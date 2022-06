Noroña pidió que Marko Cortés siga al frente del PAN: “Que desaparezca la derecha”

Fiel a su estilo, Noroña se lanzó contra el líder del PAN (Foto: Cuartoscuro)

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, pidió que el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, siga al frente del blanquiazul con el fin de que se acabe la ola de derecha en México.

Por medio de sus redes sociales, el legislador sentenció, de forma irónica, que es importante que Cortés Mendoza continue como líder, pese a que muchos han pedido su salida, al igual que la de Alejandro Moreno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Posteriormente, en su corto mensaje, el petista dejó a un lado la ironía y puntualizó que lo mejor para combatir a la “derecha fascista” en el país es que el panista siga liderando los trabajos, ya que con tal acción la ciudadanía ha abandonado el apoyo para tal instituto político en los últimos comicios, por lo que escribió “todos somos Marko”, en señal de apoyo.

“Naa, que @MarkoCortes siga al frente de los paniaguados de @AccionNacional. #TodosSomosMarko ¡Qué horror!, jejeje. Lo que hay que hacer para que desaparezca la derecha fascista”, redactó este jueves 26 de junio.

Noroña aseveró que para que desaparezca la derecha (el PAN), Marko Cortés debe de seguir al frente del blanquiazul (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Las palabras del diputado fueron en respuesta del tuit que publicó el asesor parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Abraham Mendieta, el cual “pidió” a sus seguidores “que le bajen” y dejen de pedir la renuncia de Marko Cortés, pues, desde su perspectiva, es lo mejor para Acción Nacional.

El sarcasmo que presentaron en redes sociales los dos integrantes de la Cuarta Transformación respondió a las recomendaciones para el PAN de dar un giro en su estructura nacional, como consecuencia de la petición de que abandone su cargo Alejandro Alito Moreno Cárdenas por parte de los exdirigentes del PRI.

No obstante, conviene recordar que éste se negó a abandonar la dirigencia, argumentando que la militancia lo votó por un periodo de cuatro años, por lo que, sentenció, se marchará cuando éste concluya en el año 2024.

Alito Moreno recibió a los exdirigentes del PRI (Foto: Twitter/@jenarovillamil)

Ante tal acto, muchos personajes de Morena se refirieron sobre la situación y, contrario a lo que podría pensar la mayoría de la ciudadanía, recomendaron que Cárdenas Morena se quede en su cargo, ya que desde que éste asumió como presidente nacional, el partido guinda ha mejorado sus número electorales.

Uno de ellos fue el dirigente nacional Mario Delgado, quien recomendó al exgobernador de Campeche que “por el bien” del Revolucionario Institucional continue en su labor, la cual presuntamente se ha basado en aliarse con los opositores y disminuir la aprobación del PRI.

“Con todo respeto y sin ánimos de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI. @alitomorenoc debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con @MarkoCortes y la derecha”, escribió el pasado 14 de junio.

La unidad al interior del PRI fue la principal petición para Alito (Foto: Twitter/@alitmorenoc)

Pese a toda la controversia que ha nacido en los últimos días, Moreno Cárdenas reiteró que no abandonará su cargo, argumentando que resultaría más sencillo abandonar el barco, pero que él da la vida por el tricolor.

“La voluntad de los priistas no la negociaré nunca y menos la pondré en duda del mandato que tenemos por México y el trabajo de la militancia. Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera a un lado. Yo estoy con los priistas. Yo me muero en la raya por los priistas”, expresó el diputado campechano en la reunión del Consejo Político Nacional.

