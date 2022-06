Padre de Debanhi Escobar exigió la renuncia de fiscales ante el nulo avance en las investigaciones

(Foto: especial)

A casi dos meses del hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar Bazaldúa dentro de una cisterna de un motel en el municipio de Escobedo, su padre, Mario Escobar, acusó este jueves que los avances en la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León son nulos.

A través de un video en su canal de YouTube, Mario criticó que la Fiscalía no tenga ningún detenido ni sospechoso por el feminicidio de su hija. Incluso, señaló que siguen enfocados en la hipótesis de que su muerte fue a causa de un “accidente”.

Además, aseguró que las autoridades han intentado intimidar a su familia durante cateos en su vivienda, tomando fotografías a escondidas y haciendo preguntas revíctimizantes.

“No ha habido ningún imputado. Van a hacer investigaciones a mi familia y les dicen que están descartando que se trate de un accidente. Hazme tú el favor. Es increíble que no tengan un sospechoso y que todavía lo estén tratando como un accidente”

La gente participa en una protesta para exigir justicia para Debanhi en una de las entradas del motel Nueva Castilla (Foto: Reuters)

“Les dije llévate todo, qué quieres encontrar. No tengo nada que esconder, por qué no me dicen y yo se los doy. Por qué tomar fotografías a escondidas, eso no es ético”

Mencionó que la última reunión que tuvo con funcionarios estatales y federales fue el pasado 25 de mayo sin que le hayan notificado alguna novedad.

Asimismo, dijo que las autoridades no han respondido quién filtró información a los medios de comunicación.

Por lo anterior, exigió la renuncia del Fiscal General del estado, Gustavo Adolfo Guerrero; de la Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinosa; y de otros funcionarios que buscan que la muerte de su hija pase como un accidente.

“Fiscalía, hagan su chamba, y si no pueden renuncien. Y si renuncian, hay que investigarlos. Estoy cansado de tanta impunidad, si el fiscal (Gustavo Guerrero) no puede con su trabajo, si Griselda (Núñez) no puede, que renuncien. Si Mónica Reyes viene a tomar fotografías a escondidas, que renuncie”, recalcó.





Finalmente, confirmó que en los próximos días se realizará la exhumación del cuerpo de Debanhi para realizar una nueva necropsia que ayude a esclarecer los hechos.





Más información en desarrollo.