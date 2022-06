“La Fiscalía no entregó avances”: Manifestantes protestaron por desaparición de Melany Alcántara

Ciudadanos y familiares de Melany Alcántara bloquearon calles en la Colonia Obrera para protestar por la desaparición de la menor. (Foto: Cortesía de Karla Pontones).

Familiares de Melany Alcántara, joven de 14 años que desapareció el pasado 29 de mayo, protestaron la tarde de este 7 de junio en compañía de un grupo de ciudadanos para exigir la aparición con vida de la menor.

La convocatoria para la concentración en Avenida Isabel La Católica 185, colonia Obrera, fue compartida en redes sociales junto con el boletín de búsqueda y el hashtag #TeBuscamosMelanyAlcantara.

Durante el bloqueo, familiares de la menor denunciaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no les entregó los avances de la investigación que había prometido, a pesar de que ya transcurrieron 9 días desde que Melany fue vista por última vez en la colonia Santa Anita, de la alcaldía Iztacalco.

Posteriormente, el grupo de manifestantes trasladó su movilización a la intersección de Av. Isabel la Católica y Av. Fray Servando y solicitaron, vía redes sociales, la difusión de la protesta ante la nula respuesta por parte de la Fiscalía.

Manifestantes solicitaron visibilización y difusión de la protesta por la desaparición de Melany Alcántara. (Imagen: Twitter/@XochQ)

Esta concentración es la segunda que se ha convocado para exigir la aparición con vida de Melany Alcántara. La tarde del pasado 3 de junio, familiares, amigos y vecinos de la menor realizaron un bloqueo en la Avenida Plutarco Elías Calles, aclaldía Iztacalco.

Durante dicha concentración, personas identificadas como trabajadoras de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se presentaron ante las y los manifestantes para solicitar su retiro. Sin embargo, los familiares de Melany expresaron que no se retirarían hasta obtener respuestas por parte de las autoridades por la desaparición de la joven.

Al grito de “No me voy, no me voy hasta tener solución”, familiares y vecinos de Melany mantuvieron el bloqueo a la altura del Hospital General de Zona 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esa misma noche, usuarios en redes sociales denunciaron la presencia de granaderos que retiraron una carpa instalada por los manifestantes para mantener el bloqueo.

Usuarios denunciaron la presencia de granaderos para disolver la manifestación. (Foto: Twitter/untamovimiento)

El bloqueo realizado el 3 de junio ocurrió en la misma zona donde Melany fue vista por última vez, cuando las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) la captaron caminando por la Avenida Plutarco Elías Calles, a la altura de la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo Patricia Juárez, mamá de Melany, el pasado 29 de mayo la adolescente salió a la tienda, en la colonia Santa Anita de la alcaldía Iztacalco, pero ya no regresó. Como consecuencia de ello, sus padres acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la cual emitió una ficha de búsqueda el 30 de mayo y se activó la Alerta Amber.

La familia de Melany mencionó que en la última imagen de la adolescente, detectada por el C5, se le puede ver acompañada de un hombre. Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México identificaron a un hombre de 21, quien presuntamente fue la última persona en mantener contacto con la menor.

El hombre, en un inicio, declaró que no la conocía, pero posteriormente, en compañía de un abogado, declaró que sí se reunió con Melany horas antes de que, presuntamente, la menor se trasladara a un hotel. Los avances en la investigación serían presentados este martes 7 de junio, pero la Fiscalía no entregó información alguna a la familia de la adolescente.

SEGUIR LEYENDO