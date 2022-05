Padre de Debanhi exigió el despido del fiscal y vicefiscal de Nuevo León: “Hay que sacar la basura”

Mario Escobar subió un video en el que se lanzó en contra de la Fiscalía REUTERS/Daniel Becerril

Tras darse a conocer los documentos de la segunda autopsia al cuerpo de Debanhi Escobar, se ha revelado la posibilidad de que la joven desaparecida el 9 de abril haya sido asesinada y víctima de violencia sexual.

Sin embargo, esta nueva versión despertó la indignación de la familia de Debanhi Escobar, en particular de su padre, Mario Escobar. Por lo que se lanzó en contra de la Fiscalía del Estado de Nuevo León a la que calificó de corrupta.

Y a través de un video en sus redes sociales, exigió una “depuración” en la Fiscalía: “vamos a hacerlo ya, no tenemos miedo, ya me quitaron a mi hija, la asesinaron, la mataron. Me esconden videos, no confío en la Fiscalía”.

“Yo quiero la verdad y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga, estamos hartos, cansados de tanta corrupción”, señaló en el video Mario Escobar, quien ha tratado de mantener la investigación sobre la muerte de su hija en activo y que se realice de forma adecuada.

(foto: Youtube/Mario Escobar.)

“No sé qué esté haciendo la Fiscalía, que yo confié, confié en que iban a hacer las cosas bien” y señaló que por eso, no hay confianza en ella, “porque son unos corruptos”. También habló acerca de la necropsia realizada por la Fiscalía la cual calificó como un “mugrero”.

Por este motivo, pidió una limpieza en la Fiscalía a través de una analogía:

“Como dijo una vez un buen amigo, las escaleras se limpian de arriba hacia abajo y hay que sacar la basura”

“Ya me quitaron a mi hija, la asesinaron, la mataron, me esconden videos, no confío en la fiscalía de Nuevo León, exijo que se haga una depuración en la fiscalía”, señaló Mario Escobar, quien junto a su familia ha realizado una investigación paralela a la de las autoridades.

Por lo que pidió la “cabeza” del Fiscal y Vicefiscal de Nuevo León, o sea, su renuncia “y que se larguen de aquí. No merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León. No se vale”.





Información en desarrollo*