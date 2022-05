Jessica desapareció tras abordar un taxi de Didi en Tlalpan

De acuerdo con la familia de Jessica, la mujer de 44 años de edad abordó un taxi de la aplicación Didi en la zona de Coapa, en la alcaldía Tlalpan y desde ese momento se desconoce su paradero. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso/ Archivo)

La crisis de desapariciones de mujeres en México sigue incrementándose de manera alarmante, sin que las autoridades federales y locales puedan detener la tendencia.

Uno de los casos más recientes es el de Jessica Becerril Jiménez, de 44 años de edad, quien desapareció el pasado 16 de mayo luego de abordar un taxi de la aplicación Didi, en la zona de Coapa, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el programa Telediario, Jessica se dedicaba a vender ropa y tomó el auto de la aplicación alrededor de las 11:00 de la mañana en la calle Colegio de Minería, en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, pero su familia no sabía a qué lugar se dirigía.

El pasado lunes, México rebasó el trágico número de las 100 mil personas desaparecidas (Foto: REUTERS/Carlos Jasso/Archivo)

“No sabemos dónde fue, nada más dijo: ‘me tengo que ir a medio día’ y se retiró”, aseguró Sheila Natalia Barragán, hija de Jessica.

Luego de que no recibieron comunicación por parte de la mujer a lo largo del día, sus familiares se preocuparon, pero fue hasta el día siguiente que denunciaron su desaparición a Locatel.

“La verdad como están las cosas, no sé si fue un secuestro, no sé si fue bajando del Didi o que otra persona le haya hecho daño. La verdad no tenemos claro que fue lo que pasó”, explicó Sheila al medio televisivo.

Las autoridades detectaron la señal del teléfono celular de Jessica en las inmediaciones de San Miguel Topilejo, en la zona del Ajusco. (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

Momentos antes de que abordara el auto de Didi, cámaras de videovigilancia cercanas de la zona de Coapa grabaron a Jessica, por lo que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya investigan las imágenes.

Además, se informó que se logró localizar la señal del teléfono celular de Jessica en la zona de San Miguel Topilejo, en el Ajusco, en la misma alcaldía Tlalpan.

Las desapariciones de mujeres, delito que permanece en la impunidad

La desaparición de mujeres es un delito que ha ido en aumento de manera alarmante. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo)

El caso de Jessica Becerril no ha sido el único que se ha reportado en el país en las últimas horas.

En Veracruz, familiares de Viridiana Moreno Vásquez, de 31 años de edad, se encuentra desaparecida, por lo que la Comisión de Búsqueda de Veracruz emitió una ficha de búsqueda desde el pasado 18 de mayo, luego de que sus familiares dejaron de tener contacto con ella.

De acuerdo con la familia de Viridiana, la joven acudió al hotel Bienvenidos para una entrevista de trabajo y, desde ese momento, dejó de responder el teléfono.

Luego de que familiares, vecinos y amigos de la joven realizaron una marcha por las calles de Cardel, en el municipio de la Antigua en protesta porque la Fiscalía ya “ni les contesta las llamadas”, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que la joven se encuentra “resguardada”, pero se rehusó a dar más información, pues aseguró que era un asunto que debía “mantenerse en privado” así lo reportaron medios locales.

El esposo de Viridiana pidió que en caso de que esté “resguardada” las autoridades les dejen reunirse con ella.

“Si se supone que el gobernador ya sabe en dónde está, entonces la Fiscalía ya tenía que habernos informado y no nos contestan las llamadas”, aseguró el esposo de la mujer, quien además denunció que el hotel se niega a entregar las grabaciones de vigilancia.

El pasado lunes, México rebasó el trágico número de las 100 mil personas desaparecidas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, cálculos de varias ONG consideraron que las cifras oficiales están muy alejadas de los números reales.

SEGUIR LEYENDO: