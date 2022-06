CDMX: colocarán cerco en el ahuehuete de Paseo de la Reforma para no afectar el proceso de adaptación

El ahuehuete de Paseo de la Reforma será cercado (Foto: Infobae/J.M. Mariscal)

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, dio a conocer que será cercado el ahuehuete que fue plantado en la antigua Glorieta de la Palma, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma.

De acuerdo a las declaraciones que ofreció en conferencia de prensa, la funcionaria explicó que la medida se tomará para que la ciudadanía no se acerque al ejemplar, con el fin de que no se afecte el proceso de adaptación que tiene que pasar el árbol.

No obstante, aclaró que la medida solo será aplicada durante los próximos tres meses, tiempo que marcan los especialistas para que el ahuehuete se adapte y sus raíces logren desarrollarse en el suelo de la capital del país, luego de haber sido trasplantado desde Nuevo León.

“Conviene no acercase, por el momento, en estos primeros meses a la zona donde está el cepellón, donde está, digamos, la zona de raíces del árbol para que el suelo no se apisone, no se compacte y entonces el agua pueda penetrar bien”, explicó.

Tres meses será cercado (Foto: Infobae/J.M. Mariscal)

La funcionaria recalcó la importancia de que la población no pise la zona, pues explicó que se pueden “colar” patógenos o contaminantes, los cuales podrían afectar el desarrollo del árbol: “La recomendación a quienes vivimos en la Ciudad de México es que permitamos que el ahuehuete se adapte en estos meses”.

Ante los cuestionamientos sobre qué pasará con las imágenes de las personas desaparecidas que fueron colocadas en la rotonda, Robles descartó que éstas fuera a ser retiradas; además, descartó que la presencia de las familias o colectivos haya afectado a la especial.

Finalmente, explicó que el cerco será mediante una malla ligera, que cumplirá con la finalidad de evitar visualmente que la gente se acerque.

El cerco será de malla (Foto: Sedema/CDMX)

Horas, más tarde, Adrián Cavazos Gómez, representante de Viveros Regionales y Vivero Los Encinos, explicó cuál es el estado actual del árbol y señaló que la etapa de adaptación es la más importante, debido a que el ahuehuete se debe de adaptar a un suelo totalmente diferente al que nació.

Asimismo, explicó que éste se mantiene en constante observación para que no se presenten incidentes; no obstante, esto aumentó después del accidente automovilístico en el que un automóvil se subió a la glorieta y se impactó con uno de los tensores, lo que causó que el ejemplar se moviera de la posición en la que fue colocado.

“Como parte de su proceso de adaptación y, como respuesta al transplante, el ahuehuete presenta amarillamiento de follaje y tirará parte de esa hoja durante varias semanas”

Las fotografías de los desaparecidos permanecerán en la glorieta (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

El experto en biología también refirió que se tiene previsto que, en los próximos dos o tres meses, pierda entre un 30 o 40% de follaje; mientras que, en un año, continue creciendo hasta media entre 30 y 40 metros de altura.

En concordancia con lo dicho por la Sedema y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se explicó que actualmente se están instalando sistemas de riego que serán permanente; además de algunas adecuaciones a la rotonda.

“Le pedimos a la ciudadanía evite a subir hasta la base del árbol para que el suelo no se compacte y permita la hidratación y buena adaptación del ahuehuete. En unos cuantos meses visitarlo de cerca, será más sencillo y seguro para todos”

Finalmente, recordó que, previo a la plantación, el suelo de la glorieta recibió un tratamiento preventivo en donde se aplicaron biológicos y se mejoró el suelo.

