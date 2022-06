Fernández de Cevallos culpó a las Elecciones 2022 por audios de Alito Moreno y Layda Sansores

Diego Fernández de Cevallos tachó como "una gravedad superlativa" audio de Manuel Velasco (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la presidencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que “no es novedad” que en tiempos electorales salgan a la luz audios en los que se ponga en entredicho la calidad moral y política de los servidores públicos.

Y es que hace unas semanas Layda Sansores, gobernadora de Campeche, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), estuvieron en el ojo del huracán tras dar a conocer y ser mencionados en unos audios en donde presuntamente habrían cometido actos de corrupción.

En su mas reciente columna para el diario Milenio, el Jefe Diego, como es conocido en la esfera política del país, comparó los audios de Alito y Sansores con el video en el que se mostraba a Carlos Ahumada entregando fajos de billetes a René Bejarano, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su mandato como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

El líder del PRI y la gobernadora de Campeche hicieron públicos diversos audios en donde los comprometían a ellos, como a sus compañeros de coalición y partido (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que en los audios que dio a conocer la gobernadora de Campeche se le estaría vinculando a Alejandro Moreno en supuestos actos de corrupción durante las elecciones de 2021, el ex candidato del PAN tachó como “una gravedad superlativa” el contenido de la grabación que hizo pública el líder tricolor.

“Mientras la política se decida en los drenajes que salen desde Palacio Nacional y se ramifican en todo nuestro territorio, las ratas seguirán de fiesta y México destruyéndose”, apuntó Fernández de Cevallos.

Moreno Cárdenas publicó en sus redes sociales el fragmento de una llamado que sostuvo con Manuel Velasco en donde le comentó que Adán Augusto López le habría dicho que en si el PRI no votaba a favor de la Reforma Eléctrica “se le irían con todo”.

“El gobernante que amenaza es cobarde; y si cumple su amenaza es, además, un rufián que debemos enfrentar y en esas estamos”, sentenció el Jefe Diego en su columna.

Manuel Velasco afirmó que entabló una conversación con Alito; Adán Augusto negó amenaza (Foto: Twitter/@VelascoM_)

Ante la grabación que Alito sacó a la luz , Velasco Coello afirmó que la llamada que sostuvo es verdadera pero que sus declaraciones se trataban de opiniones y reflexiones a título personal, no obstante, dijo que Moreno Cárdenas violó su confianza.

Además, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el senador aseguró que en ningún momento Adán Augusto haya lanzado alguna amenaza contra Alejandro Moreno: “Yo tuve un dialogo con él de amigos, como lo tenía de manera frecuente y cotidiana”.

Por su parte, el titular de la Segob declaró: “Ay, ¿ustedes creen que con este tono de voz voy a amenazar a alguien? No, no, nosotros actuamos de distinta manera, todo esto lo sufrimos y lo vivimos cuando estábamos en la oposición. O sea, a la gente no se le olvida quienes compraban los votos para la reforma energética eran ellos”.

Elecciones 2022: la prueba de que el PRI se está debilitando

Durante las elecciones 2022, el PRI únicamente logró ganar en Durango (Foto: Twitter/@EVillegasV)

Tras la jordana electoral del pasado 5 de junio, Alito Moreno se posicionó como uno de los dirigente nacional del PRI con más derrotas en la historia del tricolor desde que se fundó en 1929, ya que únicamente cuentan con tres gubernaturas en su poder.

Durante las elecciones gubernamentales que se dieron en este año, el PRI únicamente obtuvo el triunfo en Durango gracias a que Esteban Villegas Villareal logró convencer al electorado.

SEGUIR LEYENDO: