Cuánto podrían ganar los médicos mexicanos en las plazas ofrecidas por el IMSS

El IMSS abrió más de 13 mil plazas médicas. FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM

El pasado 24 de mayo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió la convocatoria para que médicos especialistas puedan acceder a más de 13 mil vacantes disponibles. Esto luego de que la sociedad civil y miles de miembros del sector salud se quejaran ante el anuncio de la contratación de personal médico cubano para laborar en México.

Los aplicantes denunciaron en redes sociales dificultades en el registro debido a fallas en la página web y lentitud en la atención telefónica. También manifestaron la falta de información detallada sobre la oferta laboral, como salario, prestaciones y tipo de contratación, ante lo cual algunos usuarios hicieron especulaciones tomando en cuenta ofertas de empleo parecidas.

Médicos han hecho púbicas ofertas de trabajo similares a las publicadas recientemente por el IMSS. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Ante la incertidumbre médicos expusieron en Twitter ofertas laborales similares a las que acaba de hacer públicas el IMSS. Se trata de vacantes a ocupar fuera de la zona metropolitana del Valle de México, para las cuales la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ofrecen un contrato temporal, seguridad social, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y capacitación.

La usuaria @Andreal86, quien se identifica como oftalmóloga, publicó un ejemplo de sueldo ofrecido para ocupar un puesto como médico general o como cirujano dentista en Sinaloa. En la captura de pantalla se lee que el ingreso bruto mensual es de 35 mil 237 y de 33 mil 410 pesos en cada caso, así como que el contrato tiene una temporalidad de cuatro meses.

Los médicos que sean contratados podrían recibir un salario de alrededor de 30 mil pesos. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

En ese sentido, gran parte de los médicos que participan en la discusión en redes sociales opinan que el sueldo que ofrecerá el IMSS en esta ocasión podría ser similar. De ser así, quienes sean contratados recibirán un salario menor al del personal de la salud cubano, al que se estima que el gobierno pagará aproximadamente 144 mil pesos mensuales.

Sin embargo cabe recordar que en 2020 cada médico cubano se quedó solo con 25% del total, equivalente a 36 mil pesos, ya que el régimen cubano absorbió el resto. Pese a ello, fueron mejor remunerados en comparación con la mayoría de los doctores mexicanos, quienes en promedio alcanzan un salario máximo de 26 mil 695 pesos.

Aunque el gobierno anunció que las contrataciones serán permanentes, algunos expresaron su inconformidad ante la posibilidad de obtener un contrato temporal mediante mensajes como: “Conociendo al régimen actual quién dice que no son solo para quitarse la bronca mediática por los cubanos, y que después no los recontraten.” o “Nos vamos un rato para que no digan que somos coyones. Ya adentro denunciamos todas las carencias y el chiste de contrato que nos darán. Ojalá que sí haya insumos pero lo más seguro es que no.”

Hay seis especialidades con gran demanda y 4 estados en los que se concentran la mayoría de las plazas. Foto: captura de pantalla / https://medicosespecialistas.gob.mx/

Además, cabe recordar que en la actual convocatoria no se encuentran incluidas todas las especialidades y que el número de vacantes depende del estado. Los puestos más demandados son los de médico internista, urgenciólogo, ginecólogo y obstetra, pediatra y anestesiólogo, mientras que las localidades con mayor demanda de personal son Veracruz, Ciudad de México, Michoacán, Chiapas y Puebla. El registro está abierto desde el 24 de mayo y estará disponible lo que resta del mes. Específicamente cerrará hasta el último minuto del próximo el de junio.

