El tenso momento en que una ballena aplastó una lancha y dejó heridos en Topolobampo, Sinaloa

Ballena cayó sobre una lancha en Topolobampo, Sinaloa

A través de las redes sociales diversos usuarios difundieron imágenes del momento en que una ballena cayó sobre una lancha en las costas de Topolobampo, Sinaloa. Y es que el enorme animal se encontraba realizando sus característicos saltos fuera del agua en mar abierto cuando de pronto cayó sobre una lancha tripulada.

En el vehículo que navegaba por la bahía de Topolobampo el pasado sábado 14 de mayo, iban a bordo cuatro turistas que disfrutaban el avistamiento de ballenas, mismos que fueron reportados como heridos cuando el enorme cetáceo cayó sobre el bote. Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas cerca del embarcadero de Baja Ferries y la escena fue grabada por turistas locales que paseaban en lancha, considerablemente retirados del lugar del percance.

Las personas sufrieron heridas que no ponen en riesgo sus vidas, sin embargo en algunas imágenes se ve sangre dentro de la embarcación que quedó con daños visibles tras la embestida. Afortunadamente, prestadores de servicios turísticos se encontraban en la zona, -en pleo corazón del golfo de California- por lo que acudieron en ayuda de los tripulantes, que fueron trasladados a un hospital en Los Mochis.

El video fue compartido por otros turistas que estaban considerablemente alejados de la escena (Foto: Twitter)

Tras el incidente ocurrido en el Mar de Cortés, la embarcación fue remolcada hacia el puerto. Por su parte, la Dirección de Turismo del municipio de Ahome emitió un comunicado donde exhortó a la población a tomar sus precauciones ante la presencia de los enormes mamíferos marinos que rondan la bahía, especialmente del identificado por las autoridades locales como “Pechocho”.

“Por su seguridad le pedimos a la comunidad marítima del Puerto de Topolobampo, tomar precauciones en las aguas de la Bahía para evitar accidentes como el ocurrido esta tarde con la ballena que visita nuestras cosas, de la misma manera solicitamos ser conscientes del cuidado al ecosistema y proteger al mamífero. Estamos en contacto con las autoridades marítimas para darle seguimiento y mantener informada en la ciudadanía”, se lee en el mensaje difundido este sábado 14 por la noche.

La capitanía del Puerto de Topolobampo ordenó a los visitantes privados y turísticos observar una distancia prudente de los enormes mamíferos, pues consideró que este inusual incidente habría sido provocado por el acoso que presienten los animales marinos ante la cercanía de las embarcaciones.

El avistamiento de ballenas es un evento turístrico en el Mar de Cortés (Foto: IG/@visitaloretobcs)

Y es que en la bahía de Topolobampo el avistamiento de ballenas se ha convertido en un atractivo turístico especialmente en esta época del año, por lo que las autoridades del puerto han tomado nuevas medidas respecto al control de navegantes en el área.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil de Ahome, Omar Mendoza Silva, señaló que según su informe, los tripulantes de un pequeño yate habrían invadido la zona de despliegue de los cetáceos, por lo que se sintieron acosados y se propició el incidente en el que una ballena fue inquietada.

Se conoce que los tripulantes eran dos mujeres y dos hombres, uno de los cuales fue identificado como Jesús Andrés Valdez Conde, ex regidor del Ayuntamiento de Ahome, quien fue trasladado a una clínica particular en Los Mochis por personal de la Secretaría de la Marina (Semar).

"Pechocho" es el nombre de la ballena que ronda la bahía de Topolobampo (Foto: Instagram/@visitaloretobcs)

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, comunicó que las víctimas no sufrieron heridas de gravedad y pidió al público no acercarse demasiado a las ballenas: “Y el contralmirante hace un llamado a que por favor no se acerquen demasiadoa la ballena, que pudiéramos estar disfrutando de su belleza, pero con la distancia propia, prudente...porque todos quieren ir a ver, ya que no tenemos sano a nuestro ‘Pechocho’ porque está lastimado”, expresó.

Este ha sido el primer incidente del tipo que se ha registrado en la bahía y ocurrió luego de que hace tres semanas en La Paz, Baja California, una embarcación chocó accidentalmente con una ballena, provocando lesiones en cinco de las seis personas que iban a bordo.

Topolobampo es una bahía del llamado Mar de Cortés y pertenece a la cabecera municial Los Mochis, del municipio Ahome, en el norte de Sinaloa. Es conocido turísticamente por su prolífica pesca deportiva, pero también por el avistamiento de ballenas, quienes recorren más de 12 mil kilómetros desde las gélidas aguas de Alaska hasta el mar de Cortés en México para refugiarse con sus ballenatos.

