OnlyFans, cuánto puedes llegar a ganar y qué necesitas para abrir uno

Only Fans es una plataforma donde se puede encontrar material erótico explicito gratuito o por cobro y actualmente ha ganado popularidad en México Foto:Twitter/@OnlyFansSupport

En los primeros días del mes de junio una de las principales búsquedas realizadas por los internautas mexicanos fue sobre Only Fans, googleando preguntas de qué es la plataforma, cómo suscribirse a ella, cómo ganar dinero, cuáles son las tarifas del servicio, poses comunes para crear material y cómo mantener el anonimato.

¿Qué es un Only Fans?

Es un servicio de suscripción de contenido explícitamente erótico y sexual, los creadores pueden obtener ingresos por medio de los usuarios que se suscriban a su perfil, la plataforma también permite que sus suscriptores donen fondos a los perfiles que siguen a través de suscripciones mensuales, pagos únicos o pagos por ver.

Los consumidores tienen acceso exclusivo a fotos, videos, conversaciones personales y transmisiones en vivo, a pesar de que existen cuentas que ofrecen material de forma gratuita, generalmente tiene un costo mensual y una parte del precio va destinado a OnlyFans y el resto va directamente a las tarjetas o cuentas de los propios creadores.

¿Cuánto se puede ganar en un sitio así?

Según un artículo publicado por Fondeadora, el ingreso estimado mensual es de al rededor de ciento ochenta dólares, aproximadamente tres mil 420 pesos, sin incluir propinas que los consumidores pueden llegar a realizar porque les guste mucho el material.

Las modalidades de pago son cuatro: Suscripción, promoción, propinas y referidos. La primera de ellas se trata de una cuota mensual mínima de cinco dólares y no tiene un máximo pues eso depende del creador, el segundo se refiere a que los artistas dan promociones o descuentos si el usuario paga por dos, tres o cinco meses en un solo pago, el tercero de ellos trata de que los clientes otorgan una propina mínima de cinco dólares sin tope para arriba y el cuarto consiste cuando un creador recibe el cinco por ciento del total de los ingresos de un amigo que haya referido.

Una de las mayores medidas de seguridad que tiene hasta el momento es que los creadores de material al momento de realizar una apertura de perfil deben subir una foto de ellos y una identificación para corroborar que no se trate de robo de identidad con fines de lucro (Screenshot/onlyfans.com)

¿Qué se necesita para abrir un perfil?

El requisito principal es ser mayor de edad, tener una cuenta donde puedas recibir depósitos o transferencias bancarias, posteriormente abrir un perfil en la plataforma y establecer una tarifa por ver contenido exclusivo. Ten en cuenta que la paga recibida del costo total es del ochenta por ciento y el otro veinte es la cuota que se cobra por la creación del mismo.

Para incrementar el número de seguidores y de ingresos es necesario contar con contenido fresco, interesante y explícito, sin embargo si se busca pasar por el anonimato se tiene que cuidar no mostrar el rostro, tapar tatuajes y ser muy meticuloso con el fondo utilizado para no revelar el más mínimo detalle personal y que no se le de un nombre al cuerpo mostrado.

Se puede crear de forma sencilla una cuenta para ser consumidor, sin embargo para subir contenido se tienen que llenar más requisitos (Screenshot/onlyfans.com)

La plataforma fue lanzada a finales de 2015 por Fenix International Limited como una web que proporcionaba clips y fotos con tarifas fijas mensuales, para el 2019 se introdujo como medida de seguridad que los creadores de material proporcionaran una foto de su identificación para verificar que no estuvieran robando la identidad de otra persona y para diciembre de 2020 había un total de cien millones de usuarios registrados y más de un millón y medio de personas creando material, se especula que el confinamiento por la pandemia propició el incremento de personas para el uso del servicio.

