Papá de Yolanda Martínez declaró que la letra del “mensaje de despedida” no coincide con la de su hija

Gerardo Martínez reveló que la letra plasmada en un vaso que será analizado por la Fiscalía no se parece a la de su hija. Foto: CUARTOSCURO

Gerardo Martínez, padre de Yolanda, señaló que la caligrafía del mensaje plasmado en un vaso de unicel no es parecida a la de su hija. El objeto fue hallado en el mismo lote donde se encontraba el cuerpo sin vida de la joven y en él están plasmadas varias frases que parecen ser de despedida.

Entre los objetos encontrados cerca del cuerpo de Yolanda, está un vaso con un mensaje que parece ser de despedida, Foto: Fiscalía General de Nuevo León

En el recipiente se puede leer: “Te amo negrito. Ya me voy. Te voy a extrañar. Márcame guapo” y un número telefónico. El vaso fue encontrado junto a otros artículos, desde un teléfono celular hasta recipientes con posibles sustancias tóxicas y está siendo analizado por la Fiscalía del Estado de Nuevo León.

Respecto a este hallazgo, el señor Gerardo dijo en una entrevista con varios medios: “Pues no coinciden con las letras que normalmente escribía mi hija. Pero tampoco pido que se descarte, porque al final es una línea de investigación que nos puede llevar a algo.”

La letra será analizada mediante una grafoscopía, para determinar si Yolanda fue quien la escribió. Además el contenedor de unicel también será sometido a pruebas periciales para identificar cuál era su contenido, debido a que las autoridades lo consideran como pieza clave de la investigación pese a que fue encontrado en los límites del terreno baldío en el cual localizaron el cadáver el fin de semana pasado.

Hoy la Fiscalía dio que la principal línea de investigación en el caso de Yolanda es la del suicidio. Foto: Instagram/@yolandamtzcadena

Cabe señalar que el mensaje grabado en el vaso dio fuerza al supuesto de que la muerte de la joven fue un suicidio pero para esclarecer la situación es necesario esperar los resultados del análisis. La hipótesis fue revelada hoy por la Fiscalía, cuyos representantes señalaron que el cuerpo de Yolanda no presenta signos de violencia o tortura.

El padre de Yolanda también hizo declaraciones respecto a esta situación y confesó que recientemente le han comentado que su hija probablemente padecía depresión. Gerardo Martínez dijo: “De alguna manera sí estuvo deprimida, no nos quiso dar la razón. Pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño, así los manifestaron varias personas. Apenas me estoy enterando y puede que sí la haya llevado a tomar esa decisión.”

Sin embargo, cerca del cuerpo de la mujer fueron encontrados otros indicios que podrían llevar a nuevas hipótesis. Entre las cosas que la Fiscalía determinó como determinantes en el caso, están un par de recipientes que probablemente contienen sustancias nocivas como fósforo de aluminio, insecticida o fumigante.

Gerardo Martínez solicitará que se realice una segunda autopsia al cuerpo de su hija. Foto: Twitter / @YessicaItzelRe2

Además, el hombre declaró que solicitará una autopsia independiente a la ordenada por la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Tal como hizo el padre de Mario Escobar, quien también pidió realizar una necropsia particular al cuerpo de Debanhi Susana y que denunció inconsistencias en la prueba oficial.

Cabe recordar que los restos de Yolanda fueron encontrados por una mujer que cortaba leña el pasado 8 de mayo, en un predio baldío ubicado en la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez del estado de Nuevo León. El sitio se encuentra a aproximadamente treinta kilómetros de Constituyentes de Querétaro, donde fue vista con vida por última vez a finales de marzo de este año.

Al día siguiente del hallazgo la Fiscalía estatal confirmó que la joven encontrada sin vida en el predio era Yolanda Martínez. Esto después de que el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llevó a cabo un estudio genético para verificar la identidad.

