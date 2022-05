“Comes y te vas”: cuál fue el origen de la polémica frase para despedir al dictador Fidel Casto de México según Vicente Fox

Fotografía de archivo fechada el 22 de septiembre de 2016, del expresidente mexicano Vicente Fox mientras ofrece una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

El expresidente Vicente Fox es uno de los detractores más férreos de la actual administración. Por medio de sus redes sociales oficiales, frecuentemente critica al gobierno actual, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien él llama “Lopitoz”.

Hace ya dos décadas que Fox estuvo al frente del país, y durante su administración, sucedieron varios eventos que hasta la fecha nos hacen recordarlo. Tal vez uno de ellos, es el hecho de que fue el primer presidente de un partido distinto en llegar al poder, pues , solo políticos afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que anteriormente llevó los nombres de Partido Nacional Revolucionario (PNR) y Partido de la Revolución Mexicana (PRM) habían logrado llegar a la presidencia de México, al menos en la política contemporánea, luego de la Revolución Mexicana.

Fox sorprendió al ser del Partido Acción Nacional y lograr vencer al candidato del PRI, que era Francisco Labastida. Sin embargo, durante su mandato hubo otros hechos que cobraron relevancia, por ejemplo, la famosa frase de “comes y te vas”, que dijo al entonces presidente de Cuba, Fidel Castro.

Esta frase fue dicha el 22 de marzo del año 2002, previo a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se llevó a cabo en Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

La muestra se basa en un libro homónimo que recoge las imágenes tomadas por más de 40 fotógrafos de todo el país después del fallecimiento del líder cubano el 25 de noviembre de 2016

El presidente Fox ha llegado a aclarar este evento en varias ocasiones. Una de ellas fue durante una entrevista que tuvo con el famoso youtuber Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica. En la entrevista publicada el 2 de junio de 2021, en el canal del podcast En Cortinas con Luisito y Berth, el ahora empresario y expresidente habla de varios temas.

Llega un momento en el que Luisito Comunica le dice que uno de los temas que más le gusta del expresidente es la famosa frase. “El que me encanta, la verdad, me fascina, es el de Fidel Castro, el de Comes y te vas, lo sigo viendo, pero periódicamente el video, o sea, me encanta, el audio, ¿Cuál es el detrás?”. Ante esto, Fox responde que “se hacen como fantasías de las cosas, a ver, eso era una reunión que iba a haber en Monterrey, de todos los países latinoamericanos, donde venía el presidente (George) Bush, una cumbre, y (Jorge) Castañeda (entonces titular de la SRE) me decía a mí: oye, tiro aquí, realmente el ganar imagen y fuerza es traer a Castro, vamos a llamarle y vamos a traer a Castro”, explica.

Dice que empezaron a llamarle al presidente de la isla caribeña, para que viniera a la cumbre en México. “Y Castro nos decía: no, chico, vas a tener ahí al güey ese de Bush, yo jamás estaré con él, no lo acepto, estoy totalmente en contra del imperio y demás, y total, el debate y la lucha”, menciona.

Apunta que un día anterior, para negociar su venida, pues nunca avisaba cuándo iba a venir a una cumbre, “porque estaba muy famoso el Juez Garzón, que pescaba políticos de estos, autoritarios y violadores de derechos humanos, y en otro país los pescaba ahí y a la cárcel, era el temor de Castro, entonces, en esa llamada última, ahí en la oficina en Los Pinos, Castañeda y yo sentados ahí, hablando en altavoz con Castro, ya casi convencido, le digo: bueno Fidel, vienes o no vienes”.

Vicente Fox se ha mostrado como uno de los más férreos críticos del gobierno de AMLO

Explica que le dijo “mira, chico, bueno, qué me garantizas” a lo que él le respondió que “pues primero que no me vayas a la plaza pública, que no me hagas mítines ahí en Monterrey, número dos, te ofrezco, te pongo a un lado mío, tú del lado derecho y Bush del lado izquierdo, a ti te damos el discurso principal, el de apertura de la serie, pero déjate venir”.

Comenta que Fidel le dijo que no lo estaba invitando “muy en serio”, y no sabía si ir o no, por lo que le preguntó que qué quería, y Fidel le dijo que le ofreciera otra cosa, y ahí fue donde vino la polémica frase. “Bueno, que tal si comes y te vas, para que no te arriesgues a estar más tiempo del necesario ahí en México, o que vayas a terminar peleándote con el presidente Bush, vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas, en la tarde ya estás de regreso allá en Cuba”.

Menciona que Fidel fue quien grabó la conversación y él fue quien sacó el famoso “comes y te vas”, al público. “Lo editó a su conveniencia y lo sacó públicamente como una ofensa que yo le había hecho de que comes y te vas (...) pues fue una conversación de toda la negociación”, concluye el exmandatario.

