México

“Feliz día hasta el cielo”: el mensaje de Grecia Quiroz a Carlos Manzo en el Día del Padre

Grecia Itzel Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, compartió en X un mensaje para honrar al edil asesinado y contar cómo busca mantener presente su legado entre sus hijos

Guardar
Google icon
Hombre sonriente con sombrero sostiene a dos bebés pequeños, uno con camiseta clara y pantalón rayado, otro con camiseta verde y pantalón vaquero
Carlos Manzo sostiene a sus dos hijos pequeños en brazos. (@GreciaMich2027)

Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, edil que fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025, durante un evento de Día de Muertos. Quiroz compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ unas emotivas palabras por el Día del Padre, para recordar a su pareja, en el primer año que sus hijos pasan esta fecha sin él.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la alcaldesa publicó unas palabras emotivas al funcionario fallecido.

Un tributo para Carlos Manzo

El mensaje central de Quiroz en su publicación estuvo dedicado a honrar la labor paternal de Carlos Manzo, destacando el profundo amor que demostró en vida por sus hijos.

PUBLICIDAD

“Feliz día hasta el cielo, Carlos; agradezco a Dios y la vida por haberte puesto en mi camino, por haberles dado cada día de tu vida tanto amor a nuestros hijos”, escribió la alcaldesa.

En su texto, Grecia Itzel hizo una promesa para sus pequeños: mantener vivo el legado y el recuerdo de su padre. Aseguró que, aunque su ausencia siempre pesará, se encargará de que nunca olviden su entrega condicional.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación en red social con texto sobre el Día del Padre, el usuario Grecia Quiroz Michoacán 2027 y emojis de corazones rotos y personas
Grecia Quiroz Michoacán publica un mensaje en redes sociales para conmemorar el Día del Padre y recordar a Carlos Manzo, dirigido a él y a los padres que ya no están. (@GreciaMich2027)

“Nunca me cansaré de recordarles el gran papá que fuiste... nunca había visto tan cerca del amor de un papá como el tuyo hacia ellos”, sentenció, cerrando esta parte de su mensaje con agradecimiento directo a Manzo: “Gracias por tanto, mi amor”.

Una reflexión sobre el valor del tiempo en familia

Además de compartir su pérdida personal, Grecia Quiroz aprovechó la visibilidad de su perfil para enviar un consejo a todas las personas que aún tienen la posibilidad de celebrar junto a sus padres o hijos.

Su llamado fue claro: priorizar la presencia y el afecto sobre cualquier otra cosa material.

A los padres, los insto a aprovechar la oportunidad de estar con sus familias, recordando que “nada vale más que un abrazo y tiempo con ellos”.

Grecia Quiroz dedica mensaje a Carlos Manzo tras su asesinato
Foto: Facebook / Grecia Quiroz

A los hijos, les pidió que valoren a ese “superhéroe” protector que tienen a su lado, aconsejándoles que lo amen, lo cuiden y lo respeten.

Grecia Quiroz García concluyó su mensaje advirtiendo sobre lo efímera que es la vida, recordando a la ciudadanía la importancia de no dar por sentado el tiempo con los seres queridos: “porque nunca sabrán cuándo puede ser ese último abrazo”.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoUruapanMichoacánDía del Padre 2026Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026: INAH invita a recorrer zonas arqueológicas ligadas al juego de pelota prehispánico

En el marco del Mundial Social 2026, se lanzó el programa Travesías Arqueológicas, una serie de recorridos guiados por especialistas que permitirán conocer sitios históricos de Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León

Mundial 2026: INAH invita a recorrer zonas arqueológicas ligadas al juego de pelota prehispánico

Estas son las las mejores frases para enviar el Día del Padre en México para WhatsApp, Instagram y Facebook

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería se convierten en el espacio ideal para compartir mensajes emotivos

Estas son las las mejores frases para enviar el Día del Padre en México para WhatsApp, Instagram y Facebook

Galletas con chispas de chocolate sin azúcar para niños: receta fácil y deliciosa para cualquier ocasión

Una alternativa casera que combina sabor, textura y practicidad para consentir a los más pequeños durante el día

Galletas con chispas de chocolate sin azúcar para niños: receta fácil y deliciosa para cualquier ocasión

Malena se gradúa en la UNAM siete años después de que le quemaran el 80% del cuerpo con ácido: ‘Nadie me va a devolver mi piel

La saxofonista y activista denunció ante la ONU la impunidad que rodea los ataques con sustancias corrosivas en México, mientras su agresor sigue libre bajo una simulación médica

Malena se gradúa en la UNAM siete años después de que le quemaran el 80% del cuerpo con ácido: ‘Nadie me va a devolver mi piel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Jornada violenta en Guanajuato: ataques armados dejan al menos ocho personas muertas y seis heridas

De la compra de químicos a fabricar fentanilo: quién era “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados a EEUU que murió en prisión

Juan Carlos Valencia: nuevo líder del CJNG es más sanguinario que El Mencho, asegura especialista

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Paulina Rubio y su histórica defensa para la comunidad LGBT+ en contra del estigma del VIH: “Muy cruel”

Paulina Rubio y su histórica defensa para la comunidad LGBT+ en contra del estigma del VIH: “Muy cruel”

Joy Huerta: ser una orgullosa mamá LGBT+ y la voz de Jesse & Joy

Esto son los mejores memes por el Día del Padre 2026: “Voy por cigarros”

Zayn Malik cierra su gira por México frente a miles de asistentes en el Estadio GNP: esto fue lo que se vivió

¿Qué le pasó a Laura Flores? La actriz revela la cirugía de emergencia que la llevó al quirófano

DEPORTES

¡Soñar no cuesta nada! Este sería el camino para México hacia la gran final del Mundial 2026 como primer lugar de grupo

¡Soñar no cuesta nada! Este sería el camino para México hacia la gran final del Mundial 2026 como primer lugar de grupo

“En el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania”: ocho años de la épica narración de Martinoli

A falta de una jornada, así luce el posible cruce de dieciseisavos de final en Monterrey

¿Desde cuándo suelen celebrarse las victorias de la selección mexicana en el Ángel de la Independencia?

México vs República Checa: FIFA define al árbitro para el partido de la jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026