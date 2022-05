“Nosotros ponemos los muertos”: Epigmenio Ibarra exigió acciones de Ken Salazar contra el narcotráfico

Epigmenio Ibarra aseguró que el asesinato de periodistas es obra del crimen organizado (Foto: Twitter)

En los últimos días, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha mostrado preocupación por el tema de la violencia contra los periodistas en México, sobre todo después de la semana violenta que se vivió en el país, en la cual fueron asesinados tres periodistas.

Por medio de cuenta oficial de Twitter, lamentó el asesinato de las comunicadoras de Cosoleacaque, Veracruz, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, y urgió al gobierno mexicano una respuesta ante la violencia que sufren los comunicadores.

Asimismo, el embajador estadounidense calificó el asesinato como un “acto cobarde y malvado”, y señaló que el ataque no es sólo contra las periodistas, sino hacia la sociedad mexicana.

Debido a esta reacción, el productor y férreo defensor de la Cuarta Transformación (4T), Epigmenio Ibarra, utilizó su columna semanal publicada en el diario Milenio para enviarle una carta a Salazar respecto a su preocupación por este asunto.

Consideró que estos crímenes contra la prensa con la “nueva y atroz” táctica del crimen organizado para agraviar a la sociedad, así como para poner en riesgo la democracia del país. Es por ello que le urgió una respuesta.

Ken Salazar ha mostrado preocupación por la violencia contra la prensa (Foto: REUTERS/Jose Luis González)

Señaló que, a pesar de la distancia territorial y el muro fronterizo que impide el paso de las personas, la presencia de Ken Salazar en México puede ser considerada “un gesto histórico de buena voluntad”, mismo que debe aprovechar para asumir esa nueva realidad que ha aquejado a ambas naciones.

“Estamos amalgamados, nuestras patrias se han fundido y deben, por tanto, responder unidas a los problemas comunes”, refirió el fundador de Argos Producción.

También acusó a Washington de cambiar de enemigo después de la Guerra Fría, pues en cuanto culminó este conflicto le declaró la “guerra contra la droga” a Colombia, para después cambiar de objetivo a México y el grave problema de narcotráfico que sufre desde hace varias décadas.

“Imposible sería entender la violencia demencial del narco en nuestros países sin esa ‘guerra’ declarada por el gobierno norteamericano y en la que su país pone las armas y los dólares, en tanto que nosotros ponemos los muertos”, detalló Epigmenio Ibarra.

Ibarra le exigió a Salazar realizar acciones para detener estos crímenes (Foto: EFE/Iván Villanueva)

Posteriormente, el periodista cuestionó a Salazar sobre las posibles estrategias que no realizó el gobierno de EEUU para detener la ola de crimen organizado. Entre los aspectos que señalo estuvieron atender el consumo de drogas al norte del Bravo como un problema de salud pública, combatir en su territorio a sus narcos locales o detener el crecimiento en la oferta y demanda de drogas.

También lo recriminó por supuestamente no otorgar detalles sobre decomisos de droga, por no aprehender a “los grandes capos estadounidenses” que mandaban sobre Pablo Escobar y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y por no ponerle un alto al suministro de armas.

Le recordó que el ex funcionario ligado con el trasiego de drogas, Genaro García Luna, ya se encuentra detenido junto con oficiales que, en la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), eran sus cómplices, así que les exigió hacer justicia en este caso.

Finalmente, también, también le pidió que juzgara al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) por ser el generador de violencia en el país debido a “su sumisión a los designios de Washington”.

“El fuego no se apaga con gasolina. No queremos más guerra; queremos construir la paz. No queremos combatir las consecuencias de la violencia; queremos acabar con las causas de la misma. Esa es, Sr. Embajador, la respuesta urgente que, juntos, los Estados Unidos y México, tenemos que dar”, culminó Ibarra.

