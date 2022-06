“Adiós California”: Migrantes protestan con canciones de Los Tigres del Norte en Cumbre de las Américas

Migrantes protestaron en las afueras de la Cumbre de las Américas. (Fotos: Twitter/@Hans2412/@MSTheater)

Con banderas de distintos países latinoamericanos, canciones de Los Tigres del Norte y hasta un estandarte de la Virgen de Guadalupe, un grupo de migrantes se reunió en las inmediaciones del Microsoft Theater, recinto en el que tiene lugar la novena edición de la Cumbre de las Américas.

A través de una transmisión en vivo realizada en su cuenta personal de Twitter, el periodista Hans Salazar compartió imágenes de la protesta en la cual, entre otras cosas, se leían pancartas a favor del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre las personas que se concentraron en las afueras de la Cumbre de las Américas había migrantes de origen mexicano, además de personas provenientes de Colombia y El Salvador, así como de países con dictaduras como Venezuela y Cuba.

El presidente estadounidense, Joe Biden, instó a los líderes de América Latina y el Caribe a unirse y demostrar que la democracia "es el ingrediente esencial para el futuro", al inaugurar la Cumbre de las Américas en los Ángeles, empañada por un boicot de varios dirigentes.

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas como “El que no salte es migra”, haciendo alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, así como al personal de la Patrulla Fronteriza de dicho país.

Igualmente, los protestantes aprovecharon para hacer sonar canciones de Los tigres del Norte, como El mojado acaudalado, que hacen referencia a la migración. En medio del bullicio podía escucharse la voz de Jorge Hernández entonando “Adiós, adiós California, Texas, Chicago, Illinois, me llevaré su recuerdo porque a mi tierra me voy, pues aunque tengo dinero, no soy feliz donde estoy”. A la par, una de las manifestantes gritaba para exigirle al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una reforma migratoria.

En la concentración también eran visibles algunos carteles con escritos como “Viva la unidad de los pueblos” y “Es un honor estar con Obrador”, lo cual reflejó la postura de los migrantes que protestaban en las afueras del recinto.

La manifestación ocurrió en un contexto en el que Andrés Manuel López Obrador ha estado envuelto en un vaivén de señalamientos y declaraciones respecto a su decisión de rechazar la invitación de Biden al evento que tiene lugar en Los Ángeles, California. En su lugar, envió a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para representar al país.

No asistir a la Cumbre fue una decisión que le ha costado diversas críticas a AMLO. Los más duros cuestionamientos han tenido como eje la postura del mandatario mexicano de defender a Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega y las dictaduras que han impuesto en Venezuela, Cuba y Nicaragua, respectivamente.

En este sentido, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, se mostró feliz de no contar con la presencia de AMLO en el evento, pues “ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela”.

Senador Marco Rubio. Foto: Anna Rose Layden/Pool via REUTERS

Por otro lado, el medio neoyorquino The New York Times aseguró que el no presentarse afectaría, irremediablemente, a su deseo de ser visto como un líder en América Latina.

Como respuesta, López Obrador arremetió contra Marco Rubio y Ted Cruz, senador por Texas que también lo señaló por supuestos vínculos con el narco, y los retó a que presentaran pruebas que respaldaran sus señalamientos. Durante una de sus conferencias matutinas, declaró “Presenten pruebas (...) Yo sí tengo pruebas que a él (Ted Cruz) le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EEUU y que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Y tengo las pruebas”.

