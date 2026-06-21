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¿Te multarán con 12,800 pesos por no activar el MTU? Esto es lo que realmente pasará con las transferencias bancarias

La medida busca reforzar la seguridad de las transferencias y no contempla sanciones económicas para los clientes

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Manos de una mujer mayor sostienen un teléfono móvil con la pantalla que muestra una transferencia exitosa de 13.000.000 COP, fecha y hora.
La imagen muestra las manos de una mujer mayor que utiliza un teléfono móvil con una pantalla que indica una transferencia exitosa de 13.000.000 pesos colombianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) se convirtió en una herramienta clave para las operaciones digitales en México. Su objetivo es que cada persona establezca un límite máximo para sus transferencias electrónicas, reduciendo así el riesgo de fraudes y movimientos no autorizados.

En los últimos meses, diversos mensajes en redes sociales y algunos portales aseguraron que quienes no activaran esta función serían castigados con una multa de 12,800 pesos. No obstante, especialistas y medios especializados han aclarado que esa información es incorrecta.

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La medida fue impulsada para fortalecer la seguridad de operaciones como SPEI, CoDi, Dimo y otros pagos digitales, permitiendo que cada usuario tenga un mayor control sobre el dinero que mueve a través de aplicaciones bancarias.

¿Existe una multa de 12,800 pesos por no activar el MTU?

La respuesta es no. Aunque la cifra de 12,800 pesos aparece vinculada al MTU, no corresponde a una sanción económica.

Lo que establece la regulación es que las cuentas que no tengan configurado el Monto Transaccional del Usuario quedarán sujetas a un límite automático equivalente a 1,500 UDIS, es decir, alrededor de 12,800 pesos por operación, dependiendo de la actualización de ese valor.

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Esto significa que el usuario podrá seguir utilizando su cuenta bancaria, pero enfrentará restricciones para realizar transferencias superiores a ese monto si no modifica la configuración establecida por su institución financiera.

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

El MTU es el límite que cada cliente define para las operaciones realizadas desde aplicaciones móviles, banca en línea y otros canales electrónicos.

La finalidad principal es combatir el fraude financiero. Si un delincuente obtiene acceso a una cuenta, el monto máximo de transferencia estará restringido por el límite previamente configurado por el usuario.

Además, cuando una operación supera el monto establecido, el banco puede solicitar mecanismos adicionales de autenticación, como códigos de verificación, llamadas de confirmación o validaciones adicionales para garantizar que la transacción sea legítima.

¿Cómo configurar el Monto Transaccional del Usuario?

Cada banco cuenta con procedimientos específicos, aunque en general el proceso puede realizarse desde la aplicación móvil o la banca en línea.

Los pasos suelen incluir:

  • Ingresar a la aplicación bancaria.
  • Acceder al menú de configuración o ajustes.
  • Buscar la sección de límites de operaciones.
  • Definir el monto máximo por operación o por día.
  • Confirmar los cambios mediante un código de seguridad.

Los usuarios pueden modificar este límite cuando lo consideren necesario, dependiendo de sus hábitos financieros y del volumen de operaciones que realizan regularmente.

¿Quiénes podrían verse más afectados por no activar el MTU?

Aunque no existe una multa, sí podrían presentarse inconvenientes para personas que realizan movimientos frecuentes por montos elevados.

Entre los casos más comunes se encuentran:

  • Pago de nóminas.
  • Transferencias a proveedores.
  • Operaciones empresariales.
  • Inversiones.
  • Pagos de servicios de alto valor.

Por ello, especialistas recomiendan revisar la configuración del MTU y ajustarla a las necesidades reales de cada usuario para evitar límites automáticos que puedan afectar sus operaciones cotidianas.

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