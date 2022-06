Cuándo será la marcha LGBT 2022 en Ciudad de México

El lema oficial será: “¡Las calles son nuestras! Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo”. Foto: CUARTOSCURO / Getty Images

La Marcha LGBTQ de 2022 será la edición número 44 que se llevará a cabo el próximo 25 de junio en la Ciudad de México. Esta marcha tiene como propósito promover la diversidad libre de odio y reconocer los derechos humanos existentes para la comunidad LGBTTTIQ+.

Comenzará en punto de las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, el lema oficial será: “¡Las calles son nuestras! Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo”. Cabe destacar que el cartel ganador de la edición XLIV de la Marcha fue de Salvador Díaz, el cual además aportó a la ilustración el lema de esta edición.

En el cartel se observan a grandes personajes ilustrados que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ como Ricardo Peralta, Sailorfag, Kurt Hummel, Indya Moore, Margaret, Margaret y Ya, Jonathan Van Ness y Hunter Schafer.

La ruta de la marcha partirá desde el Ángel de la Independencia para seguir por todo Reforma y finalizará en la plancha del Zócalo Capitalino. Contará con invitados como: Ray Mix, La Factoría, Mario Aguilar, Las Perdidas, entre otros.

El arte del cartel fue hecho por Salvador Díaz. Foto: Twitter/ @MarchaLGBTCDMX

“Hace dos años, por estas mismas fechas, atestiguamos la llegada de la pandemia por Covid-19 a México, y si bien en su momento tuvimos que tomar la decisión de no salir a las calles, en esta XLIV edición de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la CDMX retomaremos nuestro camino y regresaremos a Paseo de la Reforma. Y aunque todes tenemos mucha emoción, contar con la organización necesaria siempre será nuestra prioridad. De ahí que este 2022 creamos este espacio donde todes podrán acceder a las herramientas necesarias para formar parte de la edición 44 de la Marcha este 25 de junio del 2022″, se indicó en la página oficial de la marcha en CDMX.

Además la cuenta oficial invitó a registrar el contingente a pie o automotor para estar presentes en la marcha. Es importante mencionar el reglamento para automotores participantes en la marcha, por ejemplo que todos los vehículos deberán contar con un registro ante el comité incluyente. Además todos los vehículos deberán llevar a bordo extintores suficientes y operativos.

Otro de los requisitos es que por seguridad de las personas que se encuentren en los vehículos, todas las plataformas deberán contar con un barandal o barandales de metal fijos a la base, no se permitirán materiales como sogas, cuerdas, etc.

El reglamento para los automotores participantes se encuentra en la página oficial de la marcha en CDMX. Foto: Instagram/marchalgbtcdmx

Una cuestión importante es que los automotores no deberán superar los tres metros de altura, en caso de no cumplir con este requisito el vehículo no podrá participar en el evento ya que puede ocasionar accidentes dada la altura de los semáforos y cableado de la Ciudad, indicó la página oficial.

Los automotores serán citados a partir de las 05:00 am el día del evento y deberán respetar los lugares asignados, los cuales se darán al azar en una reunión previa al día 25 de junio. Para cualquier duda o aclaración el comité exhortó a la población a comunicarse con Ricardo Villanueva e indicó su número de teléfono en la página.

Cabe destacar que la cuenta oficial de la marcha en la Ciudad de México abrió la convocatoria para crear el cartel oficial de este año desde el 22 de abril. En su cuenta de Instagram indicó que se podía utilizar cualquier técnica y que no era necesario ser artista, además se le premiaría con 25 mil pesos, la convocatoria terminó el 15 de mayo.

