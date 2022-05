Un Goya para Zitlally: estudiante de la UNAM hará una estadía en la NASA

Estudiante de la UNAM irá a la NASA.

Tras presentar un proyecto para desaparecer residuos de la Luna, Zitlally Balbuena Feria, estudiante de la carrera Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, fue seleccionada para estudiar una semana en la NASA donde resolverá problemáticas espaciales y tendrá acceso a documentos oficiales.

Zitlally , que es originaria del Estado de México hace un par de meses diseñó un proyecto para eliminar residuos como el dióxido de carbono (CO2) y satélites no funcionales en la Luna a más de 384 mil kilómetros de distancia.

Su propuesta resultó ser muy interesante para la agencia estadounidense quien la invitó a compartir con su equipo una semana en el Centro Espacial y de Cohetes en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, donde se reunirán 59 estudiantes de todo el mundo.

Zitlally también se transformará en astronauta al realizar la actividad Underwater Astronaut Trainer donde recibirá adiestramiento de flotabilidad neutral.

También podrá acceder a la actividad Multiaccess Trainer, donde tendrá contacto con una máquina con un soporte pivotante y de rotación. Además explotarán al máximo su inteligencia con problemas de misiones espaciales que tendrá que resolver con base en documentos reales.

En una entrevista, Balbuena Feria, dijo que es un orgullo pertenecer a la máxima casa de estudios, además de sentirse orgullosa por ser la primera estudiante de la FES Zaragoza en ser seleccionada por una institución norteamericana. Agregó que uno de sus más fervientes deseos es que más mujeres en el país se dediquen a la ciencia, “Siento que inspiro y abro camino para ellas”, dijo la estudiante durante la entrevista.

Al parecer la historia de éxito de Zitlally comenzó desde antes de ingresar a la UNAM, ya que comentó que desde pequeña se sintió atraída por la ciencia ya que su madre también es ingeniera. Aunque también agregó que fue participe del programa de Movilidad Estudiantil Puma UNAM-Boston, donde perfeccionó su inglés y visitó otras universidades.

“Esta aventura inició en 2021 cuando participé en el programa Invierno Puma UNAM-Boston, donde mejoré mis habilidades en el idioma inglés. Descubrí que podía hacer estancias de investigación en otros lugares del mundo, porque hicimos visitas a universidades como la de Massachusetts Amherst, Harvard, Columbia;y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)”, expresó durante la entrevista.

El segundo filtro que atravesó para poder ser seleccionada por la NASA, fue una serie de preguntas en inglés donde le pidieron expusiera su interés por el curso, ella respondió muy emocionada lo siguiente:

“Cuando era pequeña me gustaba ver el programa de televisión ‘Cosmos’, creo que eso, y que mi mamá también es ingeniera egresada de la UNAM, influyó para que me interesara en la Ingeniería Química. Jamás imaginé tener esta oportunidad en mi vida; creo que ir a la NASA será inolvidable”, dijo muy feliz.

Por otro lado, Rodolfo Nery Vela, fue otro universitario que también tuvo una gran experiencia con la Nasa. Egresado de la Facultad de Ingeniería, en 1985 se constituyó como el primer astronauta mexicano y representante de un país latinoamericano en una misión; además orbitó la Tierra 109 veces en el transbordador espacial Atlantis.

Actualmente Zitlally se encuentra finalizando su tesis sobre el Flujo pulsátil y colesterol, donde analiza la respuesta dinámica de la sangre con colesterol en geometrías cilíndricas y rectangulares, un tema que de gran aportación a la ciencia. Comentó que a su vez se encuentra realizando una estancia en una empresa farmacéutica.

Al final de la entrevista la próxima visitante de la NASA expresó su agradecimiento a la Universidad y a la FES Zaragoza.

“Estoy agradecida con la Universidad, con la FES Zaragoza, con mis profesores y mi familia por el apoyo que me han brindado. La UNAM significa todo lo que tengo y es el lugar donde siempre quise estudiar; cuando me encuentre en el programa de la NASA no solamente representaré a mi país orgullosamente, sino también a mi Alma Mater”, finalizó la estudiante muy entusiasmada por su próximo viaje.

