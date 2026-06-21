México

Cuál es la fruta que ayuda a reducir la inflamación del hígado

El consumo regular de este alimento puede integrarse en la dieta diaria en jugo, gajos frescos o como parte de ensaladas

Guardar
Google icon
Render 3D de un hígado graso humano translúcido con grandes acumulaciones de grasa dorada y ámbar iluminadas internamente, sobre fondo negro con moléculas.
Una representación hiperdetallada de un hígado graso humano muestra acumulaciones internas de grasa en tonos dorados y ámbar, destacando su brillo orgánico contra un fondo oscuro con destellos biomédicos y moléculas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La toronja, conocida también como pomelo, sobresale como una de las mejores frutas para reducir la inflamación del hígado.

Especialistas en nutrición resaltan que los antioxidantes presentes en la toronja, principalmente la naringenina y la naringina, ofrecen efectos protectores sobre las células hepáticas.

PUBLICIDAD

Estos compuestos ayudan a disminuir el estrés oxidativo y favorecen la desinflamación de los tejidos del órgano.

El consumo regular de toronja puede integrarse en la dieta diaria en jugo, gajos frescos o como parte de ensaladas. Se recomienda incluirla en el desayuno para aprovechar sus beneficios antioxidantes desde temprano. Estudios recientes señalan que la toronja no solo protege el hígado, sino que también apoya la función metabólica general.

PUBLICIDAD

Papaya: beneficios para el hígado a través de la papaína y la vitamina C

La papaya es otra fruta destacada para el cuidado hepático. Su principal enzima, la papaína, facilita la digestión de proteínas y contribuye a reducir el daño celular. Además, la papaya es fuente de vitamina C, nutriente clave para combatir la inflamación y reforzar el sistema inmunológico.

Toronja, fruta cítrica, pulpa jugosa, color rosado, frescura natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Toronja cortada en mitades que revela su pulpa brillante y jugosa, ideal para comenzar el día con un toque cítrico y revitalizante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir papaya de forma habitual favorece el tránsito intestinal, reduce la carga de toxinas en el cuerpo y ofrece un efecto protector sobre el hígado. Su sabor dulce y textura suave la hacen fácil de incluir en licuados, ensaladas o como postre natural.

Otras frutas que protegen el hígado

Diversas frutas aportan beneficios complementarios para la salud hepática. Entre las más recomendadas se encuentran los cítricos, los frutos rojos y la manzana.

  • Cítricos (limón y naranja): Estimulan la función hepática y ayudan a neutralizar los radicales libres. Se pueden consumir en jugos, infusiones o como aderezo en platos frescos.
  • Frutos rojos (arándanos y moras): Contienen antocianinas, compuestos con fuerte poder antiinflamatorio que reducen el riesgo de daño hepático. Su consumo es sencillo en yogur, mezclas de frutas o solo como snack.
  • Manzanas: Destacan por su alto contenido de fibra, lo que facilita la eliminación de toxinas y mejora la digestión. La pectina presente en la manzana contribuye a depurar el organismo y mantener en buen estado el hígado.

Antioxidantes y fibra: claves en la salud hepática

El hígado es el órgano encargado de filtrar toxinas y metabolizar nutrientes. Para mantenerlo sano, la alimentación debe incluir fuentes constantes de antioxidantes y fibra. La toronja y la papaya aportan ambos componentes, mientras que las frutas adicionales fortalecen el efecto protector.

La integración de estos alimentos en la dieta diaria ayuda a prevenir enfermedades hepáticas, como la esteatosis y la hepatitis. Expertos subrayan que, junto con una dieta balanceada y el consumo suficiente de agua, las frutas frescas pueden reducir el riesgo de inflamación y daño celular.

Recomendaciones para el cuidado del hígado

Para apoyar la función hepática y reducir la inflamación, los especialistas sugieren:

  • Incluir al menos una fruta rica en antioxidantes en cada comida.
  • Mantener una hidratación adecuada.
  • Evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y azúcares refinados.
  • Realizar actividad física de forma regular.
Toronja, fruta cítrica, pulpa jugosa, color rosado, frescura natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Toronja cortada en mitades que revela su pulpa brillante y jugosa, ideal para comenzar el día con un toque cítrico y revitalizante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de toronja, papaya, cítricos, frutos rojos y manzana en la dieta diaria es una estrategia sencilla y efectiva para cuidar el hígado de manera natural. El consumo variado asegura una mayor protección contra la inflamación y fortalece la respuesta del organismo ante agentes dañinos.

Temas Relacionados

HígadoFrutasToronjamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Galletas con chispas de chocolate sin azúcar para niños: receta fácil y deliciosa para cualquier ocasión

Una alternativa casera que combina sabor, textura y practicidad para consentir a los más pequeños durante el día

Galletas con chispas de chocolate sin azúcar para niños: receta fácil y deliciosa para cualquier ocasión

Malena se gradúa en la UNAM siete años después de que le quemaran el 80% del cuerpo con ácido: ‘Nadie me va a devolver mi piel

La saxofonista y activista denunció ante la ONU la impunidad que rodea los ataques con sustancias corrosivas en México, mientras su agresor sigue libre bajo una simulación médica

Malena se gradúa en la UNAM siete años después de que le quemaran el 80% del cuerpo con ácido: ‘Nadie me va a devolver mi piel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Waffles de chocolate con almendras: la receta perfecta para un desayuno lleno de sabor

Una combinación irresistible de textura crujiente y notas dulces que transforma cualquier mañana en una experiencia especial

Waffles de chocolate con almendras: la receta perfecta para un desayuno lleno de sabor

¿Te multarán con 12,800 pesos por no activar el MTU? Esto es lo que realmente pasará con las transferencias bancarias

La medida busca reforzar la seguridad de las transferencias y no contempla sanciones económicas para los clientes

¿Te multarán con 12,800 pesos por no activar el MTU? Esto es lo que realmente pasará con las transferencias bancarias
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Jornada violenta en Guanajuato: ataques armados dejan al menos ocho personas muertas y seis heridas

De la compra de químicos a fabricar fentanilo: quién era “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados a EEUU que murió en prisión

Juan Carlos Valencia: nuevo líder del CJNG es más sanguinario que El Mencho, asegura especialista

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Paulina Rubio y su histórica defensa para la comunidad LGBT+ en contra del estigma del VIH: “Muy cruel”

Paulina Rubio y su histórica defensa para la comunidad LGBT+ en contra del estigma del VIH: “Muy cruel”

Joy Huerta: ser una orgullosa mamá LGBT+ y la voz de Jesse & Joy

Esto son los mejores memes por el Día del Padre 2026: “Voy por cigarros”

Zayn Malik cierra su gira por México frente a miles de asistentes en el Estadio GNP: esto fue lo que se vivió

¿Qué le pasó a Laura Flores? La actriz revela la cirugía de emergencia que la llevó al quirófano

DEPORTES

¡Soñar no cuesta nada! Este sería el camino para México hacia la gran final del Mundial 2026 como primer lugar de grupo

¡Soñar no cuesta nada! Este sería el camino para México hacia la gran final del Mundial 2026 como primer lugar de grupo

“En el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania”: ocho años de la épica narración de Martinoli

A falta de una jornada, así luce el posible cruce de dieciseisavos de final en Monterrey

¿Desde cuándo suelen celebrarse las victorias de la selección mexicana en el Ángel de la Independencia?

México vs República Checa: FIFA define al árbitro para el partido de la jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026