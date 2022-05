Estado de México: menor mordido por lobo en zoológico de Nezahualcóyotl fue dado de alta y desea volver a ver al animal

El menor quiere volver a ver al lobo (Foto: Instagram/fotoenfoco_f)

Después de permanecer 10 días hospitalizado y tras una cirugía de reconstrucción de su brazo derecho, Alexis, el niño de nueve años que fue mordido por un lobo en un zoológico de Nezahualcóyotl, fue dado de alta y continuará su recuperación desde casa. A través de una transmisión en vivo que realizó junto al presidente municipal de la entidad, Adolfo Cerqueda Rebollo, el menor reapareció con su extremidad aún vendada pero afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.

El pasado martes, Alexis ofreció una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por sus padres y su abuela; en dicha reunión el menor afirmó estar bien y no guardarle rencor alguno al animal por haberlo mordido, incluso reveló su intención por querer volver a asistir al zoológico para visitar y quedar en paz con el lobo que casi lo deja sin brazo.

Por su parte, el padre del menor aseguró que no pedirán que se sacrifique al animal puesto que lo ocurrido con su hijo fue solo un accidente y un descuido humano, por lo que el propio Alexis narró cómo sucedió el percance que conmocionó a gran parte de la ciudadanía.

Alexis de 9 años pensó que el lobo era un perro (Foto: Karina Hernández / Infobae)

De acuerdo con lo narrado por Alexis, durante su visita al zoológico de Nezahualcóyotl el pasado 6 de mayo, su abuelita se dispuso a descansar y se sentó en una banca mientras él aprovechó para seguir viendo los distintos animales del recinto. Fue así como, sin supervisión de un adulto, el menor brincó la reja de protección e ingresó el brazo a la jaula del lobo canadiense.

Alexis asegura no haber visto que el letrero que decía que en dicha jaula había lobos, y que, como le gustan mucho los perros, creyó que era uno y se le hizo fácil acariciarlo. Aunque la primera vez logró tocar sin problema al animal, la segunda vez que ingresó su brazo a la jaula, el lobo lo atacó.

El percance fue observado por otro de los visitantes del zoológico quien rápidamente reaccionó echándole agua al lobo para que soltara el brazo de Alexis, así lo narró Magda García Trinidad, veterinaria responsable de las especies que habitan en el mencionado recinto de Ciudad Nezahualcóyotl.

Tras el ataque, el equipo de emergencia trasladó al menor al hospital (Foto: Twitter/MrElDiablo8)

Después de haber sido mordido por el lobo, servicios de emergencia trasladaron al menor al Hospital de La Perla ubicado en el mismo municipio, sin embargo, por la gravedad de las heridas, Alexis tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en donde los médicos especialistas le reconstruyeron el brazo.

José Gómez, padre de Alexis, declaró en conferencia de prensa que, aunque ya fue dado de alta, aún no puede mover su muñeca ni flexionar su dedo pulgar, no obstante, los médicos que lo atendieron le aseguraron que el menor podrá recuperarse y llevar una vida normal.

“Sí va a recuperar la movilidad de su brazo, ya mueve su mano, mueve sus dedos. El doctor dijo que prácticamente había sido un milagro, y yo doy las gracias porque en el hospital lo atendieron de maravilla”, declaró el padre del menor mordido por un lobo en zoológico de Nezahualcóyotl.

Durante su reunión con el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Alexis confesó querer ser policía (Foto: Facebook / Adolfo Cerqueda Rebollo)

Una vez que fue dado de alta, Alexis de nueve años se reunió con el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, a quien le compartió que uno de sus sueños es convertirse en policía.

Durante la transmisión que el mandatario estatal realizó a través de su cuenta oficial de Facebook, el menor reapareció tranquilo junto a su padre quien declaró que aunque el proceso fue sumamente agotador, sus familiares están contentos porque el menor salió del hospital y los médicos que lo atendieron pudieron salvarle su brazo.

Adicionalmente, Alexis le envió un mensaje a los niños que como él acuden a los zoológicos a divertirse y admirar a las diferentes especies de animales en cautiverio:

“No hagan algo como lo que yo hice, no se les ocurra hacerlo porque es algo muy peligroso. Yo pensé que era un perrito (...) cuando lo acaricié por última vez fue cuando me mordió por eso les digo que tengan mucho cuidado y no lo hagan”, declaró el menor de nueve años.

