Arturo Elías Ayub explicó por qué cayó el valor de las criptomonedas: “cuiden en qué invierten”

Arturo Elías Ayub es yerno de la persona más rica de México, Carlos Slim.

Sin duda alguna, uno de los empresarios más famosos y carismáticos de México es Arturo Elías Ayub, pues gracias a su participación en el programa Shark Tank, del que salió hace unos meses, la popularidad que ya tenía aumentó aún más.

Y es que el empresario, quien es yerno de la persona más rica de México, Carlos Slim Helú, pues está casado con su hija Johanna Slim Domit, mostró su forma de ser en dicho programa, y dejó ver su lado amable y carismático.

Elías Ayub, además, se ha ganado la plena confianza de Slim, y prueba de ello es que está al frente de algunas de sus empresas más importantes. Y es que, en la actualidad, es Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil; Director General de la Fundación TELMEX Telcel; Director de Uno TV y de Claro Sports.

Además de esto, Elías Ayub se distingue por compartir, por medio de sus redes sociales, los momentos más divertidos que vive al lado de sus familiares y amigos en redes sociales, pues con frecuencia sube videos y fotografías de ellos. Además, suele subir videos con tips en los negocios o entrevistando a algunos famosos de la farándula, el deporte, la ciencia, la música, etc.

Elías Ayub explicó que el valor de las Criptomonedas cayó hasta un 70%. (foto: CriptoNoticias)

Recientemente, Arturo Elías Ayub subió a sus redes un video en el que explica qué está sucediendo con el tema de las criptomonedas. En dicho video, el empresario yerno del hombre más rico de México, explica que muchas personas le dicen que él está acostumbrado a los negocios tradicionales, no le entiende a los nuevos negocios, o no le sabe a ciertos negocios. “Así me contestaban los criptolovers cada vez que me preguntaba alguien que qué opinaba de las criptomonedas y del bitcoin y yo contestaba que era algo súper riesgoso, que por favor no lo hicieran, que era una apuesta, que sobre todo si no te sobraba lana para invertir, que no la pusieras en eso”, dice el empresario.

Explica que cuando estaban subiendo los bitcoins y las demás criptomonedas todos le decían que le habían comentado que era buena inversión. Menciona que “si compraste un bitcoin cuando más alto estuvo, si hubieras comprado mil pesos, hoy te quedarían 300 pesos, si hubieras comprado Ethereum te quedaría menos todavía, o sea, si hubieras comprado mil pesos, te quedarían como 230 pesos, imagínate, han perdido al rededor del 70% de su valor más alto.

“Imagínate que tú tienes invertida lana en criptomenadas, otro tanto en acciones de Apple, y otro tanto en renta fija en cetes aquí en México o lo que sea, ¿Qué crees que es lo que deberías de vender primero? Lo que tiene mucho más riesgo o lo que está más seguro, bueno pues primero vendes obviamente tus criptomonedas, que tienen mucho más riesgo, después vendes las acciones de Apple, y después vendes, si necesitas esa lana, Cetes, que es, digamos, la inversión más segura de las tres”, menciona Elías Ayub.

Dice que hoy que todos los mercados son un desastre y se está cayendo la Bolsa en Nueva York y en todos lados, y las acciones valen mucho menos, lo primero que están haciendo o vendiendo los inversionistas son sus criptomonedas, “y por eso esas caídas tan dramáticas, además lo que dicen es que van como muy relacionadas a los precios de las acciones de tecnología, como es el Nasdaq, el índice Nasdaq que tiene muchas acciones de tecnología tipo Amazon, Netflix, Tesla, etc, entonces, hoy las criptomonedas valen el 70% de lo que llegaron a valer, así es que cuiden en qué invierten, inviertan en lo que sepan, no inviertan a lo gü*y, y menos si no tienes lana que no te importe perder, ten mucho cuidado”, explicó el extiburón.

SEGUIR LEYENDO: