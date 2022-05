“Adiós, guapa”: Al menos dos ataques de ácido en contra de mujeres ocurrieron en Puebla

Foto de referencia de ataque con ácido (Foto: Archivo)

Por lo menos dos mujeres han sufrido ataques de ácido en las últimas dos semanas en el estado de Puebla. El más reciente fue en contra de una profesora que pudo detener a tiempo la corrosión, la cual solo le ocasionó quemaduras de segundo grado.

Según trascendió en redes sociales, una de las agresiones ocurrió a la salida del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Angelópolis. La víctima estaba en esa zona para realizar unos trámites cuando dos sujetos en bicicleta la alcanzaron y le lanzaron un líquido corrosivo mientras le gritaban “adiós, guapa”.

Afortunadamente la víctima tiene estudios de química, así que inmediatamente pudo reconocer que lo que le acaban de lanzar no eran orines, como pensó en un inicio, sino un líquido corrosivo, ya que este era espeso, aceitoso y de olor amargo.

Inmediatamente le pidió a su hija, quien iba con ella, que le llevara bicarbonato de sodio y agua para neutralizar la corrosión. Cera de 15 minutos pasaron para que pudiera ponerse la mezcla encima de lo que le habían lanzado.

El tiempo y sus conocimientos fueron clave para que las quemaduras no fueran catastróficas y solo quedaran en segundo grado. Luego del ataque acudió a servicios médicos en donde la atendieron y recetaron medicamentos para tratar las heridas de su brazo y mano derecha.

Una familiar de la víctima dijo que realizarían las denuncias pertinentes en contra de los agresores que se dieron a la fuga.

Cabe apuntar que la víctima, quien también es profesora, hace una semana fue alertada por una alumna de un ataque de ácido similar. De tal modo, ya serían por lo menos dos casos en un periodo de dos semanas.

“¿Hasta cuando vamos a tener seguir saliendo con miedo a las calles?”, dijo la familiar de la profesora.

Ante los eventos perpetuados, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla puso a disposición de los familiares de la víctima servicios de acompañamiento jurídico y psicológico de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres para presentar una denuncia y recibir apoyo. Asimismo, refrendó su apoyo y seguimiento al caso. Del caso de la alumna de la profesora no ha trascendido más información.

Fundación contra la violencia ácida en México

Carmen cubre con enormes gafas oscuras las huellas de un ataque con ácido de su expareja. Como parte de su sanación, ayuda a otras víctimas de ese crimen en México a reconstruir sus vidas.

De 37 años, ocho de ellos con cicatrices, la mujer lidera la Fundación Carmen Sánchez. “Cada día resisto, pero no sé si en algún momento llegue la sanación completa”, afirma Carmen, que ha sido sometida a 61 reconstrucciones, injertos de piel y limpiezas quirúrgicas tras el ataque.

“No fue un accidente, no nací así, él lo planeó, fue y compró el ácido y me lo arrojó. Cuando me miro al espejo, lo veo a él”, expresa.

La fundación tiene documentados 31 ataques con ácido contra mujeres desde 2001, de las cuales seis fallecieron. El delito va al alza: en 2021 hubo siete casos, frente a dos en promedio de años anteriores.

Pero luego de que se conociera el caso de una mujer agredida en 1988, la organización teme que haya un abultado subregistro de personas que viven su dolor en la sombra.

