribuidores sobre esta gran alianza que está haciendo el gobierno federal y que el gobierno federal ya ha puesto el ejemplo.

No se le pide a los productores y a los distribuidores que hagan más esfuerzo que el de no ganar lo que ganaban antes. Si pueden, pues que le bajen un poquito. El esfuerzo lo está haciendo el gobierno empezando por la exención del Impuesto especial a productos y servicios para gasolina, la política de precios máximos en el gas LP.

Gracias a estas medidas que ha tomado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha podido controlar a manera tal que somos de los países con los precios más bajos o, en otras palabras, con la menor inflación en los energéticos a pesar de la presión internacional que existe con el petróleo y con el gas.

En el tema de alimentos, estos 24 productos que semana con semana estamos monitoreando, no sólo se constata que hay estabilidad en los precios y en algunos casos una libera baja, a pesar del alza que hay a nivel mundial, porque eso luego es lo que no se ve.

Dicen: ‘Oiga ¿por qué nos comparamos con otros países?’ Porque hay un proceso inflacionario en todo el mundo y afortunadamente las medidas que se han tomado en México han favorecido que ese proceso inflacionario sea mucho menor en México que en otras partes del planeta y eso lo vamos a seguir haciendo, no con un control de precios, sino con una alianza en favor de los consumidores, de las consumidoras en nuestro país, en los 24 productos y en la mayoría de los que producimos en México.

INTERVENCIÓN: (inaudible) la canasta básica de un incremento de más del 30 por ciento de los productos de la canasta básica.

En el súper, en el mercado sobre ruedas, se ve la carne cómo ha subido, ya supera los 200 pesos, el aguacate nuevamente por los cielos, por cuestiones climatológicas, pero al final sí hay un incremento en los productos, tanto de la canasta básica como en el consumo diario. Eso es, digamos, la preocupación y malestar de la población.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Tú lo viste en la tabla que presentamos, hay un incremento en el Índice Nacional de Precios de Alimentos y Bebidas, eso no se está soslayando, lo que estamos indicando es que ese es menor que a esos mismos productos en el mercado internacional, porque no podemos lamentablemente estar exentos a un proceso inflacionario que hay en todo el mundo, pero no son del 30 por ciento.

Y en el caso de los 24 productos que estamos monitoreando de manera muy específica, que se ha dado en llamar la Canasta Profeco, son los productos que más consumimos las familias mexicanas en una proporción tal para una familia de cuatro personas que ya comen como adultos, o sea, ya en edad de secundaria, de prepa, los dos hijos de esta familia, que es la familia prototipo de acuerdo al censo del 2020.

Entonces, lo que podemos hablar es de estabilidad dentro de un proceso inflacionario mundial. Y ningún desabasto, ¿eh?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y lo importante también es que… Bueno, agradecerles mucho a los distribuidores porque están cumpliendo con el acuerdo.

Y hoy precisamente en la mañana se decidió tener una reunión con ellos para evaluar y continuar con el programa de ofrecer esta canasta básica a precios justos. Lo va a hacer el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía y la procuraduría, vamos a continuar.

Pero hay otras acciones. Este año nos hemos propuesto beneficiar a 800 mil productores con fertilizantes gratuitos, 800 mil productores. Voy a hacer una gira por las plantas de fertilizantes que heredamos en muy mal estado, porque son las plantas de corrupción, entonces las estamos reparando. Y voy a estar en Cosoleacaque, voy a estar en Coatzacoalcos, voy a estar en Lázaro Cárdenas, sólo en las plantas, porque vamos a incrementar la producción de fertilizante, esto para producir más alimentos.

También, como ya saben, se quitaron los aranceles para poder importar alimentos de todo el mundo y estamos llevando a cabo otra política también orientada a reducir los precios de los alimentos. Pero no quisiera yo adelantar nada todavía. Va a ser algo bastante, bastante importante.

Estamos trabajando en eso.

No olviden porque, con todo respeto, esto no aparece en El Financiero, tenemos un punto menos de inflación con relación a Estados Unidos, un punto menos y lo mismo, es menor la inflación en México que en Europa. Y como esto no aparece en los medios convencionales, ni en los periódicos ni en la radio, en la televisión, lo tengo que decir aquí.

Y ya tenemos la lámina del robo de ganado, que la queremos poner por lo de tu pregunta. Este es el 15, el 16, el 17, el 18, aquí entramos nosotros, aquí. Y así se ha comportado, a la baja el robo de ganado. Por eso nos importa mucho

Por ejemplo, en mayo, 219. Y acá estaba como en 400, en noviembre del 18. En septiembre, 500, antes de que llegáramos. Aquí también, ya estando nosotros, 500 y empezó a bajar, 219.

Pero vamos a analizarlo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) la presencia de la Guardia Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esto es por la presencia de la Guardia Nacional y porque estamos trabajando todos los días y juntos, es por la presencia de Marina y de la Secretaría de la Defensa, estamos unidos.

Y sí nos importan estados, en este caso como Veracruz, que es un estado ganadero, pero sí se ha avanzado.

En el robo de vehículo muchísimo. A ver si pones la lámina. ¿No la tendrán completa?

Miren, aquí en la Ciudad de México, esta es una de las ciudades —lo voy a volver a decir porque ya no les da tanto coraje a los adversarios, ya se controlan, no se ofuscan tanto— esta es una de las ciudades más seguras de mundo, la Ciudad de México. Vienen del extranjero a vivir en la Ciudad de México, yo creo que es de las ciudades del extranjero en donde hay más estadounidenses y eso tiene que ver con la seguridad. No hay prácticamente homicidios, son muy pocos, dos diarios para toda la ciudad, muy pocos son los que se tenían hace 20 años.

Cuando yo fui jefe de gobierno dejé en 1.8, 1.7 y ahora está así como 1.7.

A ver, la ciudad. Y todo esto lo digo porque nuestros adversarios quisieran… Aquí está, 1.6, sí, en el 22, 1.6 homicidios diarios en la ciudad. Desde luego, que, con todo respeto, menos que en Nueva York y que en otras grandes ciudades del mundo.

Miren, aquí hubo 6.1 en el 20.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: El azul es 2019.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Azul es 19.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Verde es 2021, amarillo es 2022.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así es, sí, es cuando se subió más.

Entonces, ahí vamos.

Y yo ya termino porque… Ah, aquí está, miren, ese es hasta abril.

Nada más para decir que nos dolió muchísimo la pérdida de un compañero, David Cervantes Peredo, un arquitecto, el subsecretario de la Sedatu. Una gente de izquierda, auténtico, honesto, trabajador, con convicciones, en favor del pueblo y nos deja su ejemplo de congruencia David.

Lo conocí en 1988 y desde entonces siempre trabajando juntos por la transformación y el bienestar del pueblo. Él trabajó conmigo cuando fui jefe de gobierno y fue y lo pueden ustedes constatar, cuando más viviendas se hicieron en la Ciudad de México, más departamentos en toda la historia, para los pobres.

Saben que se hacían departamentos de 60, 80 metros cuadrados en 120 mil pesos a pagar en 25 años y él me ayudó, hicimos como mil unidades habitacionales en la ciudad.

Un abrazo para sus familiares y para sus amigos y sus compañeros.

Y ya terminamos, pero mañana…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. Platica con Jesús y a ver si mañana lo vemos.

Mañana van a ser puros hombres, pasado mañana mujeres.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy tengo bastante trabajo.

INTERVENCIÓN: Puros hombres.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mujeres y hombres.

+++++

