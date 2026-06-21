“Feliz día hasta el cielo”: el mensaje de Grecia Quiroz a Carlos Manzo en el Día del Padre

Carlos Manzo sostiene a sus dos hijos pequeños en brazos. (@GreciaMich2027)

Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, edil que fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025, durante un evento de Día de Muertos. Quiroz compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ unas emotivas palabras por el Día del Padre, para recordar a su pareja, en el primer año que sus hijos pasan esta fecha sin él.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la alcaldesa publicó unas palabras emotivas al funcionario fallecido.

Un tributo para Carlos Manzo

El mensaje central de Quiroz en su publicación estuvo dedicado a honrar la labor paternal de Carlos Manzo, destacando el profundo amor que demostró en vida por sus hijos.

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“Feliz día hasta el cielo, Carlos; agradezco a Dios y la vida por haberte puesto en mi camino, por haberles dado cada día de tu vida tanto amor a nuestros hijos”, escribió la alcaldesa.

En su texto, Grecia Itzel hizo una promesa para sus pequeños: mantener vivo el legado y el recuerdo de su padre. Aseguró que, aunque su ausencia siempre pesará, se encargará de que nunca olviden su entrega condicional.

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Grecia Quiroz Michoacán publica un mensaje en redes sociales para conmemorar el Día del Padre y recordar a Carlos Manzo, dirigido a él y a los padres que ya no están. (@GreciaMich2027)

“Nunca me cansaré de recordarles el gran papá que fuiste... nunca había visto tan cerca del amor de un papá como el tuyo hacia ellos”, sentenció, cerrando esta parte de su mensaje con agradecimiento directo a Manzo: “Gracias por tanto, mi amor”.

Una reflexión sobre el valor del tiempo en familia

Además de compartir su pérdida personal, Grecia Quiroz aprovechó la visibilidad de su perfil para enviar un consejo a todas las personas que aún tienen la posibilidad de celebrar junto a sus padres o hijos.

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Su llamado fue claro: priorizar la presencia y el afecto sobre cualquier otra cosa material.

A los padres, los insto a aprovechar la oportunidad de estar con sus familias, recordando que “nada vale más que un abrazo y tiempo con ellos”.

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Foto: Facebook / Grecia Quiroz

A los hijos, les pidió que valoren a ese “superhéroe” protector que tienen a su lado, aconsejándoles que lo amen, lo cuiden y lo respeten.

Grecia Quiroz García concluyó su mensaje advirtiendo sobre lo efímera que es la vida, recordando a la ciudadanía la importancia de no dar por sentado el tiempo con los seres queridos: “porque nunca sabrán cuándo puede ser ese último abrazo”.

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