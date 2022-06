Cuánto costarán los productos de Coca-Cola Femsa ante el incremento por costos en las materias primas

Coca-Cola Femsa es la mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina. Foto: Twitter/@AdColima

El pasado miércoles, la principal embotelladora de la marca estadounidense Coca-Cola en América Latina, Cola-Cola Femsa, dio a conocer una lista de precios actualizada, en donde se muestra un incremento generalizado en todos sus productos: desde la presentación de Coca-Cola tradicional más pequeña, que es de 250 mililitros, que tendrá un incremento en su precio de 8%, hasta la de tamaño familiar de tres litros retornable, cuyo precio se verá incrementado en un 2%. Este aumento se verá reflejado a partir del próximo lunes.

Además, otros productos como los Jugos Del Valle; el agua Ciel y las bebidas con electrolitos y energizantes, como Powerade y Monster, y otras no carbonatadas, tendrán un incremento de entre 6 y 17%.

Según el medio Expansión, dicho incremento se debe a las presiones inflacionarias en varias de sus materias primas, pues como la mayoría de las empresas, se han enfrentado a su incremento de precios (de las materias primas) que utilizan para elaborar los productos.

En este contexto, la embotelladora también ha buscado eficiencias y una óptima integración, de la cadena de suministro, y han logrado contener lo más posible cualquier actualización de precios, manteniéndola por debajo del nivel de la inflación durante el año, con el objetivo de impactar lo menos que se pueda a quienes consumen sus productos, dijo el mismo medio.

Algunos productos de Coca-Cola, como el agua Ciel, aumentarán sus precios. Foto: Twitter/@valntyne_val

Según la nueva lista de precios, el incremento en los productos varía entre uno y dos pesos. Poe ejemplo, la Coca-Cola en envase PET de 600 mililitros no retornable, pasará de 15 a 16 pesos, mientras que la Coca-Cola familiar de tres litros no retornable, tendrá un aumento igual de un peso, al pasar de 44 a 45 pesos.

El Jugo Del Valle, en su presentación de 355 mililitros en lata no retornable pasará de costar 14 a 15 pesos. La presentación más pequeña, de 250 mililitros en presentación tetrapak aumentará de 8 a 9 pesos.

El agua mineral Topochico tendrá un ajuste, al pasar de 12 a 13 pesos, y en su presentación de 1.5 litros PET no retornable, el incremento es de dos pesos, hasta los 26 pesos. Otros productos perteneciente al gigante refresquero estadounidense, como el agua mineral Ciel de 1.7 litros también pasó de 24 a 26 pesos, mientras que la presentación sin gas de 350 mililitros pasó de 7 a 8 pesos.

Esta no es la primera ocasión que la compañía realiza un ajuste en los precios de sus diversos productos, pues al cierre de 2021, Coca-Cola Femsa informó en su reporte financiero que los ingresos habían aumentado 11.1% en 2021 a 194 mil 804 millones de pesos, “impulsados por crecimiento en volumen, nuestras iniciativas de precio y los efectos favorables de precio-mezcla”.

Coca-Cola Femsa dio a conocer que el motivo del aumento de precios se debe a las presiones inflacionarias en varias de sus materias primas. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

Coca-Cola Femsa ha dado a conocer que desde el año pasado enfrenta altos costos de la materia prima, como el PET, edulcorantes y la azúcar. En su último reporte financiero, la empresa dijo que “en términos de rentabilidad, a pesar de los aumentos en costos de materias primas y el desafiante entorno de la cadena de suministro que afecta a las industrias en todo el mundo, logramos mitigar las presiones para proteger nuestros márgenes”.

Al cierre del primer trimestre de este 2022, la empresa reportó que costos operativos por 15 mil 757 millones de pesos, un alza de 14% frente a los 13 mil 793 millones de pesos del mismo periodo del 2021.

A inicios del pasado mes de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el nuevo Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que busca combatir el aumento de precios en productos básicos, que contará con la participación de las dependencias del Gobierno Federal y de empresas privadas.

Estas últimas no solo participarán en la consecución de las medidas establecidas por el Gobierno, como el incremento de la oferta de alimentos, sino que algunos también apoyarán fijando los precios de sus productos por un tiempo determinado. Estas empresas son: Telmex y Telcel; Bimbo; Kimberly-Clark. Coca-Cola Femsa aclaró que no participó en este porque tal como el resto de las bebidas, sus productos no fueron convocados a participar en él.

