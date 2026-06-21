Cuál es la fruta que ayuda a reducir la inflamación del hígado

Una representación hiperdetallada de un hígado graso humano muestra acumulaciones internas de grasa en tonos dorados y ámbar, destacando su brillo orgánico contra un fondo oscuro con destellos biomédicos y moléculas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La toronja, conocida también como pomelo, sobresale como una de las mejores frutas para reducir la inflamación del hígado.

Especialistas en nutrición resaltan que los antioxidantes presentes en la toronja, principalmente la naringenina y la naringina, ofrecen efectos protectores sobre las células hepáticas.

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Estos compuestos ayudan a disminuir el estrés oxidativo y favorecen la desinflamación de los tejidos del órgano.

El consumo regular de toronja puede integrarse en la dieta diaria en jugo, gajos frescos o como parte de ensaladas. Se recomienda incluirla en el desayuno para aprovechar sus beneficios antioxidantes desde temprano. Estudios recientes señalan que la toronja no solo protege el hígado, sino que también apoya la función metabólica general.

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Papaya: beneficios para el hígado a través de la papaína y la vitamina C

La papaya es otra fruta destacada para el cuidado hepático. Su principal enzima, la papaína, facilita la digestión de proteínas y contribuye a reducir el daño celular. Además, la papaya es fuente de vitamina C, nutriente clave para combatir la inflamación y reforzar el sistema inmunológico.

Toronja cortada en mitades que revela su pulpa brillante y jugosa, ideal para comenzar el día con un toque cítrico y revitalizante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir papaya de forma habitual favorece el tránsito intestinal, reduce la carga de toxinas en el cuerpo y ofrece un efecto protector sobre el hígado. Su sabor dulce y textura suave la hacen fácil de incluir en licuados, ensaladas o como postre natural.

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Otras frutas que protegen el hígado

Diversas frutas aportan beneficios complementarios para la salud hepática. Entre las más recomendadas se encuentran los cítricos, los frutos rojos y la manzana.

Cítricos (limón y naranja): Estimulan la función hepática y ayudan a neutralizar los radicales libres. Se pueden consumir en jugos, infusiones o como aderezo en platos frescos.

Frutos rojos (arándanos y moras): Contienen antocianinas , compuestos con fuerte poder antiinflamatorio que reducen el riesgo de daño hepático. Su consumo es sencillo en yogur, mezclas de frutas o solo como snack.

Manzanas: Destacan por su alto contenido de fibra, lo que facilita la eliminación de toxinas y mejora la digestión. La pectina presente en la manzana contribuye a depurar el organismo y mantener en buen estado el hígado.

Antioxidantes y fibra: claves en la salud hepática

El hígado es el órgano encargado de filtrar toxinas y metabolizar nutrientes. Para mantenerlo sano, la alimentación debe incluir fuentes constantes de antioxidantes y fibra. La toronja y la papaya aportan ambos componentes, mientras que las frutas adicionales fortalecen el efecto protector.

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La integración de estos alimentos en la dieta diaria ayuda a prevenir enfermedades hepáticas, como la esteatosis y la hepatitis. Expertos subrayan que, junto con una dieta balanceada y el consumo suficiente de agua, las frutas frescas pueden reducir el riesgo de inflamación y daño celular.

Recomendaciones para el cuidado del hígado

Para apoyar la función hepática y reducir la inflamación, los especialistas sugieren:

Incluir al menos una fruta rica en antioxidantes en cada comida.

Mantener una hidratación adecuada.

Evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y azúcares refinados.

Realizar actividad física de forma regular.

Toronja cortada en mitades que revela su pulpa brillante y jugosa, ideal para comenzar el día con un toque cítrico y revitalizante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de toronja, papaya, cítricos, frutos rojos y manzana en la dieta diaria es una estrategia sencilla y efectiva para cuidar el hígado de manera natural. El consumo variado asegura una mayor protección contra la inflamación y fortalece la respuesta del organismo ante agentes dañinos.

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