“Se requiere valor”: Felipe Calderón reconoció a Lilly Téllez por enfrentarse a Noroña

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, reconoció “valor” en la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, tras el enfrentamiento que protagonizó con el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, durante la sesión de la Comisión Permanente.

Por medio de su cuenta de Twitter, el exmandatario mexicano aseguró que “se requiere valor” para denunciar la presunta alianza que existe entre los grupos del crimen organizado y la Cuarta Transformación, situación que evidenció la también periodista durante su intervención.

Ante lo anterior reiteró el reconocimiento que le otorgó a la legisladora por la “denuncia” que realizó ante el pleno del recinto de Paseo de la Reforma, “más allá de (los) sobrenombres” que ésta utilizó para referirse a sus compañeros de sesión.

“Se requiere valor, y mi reconocimiento por ello, para denunciar lo que denuncia la senadora @LillyTellez. Más allá de sobrenombres”, redactó el político michoacano este martes 31 de mayo.

El expresidente de México se pronunció sobre el caso en sus redes sociales (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

El posicionamiento de Calderón Hinojosa fue en respuesta al clip que compartió la senadora en su cuenta oficial de Twitter, en el cuál aseguró que los personajes cercanos a AMLO se encuentran “sentaditos y calladitos”.

“Sentaditos y calladitos...Es cobarde el que se siente valiente (Fernández Noroña) porque está apoyado por los cárteles”

Lo que compartió la panista solo fue un fragmento de toda la discusión que se dio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la cual llamó a Noroña como changoleón, al mismo tiempo que lo señaló de legislar a favor del crimen organizado.

“Quiero confirmar que el diputado changoleón lo esté escuchando, (…) por favor,explíquele al diputado changoleón que vino a meterse a esta Cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa, y póngale atención changoleón, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado, usted, changoleón, es un delincuente apoyado por el crimen organizado, explíquele las cochinadas, la violencia que hubo en las elecciones de Sinaloa, cobarde changoleón”, expresó.

La senadora del PAN volvió a utilizar el apodo clasista contra Fernández Noroña en sesión de la Comisión Permanente

En respuesta, el diputado del PT pidió a los paniaguados hacer “en lo mejor posible el uso del lenguaje”, pues indicó que es vergonzoso que se utilice a un personaje en situación de calle para insultar a una persona que trabaja “los 365 días del años entregado al servicio del pueblo”.

“Yo no estoy insultando, estoy utilizando el idioma y es muy claro el significado (de paniaguado), (...) de verdad los pintan de cuerpo completo que usen a una persona que vive en situación de calle para insultar a un legislador, es vergonzoso”, sentenció.

Fernández Noroña ya ha sido nombrado de esta manera en la Cámara de Diputados (Foto: Graciela López/Cuartoscuro.com)

Esta no es la primera vez que este término está en discusión, pues el pasado mes de noviembre aseguró que la oposición a la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no lo ofende cuando lo comparan con un indigente, como lo fue Changoleón.

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña sacó dos marionetas, una de un chango y otra de un león, para dirigirse a la oposición, en alusión al apodo de changoleón legislativo que le pusieron los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

“Changoleón es un hombre que vive en la calle. Nosotros hemos insistido en que no hemos llegado a los más pobres, a los que no tienen nada. Y esta gentuza piensa que me insulta comparándome con un indigente, alto honor tengo que me comparen con alguien que vive en la calle porque es la gente que más sufre, es la gente más necesitada”, aseveró.

