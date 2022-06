Defensa de Emilio Lozoya respondió a la FGR y garantizó la reparación de daño por Odebrecht y Agronitrogenados

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no ha reparado los daños patrimoniales que hizo al erario federal mexicano (Foto: EFE)

Los abogados de Emilio Lozoya Austin respondieron a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su incumplimiento en la reparación de daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y aseguraron que su cliente se encuentra en la mejor disposición de cubrir la suma señalada.

“Lozoya Austin siempre ha manifestado su firme decisión de cubrir -íntegramente- los montos solicitados por las distintas autoridades”, señalaron en una carta firmada por la defensa de la familia Lozoya, a través del despacho Ontiveros Consulting.

La misiva fue compartida luego de que la FGR informara el pasado 6 de junio que, hasta el momento, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no ha cumplido con las acciones compensatorias derivadas de los daños patrimoniales que hizo al Estado mexicano.

Además de Odebrecht y Agronitrogenados, la FGR señaló un adeudo fiscal por pago de impuestos, el cual no tiene relación con los dos casos anteriores. Al respecto, los abogados de Lozoya dieron a conocer que “recientemente cubrió el monto total por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación”.

El monto por el pago de impuestos era de $2.5 millones de pesos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo anterior no implica que el ex funcionario quede en libertad, pues no corresponde a la reparación del daño. “Además de una irregularidad, íbamos a quedar nosotros como cómplices”, comentó en su conferencia de prensa de este martes 6 de junio.

Información en desarrollo...